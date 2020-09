LIVESTREAM: Krijgen we knallende apotheose van historische Tour?

17:47 17 uur 47. Parijs! We rijden de lichtstad binnen. Nog 10 km en de renners bevinden zich op het beroemde plaatselijke rondje. . Parijs! We rijden de lichtstad binnen. Nog 10 km en de renners bevinden zich op het beroemde plaatselijke rondje.

17:40 17 uur 40. UAE Team Emirates loodst de rest van het peloton door de bossen naar de Franse hoofdstad. . UAE Team Emirates loodst de rest van het peloton door de bossen naar de Franse hoofdstad.

17:28 33,6 km/h. Het peloton krikt de snelheid gestaag op. . 17 uur 28. 33,6 km/h Het peloton krikt de snelheid gestaag op.

17:24 17 uur 24. We zijn in de buurt van het paleis van Versailles. Parijs komt steeds dichterbij. . We zijn in de buurt van het paleis van Versailles. Parijs komt steeds dichterbij.

17:17 17 uur 17.

17:10 17 uur 10. Het gaat toch sneller dan anders. En ik heb nog geen champagne-toestanden gezien. Michel Wuyts. Het gaat toch sneller dan anders. En ik heb nog geen champagne-toestanden gezien. Michel Wuyts

17:05 17 uur 05. Meer dan genoeg tijd voor een statistiekje. Pogacar is pas de derde renner die minstens drie klassementen in één Tour wint. Hij gaat Laurent Fignon en natuurlijk Eddy Merckx achterna. Merckx vrat in 1969 zelfs alles op: geel, groen, bollen en combiné. Als de witte trui toen had bestaan, had de Kannibaal die ook meegepikt. . Meer dan genoeg tijd voor een statistiekje. Pogacar is pas de derde renner die minstens drie klassementen in één Tour wint. Hij gaat Laurent Fignon en natuurlijk Eddy Merckx achterna. Merckx vrat in 1969 zelfs alles op: geel, groen, bollen en combiné. Als de witte trui toen had bestaan, had de Kannibaal die ook meegepikt.

16:55 Politt plat. Lekke band voor Nils Politt. Dit is wel het beste moment om zoiets voor te hebben. . 16 uur 55. Politt plat Lekke band voor Nils Politt. Dit is wel het beste moment om zoiets voor te hebben.

16:54 16 uur 54. Het wandeltempo van het peloton geeft de Franse regie nog meer tijd dan anders om fraaie helikopterbeelden te maken van de vele kastelen in de streek rond Parijs. . Het wandeltempo van het peloton geeft de Franse regie nog meer tijd dan anders om fraaie helikopterbeelden te maken van de vele kastelen in de streek rond Parijs.

16:48 16 uur 48. Nog 50 km en we snijden de omloop in Parijs aan. . Nog 50 km en we snijden de omloop in Parijs aan.

16:43 Côte de Beulle. Alle bergen zijn opgebruikt! In een lacherig sprintje raapt Clément Russo het laatste puntje voor de bollen op. . 16 uur 43. Côte de Beulle Alle bergen zijn opgebruikt! In een lacherig sprintje raapt Clément Russo het laatste puntje voor de bollen op.

16:39 16 uur 39. Arkéa-Samsic en Total Direct Energie sturen twee mannetjes een paar meter vooruit. We zijn inmiddels op die ene beklimming aanbeland. . Arkéa-Samsic en Total Direct Energie sturen twee mannetjes een paar meter vooruit. We zijn inmiddels op die ene beklimming aanbeland.

16:34 16 uur 34. Wordt er wel eens gekoerst in de beginfase van zo'n laatste etappe? Michel Wuyts. Wordt er wel eens gekoerst in de beginfase van zo'n laatste etappe? Michel Wuyts

16:32 16 uur 32. We trekken de snelheid lichtjes op. . We trekken de snelheid lichtjes op.

16:27 16 uur 27. Tour Van supertalent tot superster: 5 weetjes over Tourwinnaar Tadej Pogacar

16:25 9 km/h. Een geoefend loper kan het peloton met gemak volgen. . 16 uur 25. 9 km/h Een geoefend loper kan het peloton met gemak volgen.

16:19 16 uur 19. Deceuninck - Quick-Step, met groene trui Bennett in het midden, mag in groep wat voorsprong nemen. Het gaat na drie slopende weken met een slakkengang richting Parijs. . Deceuninck - Quick-Step, met groene trui Bennett in het midden, mag in groep wat voorsprong nemen. Het gaat na drie slopende weken met een slakkengang richting Parijs.

16:16 16 uur 16. Na 13,5 km ligt de laatste "helling" van de Tour: de Côte de Beulle. Daar ligt nog één puntje klaar voor het bergklassement. . Na 13,5 km ligt de laatste "helling" van de Tour: de Côte de Beulle. Daar ligt nog één puntje klaar voor het bergklassement.

16:13 16 uur 13. Start! De laatste etappe is met 122 km meteen ook de kortste. Doorgaans maken de renners er een processie van tot in Parijs, waarna er op het plaatselijk parcours flink gevlamd wordt. . Start! De laatste etappe is met 122 km meteen ook de kortste. Doorgaans maken de renners er een processie van tot in Parijs, waarna er op het plaatselijk parcours flink gevlamd wordt.

16:04 16 uur 04. Nu is het de beurt aan UAE Team Emirates voor een fotomoment. De ploeg heeft Pogacar niet enorm veel geholpen, maar krijgt wel haar momentje in de spotlights. . Nu is het de beurt aan UAE Team Emirates voor een fotomoment. De ploeg heeft Pogacar niet enorm veel geholpen, maar krijgt wel haar momentje in de spotlights.

15:59 15 uur 59. Slovenië boven. Matej Mohoric, Jan Polanc, Primoz Roglic, Tadej Pogacar en Luka Mezgec rijden schouder aan schouder voor het peloton uit. Een plaatje voor in de Sloveense geschiedenisboeken. . Slovenië boven Matej Mohoric, Jan Polanc, Primoz Roglic, Tadej Pogacar en Luka Mezgec rijden schouder aan schouder voor het peloton uit. Een plaatje voor in de Sloveense geschiedenisboeken.

15:59 15 uur 59. Roglic geeft zijn landgenoot Pogacar een schouderklopje. Roglic geeft zijn landgenoot Pogacar een schouderklopje

15:58 15 uur 58. Sloveens onderonsje. Roglic komt vooraan piepen en geeft zijn landgenoot Pogacar en schouderklopje. De twee Slovenen rijden even naast elkaar en ondanks de teleurstelling kan er een glimlach af bij Roglic. . Sloveens onderonsje Roglic komt vooraan piepen en geeft zijn landgenoot Pogacar en schouderklopje. De twee Slovenen rijden even naast elkaar en ondanks de teleurstelling kan er een glimlach af bij Roglic.

15:57 15 uur 57. Pogacar en Bennett maken een praatje op de eerste rij. . Pogacar en Bennett maken een praatje op de eerste rij.

15:53 15 uur 53. Als groene man winnen in Parijs is weinigen gegeven. Het is vaak net iemand anders. José De Cauwer. Als groene man winnen in Parijs is weinigen gegeven. Het is vaak net iemand anders. José De Cauwer

15:49 15 uur 49. Tadej Pogacar oogt nog wat onwennig in zijn eerste gele trui. . Tadej Pogacar oogt nog wat onwennig in zijn eerste gele trui.

15:47 15 uur 47. Het peloton trekt zich op gang voor de neutralisatie. Die zal ongeveer een kwartier duren, maar we verwachten niet dat het tempo bij de officiële start meteen de hoogte in zal schieten. . Het peloton trekt zich op gang voor de neutralisatie. Die zal ongeveer een kwartier duren, maar we verwachten niet dat het tempo bij de officiële start meteen de hoogte in zal schieten.

15:40 15 uur 40. Ik ken de Champs Elysées enkel van op televisie. Het wordt dus een ontdekking voor mij. Maakt Luka Mezgec het Sloveense feest compleet? Ik ken de Champs Elysées enkel van op televisie. Het wordt dus een ontdekking voor mij. Maakt Luka Mezgec het Sloveense feest compleet?

15:39 15 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:32 15 uur 32. Ik heb ritzeges opgeofferd voor de groene trui, maar heb hem niet gepakt. Dus ben ik teleurgesteld. Geen groen voor Peter Sagan. Ik heb ritzeges opgeofferd voor de groene trui, maar heb hem niet gepakt. Dus ben ik teleurgesteld. Geen groen voor Peter Sagan

15:30 De gele fiets van Pogacar. 15 uur 30. De gele fiets van Pogacar

15:25 15 uur 25. De ploegen zijn nog druk bezig met het tekenen van het startblad. Over een minuutje of 20 krijgen we dan de officieuze start. . De ploegen zijn nog druk bezig met het tekenen van het startblad. Over een minuutje of 20 krijgen we dan de officieuze start.

15:05 Bol pakte in deze Tour al een tweede en een derde plek in de spurt. 15 uur 05. Bol pakte in deze Tour al een tweede en een derde plek in de spurt.

14:58 14 uur 58. Ik heb goede herinneringen aan Parijs. Het is echt zwaar geweest om hier te geraken, maar dat telt nu niet meer. Caleb Ewan, vorig jaar ritwinnaar op de Champs Elysées. Ik heb goede herinneringen aan Parijs. Het is echt zwaar geweest om hier te geraken, maar dat telt nu niet meer. Caleb Ewan, vorig jaar ritwinnaar op de Champs Elysées

14:49 Mantes-la-Jolie, een wat slaperig stadje in de brede rand rond Parijs, ontvangt voor het eerst de Tour de France. 14 uur 49. Mantes-la-Jolie, een wat slaperig stadje in de brede rand rond Parijs, ontvangt voor het eerst de Tour de France.

14:46 14 uur 46. Alle prijzen zijn eigenlijk al verdeeld, maar in theorie kan Bennett zijn groene trui nog verliezen. Dan moet het natuurlijk al serieus fout lopen. Als de Ier in de tussensprint niet meer dan vijf punten verliest op Peter Sagan, is hij mathematisch helemaal zeker. . Alle prijzen zijn eigenlijk al verdeeld, maar in theorie kan Bennett zijn groene trui nog verliezen. Dan moet het natuurlijk al serieus fout lopen. Als de Ier in de tussensprint niet meer dan vijf punten verliest op Peter Sagan, is hij mathematisch helemaal zeker.

14:34 Het profiel van de intussen klassieke slotrit. 14 uur 34. Het profiel van de intussen klassieke slotrit.

12:22 12 uur 22.

11:53 Een gele fiets voor de gele man. 11 uur 53. Een gele fiets voor de gele man.

11:52 Groene stuurlinten voor Sam Bennett! 11 uur 52. Groene stuurlinten voor Sam Bennett!

11:50 11 uur 50.