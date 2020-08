LIVESTREAM Tour: sprinters moeten een voor een lossen op Turini

Fase per fase

Fase per fase

16:42 Probleempje voor Pogacar. Tadej Pogacar heeft een nieuw wiel nodig en wordt prompt bijgestaan door een behulpzame ploegmaat. . 16 uur 42. Probleempje voor Pogacar Tadej Pogacar heeft een nieuw wiel nodig en wordt prompt bijgestaan door een behulpzame ploegmaat.

16:36 Peloton nadert. Asgreen, Cosnefroy, Gogl, Perez, Pöstlberger en Skujins hebben plots nog slechts anderhalve minuut voorsprong. Sagan is al opgeslokt door het peloton, waar het bij een heleboel jongens al jeukt om iets te ondernemen. . 16 uur 36. Peloton nadert Asgreen, Cosnefroy, Gogl, Perez, Pöstlberger en Skujins hebben plots nog slechts anderhalve minuut voorsprong. Sagan is al opgeslokt door het peloton, waar het bij een heleboel jongens al jeukt om iets te ondernemen.

16:34 16 uur 34. De afzink van de Turini is gevreesd in het peloton. Gelukkig is er van de buien van gisteren geen spoor en kunnen de renners betrekkelijk veilig naar beneden duiken. . De afzink van de Turini is gevreesd in het peloton. Gelukkig is er van de buien van gisteren geen spoor en kunnen de renners betrekkelijk veilig naar beneden duiken.

16:26 16 uur 26. Aan de afdaling van de Col de Turini lijkt geen einde te komen. Het is bijna 50 km tot aan de voet van de Col d'Eze. . Aan de afdaling van de Col de Turini lijkt geen einde te komen. Het is bijna 50 km tot aan de voet van de Col d'Eze.

16:24 Col de Turini. Gogl trekt zich van heel erg ver op gang, maar wordt nog gepasseerd. Perez pakt de buit voor de herboren Cosnefroy en dus hebben beide Fransen evenveel punten. Dat wordt bikkelen op de Col d'Eze! . 16 uur 24. Col de Turini Gogl trekt zich van heel erg ver op gang, maar wordt nog gepasseerd. Perez pakt de buit voor de herboren Cosnefroy en dus hebben beide Fransen evenveel punten. Dat wordt bikkelen op de Col d'Eze!

16:18 16 uur 18. Cosnefroy is terug! Een vreemde vogel, die Cosnefroy. De steilste stukken van de Turini deden hem pijn, maar hij toont enorm veel wilskracht om opnieuw bij de rest van de koplopers te geraken. . Cosnefroy is terug! Een vreemde vogel, die Cosnefroy. De steilste stukken van de Turini deden hem pijn, maar hij toont enorm veel wilskracht om opnieuw bij de rest van de koplopers te geraken.

16:11 16 uur 11. Het gaat in schokken voor Cosnefroy, die Sagan achterlaat en warempel opnieuw op zoek gaat naar de kopgroep. . Het gaat in schokken voor Cosnefroy, die Sagan achterlaat en warempel opnieuw op zoek gaat naar de kopgroep.

16:08 Bijna vier minuten. De vijf man vooraan hebben inmiddels bijna vier minuten voorsprong op het peloton, dat het kalm aan doet. Sagan en Cosnefroy bengelen daartussenin op minder dan een minuut. . 16 uur 08. Bijna vier minuten De vijf man vooraan hebben inmiddels bijna vier minuten voorsprong op het peloton, dat het kalm aan doet. Sagan en Cosnefroy bengelen daartussenin op minder dan een minuut.

16:02 16 uur 02. Vijf Lotto-renners in de problemen, het doet pijn aan de ogen. Dat wordt een heel moeilijke opdracht. Carl Berteele op de motor. Vijf Lotto-renners in de problemen, het doet pijn aan de ogen. Dat wordt een heel moeilijke opdracht. Carl Berteele op de motor

16:00 16 uur . Blijkbaar heeft Cosnefroy zichzelf opgeblazen. Sagan is slimmer en meer ervaren, hij kiest een doenbaar tempo en blijft hangen op zo'n 100 meter. . Blijkbaar heeft Cosnefroy zichzelf opgeblazen. Sagan is slimmer en meer ervaren, hij kiest een doenbaar tempo en blijft hangen op zo'n 100 meter.

15:53 15 uur 53. Heeft Cosnefroy zichzelf overschat? Hij moet samen met Sagan een gat laten vallen. Asgreen, Gogl, Perez, Pöstlberger en Skujins blijven met z'n vijven over. . Heeft Cosnefroy zichzelf overschat? Hij moet samen met Sagan een gat laten vallen. Asgreen, Gogl, Perez, Pöstlberger en Skujins blijven met z'n vijven over.

15:51 15 uur 51. Versnelling vooraan. Even ferm op de tanden bijten en Sagan komt terug. Gogl en Perez zien dat niet graag gebeuren en schroeven het tempo weer wat op. . Versnelling vooraan Even ferm op de tanden bijten en Sagan komt terug. Gogl en Perez zien dat niet graag gebeuren en schroeven het tempo weer wat op.

15:49 15 uur 49. Het onthoofde Lotto-Soudal moet het verlies van Gilbert en Degenkolb nog verwerken. De overblijvers van de ploeg rijden bijna allemaal achterin het peloton. . Het onthoofde Lotto-Soudal moet het verlies van Gilbert en Degenkolb nog verwerken. De overblijvers van de ploeg rijden bijna allemaal achterin het peloton.

15:46 15 uur 46. Sagan moet de rol lossen. Met nog dik tien kilometer te klimmen naar de top lijkt het over en uit voor de Slovaak. Voor deze etappe dan toch. . Sagan moet de rol lossen. Met nog dik tien kilometer te klimmen naar de top lijkt het over en uit voor de Slovaak. Voor deze etappe dan toch.

15:42 15 uur 42. Het is na 1948, 1950 en 1973 pas de vierde keer dat de Tour over de Col de Turini trekt. Liefhebbers van autosport kennen de naam vooral van de Rally van Monte Carlo. Vroeger werden de haarspeldbochten van de Turini nog in het donker aangesneden, wat extra spektakel opleverde. . Het is na 1948, 1950 en 1973 pas de vierde keer dat de Tour over de Col de Turini trekt. Liefhebbers van autosport kennen de naam vooral van de Rally van Monte Carlo. Vroeger werden de haarspeldbochten van de Turini nog in het donker aangesneden, wat extra spektakel opleverde.

15:36 Kristoff te voet. De gele trui moet van fiets wisselen en dat krijgt dan altijd wat meer aandacht. Kristoff wordt vrij snel geholpen. . 15 uur 36. Kristoff te voet De gele trui moet van fiets wisselen en dat krijgt dan altijd wat meer aandacht. Kristoff wordt vrij snel geholpen.

15:33 Verschil groeit weer. Zoals te verwachten was nemen Sagan en zijn zes maats wat tijd in de afdaling. Dat gaat zoetjesaan weer naar de drie minuten. . 15 uur 33. Verschil groeit weer Zoals te verwachten was nemen Sagan en zijn zes maats wat tijd in de afdaling. Dat gaat zoetjesaan weer naar de drie minuten.

15:22 15 uur 22. De koplopers zijn opnieuw met z'n zevenen. In het peloton houdt Jumbo-Visma er de vaart in. . De koplopers zijn opnieuw met z'n zevenen. In het peloton houdt Jumbo-Visma er de vaart in.

15:21 15 uur 21. Cosnefroy zal op de Turini moeten bevestigen. Een van die andere mannen zou daar wel kunnen reageren. José De Cauwer. Cosnefroy zal op de Turini moeten bevestigen. Een van die andere mannen zou daar wel kunnen reageren. José De Cauwer

15:20 15 uur 20. Er zit geen vallei tussen deze afzink en de klim naar de Col de Turini. De cijfertjes voor die beklimming: 14,9 km lang, 7,4% steil. . Er zit geen vallei tussen deze afzink en de klim naar de Col de Turini. De cijfertjes voor die beklimming: 14,9 km lang, 7,4% steil.

15:15 15 uur 15. De verschillen tussen de zeven vluchters zijn nog niet te groot. Het moet al vreemd lopen als ze niet opnieuw samenkomen in de afdaling van de Colmiane. . De verschillen tussen de zeven vluchters zijn nog niet te groot. Het moet al vreemd lopen als ze niet opnieuw samenkomen in de afdaling van de Colmiane.

15:13 Col de la Colmiane. Cosnefroy houdt zijn inspanning vol tot op de top en steekt tien punten op zak. De Fransman zet zo een flinke stap in de richting van de bolletjestrui. . 15 uur 13. Col de la Colmiane Cosnefroy houdt zijn inspanning vol tot op de top en steekt tien punten op zak. De Fransman zet zo een flinke stap in de richting van de bolletjestrui.

15:13 15 uur 13. Asgreen, Perez en Gogl proberen te reageren. Pöstlberger blijft bij Sagan en ook Skujins kiest zijn eigen bescheiden tempo. . Asgreen, Perez en Gogl proberen te reageren. Pöstlberger blijft bij Sagan en ook Skujins kiest zijn eigen bescheiden tempo.

15:11 15 uur 11. Aanval van Cosnefroy! Benoît Cosnefroy is in dit openingsweekend niet in te tomen. Hij stormt weg op een kilometertje van de top. . Aanval van Cosnefroy! Benoît Cosnefroy is in dit openingsweekend niet in te tomen. Hij stormt weg op een kilometertje van de top.

15:06 15 uur 06. Wat is er aan de hand met Tiesj Benoot? Michel Wuyts. Wat is er aan de hand met Tiesj Benoot? Michel Wuyts

15:05 15 uur 05. Benoot heeft blijkbaar een mindere dag. Hij bengelt aan de staart van het peloton. . Benoot heeft blijkbaar een mindere dag. Hij bengelt aan de staart van het peloton.

14:59 14 uur 59. In de kopgroep peddelen Asgreen en Perez ogenschijnlijk het gemakkelijkst naar boven. . In de kopgroep peddelen Asgreen en Perez ogenschijnlijk het gemakkelijkst naar boven.

14:57 14 uur 57. Het zal altijd een sprint worden, maar hoe groot zal die groep nog zijn? Als er echt oorlog gemaakt wordt blijven er misschien alleen klassementsmannen over. Als het een halve oorlog is, hoop ik er wel nog bij te zijn. Wout van Aert. Het zal altijd een sprint worden, maar hoe groot zal die groep nog zijn? Als er echt oorlog gemaakt wordt blijven er misschien alleen klassementsmannen over. Als het een halve oorlog is, hoop ik er wel nog bij te zijn. Wout van Aert

14:51 14 uur 51. De achterstand van het peloton op Asgreen, Cosnefroy, Gogl, Perez, Pöstlberger, Sagan en Skujins schommelt nu al een tijdje net boven de twee minuten. Op de top van de Colmiane liggen tien bollen te rapen. Wie pakt die straks? . De achterstand van het peloton op Asgreen, Cosnefroy, Gogl, Perez, Pöstlberger, Sagan en Skujins schommelt nu al een tijdje net boven de twee minuten. Op de top van de Colmiane liggen tien bollen te rapen. Wie pakt die straks?

14:43 14 uur 43. De verstandhouding voorin is goed, maar de snelheid in het peloton ligt een tikkeltje hoger. . De verstandhouding voorin is goed, maar de snelheid in het peloton ligt een tikkeltje hoger.

14:36 14 uur 36. De Col de la Colmiane is 16,3 km lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3. De vluchters verliezen op de steilere stroken een halve minuut van hun voorgift. . De Col de la Colmiane is 16,3 km lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3. De vluchters verliezen op de steilere stroken een halve minuut van hun voorgift.

14:32 Medisch probleem. Niet alles is rozengeur en maneschijn bij UAE. David de la Cruz hangt aan de elastiek. De Spanjaard heeft een barstje in zijn heiligbeen. . 14 uur 32. Medisch probleem Niet alles is rozengeur en maneschijn bij UAE. David de la Cruz hangt aan de elastiek. De Spanjaard heeft een barstje in zijn heiligbeen.

14:22 Niet te veel vrijheid. Drie minuten, dat lijkt net als gisteren de magische grens voor de vlucht. . 14 uur 22. Niet te veel vrijheid Drie minuten, dat lijkt net als gisteren de magische grens voor de vlucht.

14:19 14 uur 19. Het is de 23e keer dat Sagan zich mengt in een lange vlucht in de Tour. Geen enkele keer kon hij de rit winnen, maar hij pakte wel altijd bonuspunten voor zijn groene trui. . Het is de 23e keer dat Sagan zich mengt in een lange vlucht in de Tour. Geen enkele keer kon hij de rit winnen, maar hij pakte wel altijd bonuspunten voor zijn groene trui.

14:14 14 uur 14. De trein van UAE leidt het peloton. Uit trots op de gele trui van Alexander Kristoff, of stiekem toch ook aan het werk voor Davide Formolo? . De trein van UAE leidt het peloton. Uit trots op de gele trui van Alexander Kristoff, of stiekem toch ook aan het werk voor Davide Formolo?

14:10 14 uur 10. Naar de eerste klim. Over zo'n tien kilometer zijn we aan de voet van de Col de la Colmiane. Dat wil niet zeggen dat het nu nog biljartvlak is, integendeel. Het loopt al van bij de start vervelend lichtjes bergop. . Naar de eerste klim Over zo'n tien kilometer zijn we aan de voet van de Col de la Colmiane. Dat wil niet zeggen dat het nu nog biljartvlak is, integendeel. Het loopt al van bij de start vervelend lichtjes bergop.

14:05 14 uur 05. Sagan en Pöstlberger zetten zich nu toch mee in de ketting. Asgreen, Cosnefroy, Gogl, Perez en Skujins zullen dat wel waarderen. De voorsprong op het pak klimt voor het eerst boven de drie minuten. . Sagan en Pöstlberger zetten zich nu toch mee in de ketting. Asgreen, Cosnefroy, Gogl, Perez en Skujins zullen dat wel waarderen. De voorsprong op het pak klimt voor het eerst boven de drie minuten.

13:59 13 uur 59. Wout van Aert speelt voor muilezel. Hij perst zijn truitje vol met bidons om ze aan zijn maats te gaan uitdelen. . Wout van Aert speelt voor muilezel. Hij perst zijn truitje vol met bidons om ze aan zijn maats te gaan uitdelen.

13:55 13 uur 55. Asgreen laat zich uitzakken naar de ploegauto voor geheim overleg. De man van Deceuninck - Quick-Step weet misschien niet goed wat hij moet aanvangen met de mannetjes van Bora, die geen werk opknappen. . Asgreen laat zich uitzakken naar de ploegauto voor geheim overleg. De man van Deceuninck - Quick-Step weet misschien niet goed wat hij moet aanvangen met de mannetjes van Bora, die geen werk opknappen.

13:52 Groepje krijgt tijd. Sagan en co hebben al ongeveer 2'30" bij elkaar gesprokkeld. UAE en Jumbo-Visma matigen de snelheid in het peloton. . 13 uur 52. Groepje krijgt tijd Sagan en co hebben al ongeveer 2'30" bij elkaar gesprokkeld. UAE en Jumbo-Visma matigen de snelheid in het peloton.

13:47 13 uur 47. Dankzij de windstilte na de sprint kan de moedige Gaudu opnieuw aanpikken. . Dankzij de windstilte na de sprint kan de moedige Gaudu opnieuw aanpikken.

13:45 13 uur 45. Karma? Trentin waait met een leegloper terug tot bij het peloton. Zo blijven er nog zeven vluchters over, en die zijn een fameuze motor kwijt. . Karma? Trentin waait met een leegloper terug tot bij het peloton. Zo blijven er nog zeven vluchters over, en die zijn een fameuze motor kwijt.

13:43 Punten voor Trentin. Trentin maakt een statement door de groene spurt voor zijn rekening te nemen en bovendien Sagan nog wat uit te dagen. Heeft dat zijn invloed op het vervolg van de ontsnapping? Het peloton heeft de vroege vlucht ook nog geen vrijgeleide gegeven. . 13 uur 43. Punten voor Trentin Trentin maakt een statement door de groene spurt voor zijn rekening te nemen en bovendien Sagan nog wat uit te dagen. Heeft dat zijn invloed op het vervolg van de ontsnapping? Het peloton heeft de vroege vlucht ook nog geen vrijgeleide gegeven.

13:41 13 uur 41. Met Asgreen (Denemarken) en Skujins (Letland) zitten er twee nationale kampioenen in de kopgroep. In Slovakije verdelen de broertjes Sagan al tien jaar lang de kampioenschappen en de voorbije twee jaar was het de beurt aan Juraj. . Met Asgreen (Denemarken) en Skujins (Letland) zitten er twee nationale kampioenen in de kopgroep. In Slovakije verdelen de broertjes Sagan al tien jaar lang de kampioenschappen en de voorbije twee jaar was het de beurt aan Juraj.

13:37 13 uur 37. Die houding van Gaudu, dat ziet er heel slecht uit. José De Cauwer. Die houding van Gaudu, dat ziet er heel slecht uit. José De Cauwer

13:34 Alarm bij FDJ. David Gaudu moet al lossen, hij heeft last van zijn heiligbeen. Dat is een luitenant minder voor Thibaut Pinot, of hij zou bijzonder snel moeten herstellen. . 13 uur 34. Alarm bij FDJ David Gaudu moet al lossen, hij heeft last van zijn heiligbeen. Dat is een luitenant minder voor Thibaut Pinot, of hij zou bijzonder snel moeten herstellen.

13:32 13 uur 32. Acht vluchters. Peter Sagan gaat voor de groene punten op kilometer 16, maar kan met de steun van ploegmaat Lukas Pöstlberger misschien wel veel verder geraken. Naast Matteo Trentin en Anthony Perez zijn de ijverige Benoît Cosnefroy, Kasper Asgreen, Toms Skujins en Michael Gogl de andere namen in de ontsnapping. . Acht vluchters Peter Sagan gaat voor de groene punten op kilometer 16, maar kan met de steun van ploegmaat Lukas Pöstlberger misschien wel veel verder geraken. Naast Matteo Trentin en Anthony Perez zijn de ijverige Benoît Cosnefroy, Kasper Asgreen, Toms Skujins en Michael Gogl de andere namen in de ontsnapping.

13:29 13 uur 29. Daar hou ik wel van. Je heet Sagan, maar je bent niet te beroerd om aan te vallen. Michel Wuyts. Daar hou ik wel van. Je heet Sagan, maar je bent niet te beroerd om aan te vallen. Michel Wuyts

13:28 13 uur 28. Matteo Trentin en Anthony Perez steken de boel meteen in de fik. Een trosje renners, waaronder Peter Sagan, probeert de oversteek te maken. In het peloton probeert Jumbo-Visma het tempo te drukken. . Matteo Trentin en Anthony Perez steken de boel meteen in de fik. Een trosje renners, waaronder Peter Sagan, probeert de oversteek te maken. In het peloton probeert Jumbo-Visma het tempo te drukken.

13:27 13 uur 27. Start! Daar gaan we! Ook de tweede rit van deze Tour bezoekt het hinterland van Nice, maar vandaag staan er al twee serieuze cols op het programma. Wie toont zich de sterkste? . Start! Daar gaan we! Ook de tweede rit van deze Tour bezoekt het hinterland van Nice, maar vandaag staan er al twee serieuze cols op het programma. Wie toont zich de sterkste?

13:23 Even geduld. Tejay van Garderen rijdt lek, dus moet de start even wachten. De ploegauto van EF Pro Cycling probeert de Amerikaan snel uit de nood te helpen, maar het probleem sleept wat aan. . 13 uur 23. Even geduld Tejay van Garderen rijdt lek, dus moet de start even wachten. De ploegauto van EF Pro Cycling probeert de Amerikaan snel uit de nood te helpen, maar het probleem sleept wat aan.

13:10 13 uur 10. Een grote vlucht maakt kans, maar 3-4 renners niet. Daarvoor zijn de doelen te groot. Ik kan zowel winnen vanuit een ontsnapping als vanuit het peloton. Greg Van Avermaet. Een grote vlucht maakt kans, maar 3-4 renners niet. Daarvoor zijn de doelen te groot. Ik kan zowel winnen vanuit een ontsnapping als vanuit het peloton. Greg Van Avermaet

13:06 13 uur 06. Een vlucht met zo'n 20 man, waar ik ook bij zit, die 10 minuten krijgt van het peloton. Dat zou fantastisch zijn. De sleutel ligt dan bij het peloton. Willen de Ineos'en en Jumbo's zo vroeg de gele trui al? Oliver Naesen. Een vlucht met zo'n 20 man, waar ik ook bij zit, die 10 minuten krijgt van het peloton. Dat zou fantastisch zijn. De sleutel ligt dan bij het peloton. Willen de Ineos'en en Jumbo's zo vroeg de gele trui al? Oliver Naesen

13:00 13 uur . Départ fictif. Onder een aangenaam zonnetje vertrekt het peloton in Nice. Regen hoeven de renners vandaag alvast niet te vrezen en de temperatuur flirt met de 30°C. Leuk voor een rustig namiddagritje, maar over goed 20 minuten moet er wel gekoerst worden. . Départ fictif Onder een aangenaam zonnetje vertrekt het peloton in Nice. Regen hoeven de renners vandaag alvast niet te vrezen en de temperatuur flirt met de 30°C. Leuk voor een rustig namiddagritje, maar over goed 20 minuten moet er wel gekoerst worden.

12:53 12 uur 53. Gisteren was zenuwslopend, maar vandaag wordt helemaal anders. Deze etappe ligt mij. Julian Alaphilippe. Gisteren was zenuwslopend, maar vandaag wordt helemaal anders. Deze etappe ligt mij. Julian Alaphilippe

12:51 12 uur 51. Truien. Alexander Kristoff leidt in het algemene én in het puntenklassement, maar je kan natuurlijk maar één trui dragen. Kristoff fietst vandaag in het geel en daardoor mag Peter Sagan zijn vertrouwde groen aantrekken. De bolletjes zijn voor Fabien Grellier en Mads Pedersen trekt de witte jongerentrui aan over zijn regenboogtrui. Die heeft de Deen dit jaar nog niet al te veel kunnen showen. . Truien Alexander Kristoff leidt in het algemene én in het puntenklassement, maar je kan natuurlijk maar één trui dragen. Kristoff fietst vandaag in het geel en daardoor mag Peter Sagan zijn vertrouwde groen aantrekken. De bolletjes zijn voor Fabien Grellier en Mads Pedersen trekt de witte jongerentrui aan over zijn regenboogtrui. Die heeft de Deen dit jaar nog niet al te veel kunnen showen.

12:25 12 uur 25. Het had erger kunnen zijn na mijn val. Ik ga vechten om in de tijd van de winnaar aan te komen. Thibaut Pinot houdt de moed erin. Het had erger kunnen zijn na mijn val. Ik ga vechten om in de tijd van de winnaar aan te komen. Thibaut Pinot houdt de moed erin

12:16 12 uur 16. Straks krijgen we ook een eerste echte bolletjestrui. Nu hangt die nog om de schouders van Grellier, maar met twee schamele puntjes wordt het voor hem haast onmogelijk om de trui te behouden. Wie vandaag overal als eerste de top bereikt, pakt 25 punten. . Straks krijgen we ook een eerste echte bolletjestrui. Nu hangt die nog om de schouders van Grellier, maar met twee schamele puntjes wordt het voor hem haast onmogelijk om de trui te behouden. Wie vandaag overal als eerste de top bereikt, pakt 25 punten.

11:47 11 uur 47. Ik ga ervan uit dat ze gecontroleerd zullen koersen over de Colmiane en op de Turini. Misschien vluchtpogingen van mannen die nu al een eind verderop staan? Maar ik kan niet wachten wat men zal doen in de afdaling van de Turini als het goed weer is. Als daar iets opgezet wordt, zullen we een bijzonder prettige finale meemaken. Michel Wuyts. Ik ga ervan uit dat ze gecontroleerd zullen koersen over de Colmiane en op de Turini. Misschien vluchtpogingen van mannen die nu al een eind verderop staan? Maar ik kan niet wachten wat men zal doen in de afdaling van de Turini als het goed weer is. Als daar iets opgezet wordt, zullen we een bijzonder prettige finale meemaken. Michel Wuyts

11:44 11 uur 44. De sprinters komen vandaag ook eventjes aan bod. Al na 16 km ligt er aan het Lac du Broc een tussensprint voor 20 punten. . De sprinters komen vandaag ook eventjes aan bod. Al na 16 km ligt er aan het Lac du Broc een tussensprint voor 20 punten.

11:38 11 uur 38. Rit 2. De Tour komt dit jaar meteen ter zake met een stevige bergrit op de tweede dag. De etappe begint met een lange strook vals plat naar de voet van de Col de la Colmiane (1e categorie). Daarna moeten de renners de Col de Turini (eveneens 1e categorie) overwinnen. De finale is met de Col d'Eze en de Col des Quatre Chemins op zijn minst verraderlijk. Klassementsrenners moeten de hele dag op hun hoede zijn, de dagzege zal wellicht gaan naar iemand in een beperkt groepje vluchters. . Rit 2 De Tour komt dit jaar meteen ter zake met een stevige bergrit op de tweede dag. De etappe begint met een lange strook vals plat naar de voet van de Col de la Colmiane (1e categorie). Daarna moeten de renners de Col de Turini (eveneens 1e categorie) overwinnen. De finale is met de Col d'Eze en de Col des Quatre Chemins op zijn minst verraderlijk. Klassementsrenners moeten de hele dag op hun hoede zijn, de dagzege zal wellicht gaan naar iemand in een beperkt groepje vluchters.

11:27 11 uur 27. 3 niet-starters. Na de eerste etappe zijn we al 3 renners kwijt, waarvan 2 pionnen van de Lotto-ploeg. John Degenkolb kwam gisteren buiten tijd aan, Philippe Gilbert reed nog uit, maar met een gebroken knieschijf. Bij Bahrein-McLaren deelden ze in de klappen. Rafael Valls brak zijn dijbeen en is weer naar huis, Wout Poels probeert ondanks een gebroken rib en gekneusde long toch voort te zetten. . 3 niet-starters Na de eerste etappe zijn we al 3 renners kwijt, waarvan 2 pionnen van de Lotto-ploeg. John Degenkolb kwam gisteren buiten tijd aan, Philippe Gilbert reed nog uit, maar met een gebroken knieschijf. Bij Bahrein-McLaren deelden ze in de klappen. Rafael Valls brak zijn dijbeen en is weer naar huis, Wout Poels probeert ondanks een gebroken rib en gekneusde long toch voort te zetten.