LIVESTREAM: Meteen stevig klimwerk in de Tour, volg hier van start tot finish

13 uur . Départ fictif. Onder een aangenaam zonnetje vertrekt het peloton in Nice. Regen hoeven de renners vandaag alvast niet te vrezen en de temperatuur flirt met de 30°C. Leuk voor een rustig namiddagritje, maar over goed 20 minuten moet er wel gekoerst worden. .

12 uur 51. Truien. Alexander Kristoff leidt in het algemene én in het puntenklassement, maar je kan natuurlijk maar één trui dragen. Kristoff fietst vandaag in het geel en daardoor mag Peter Sagan zijn vertrouwde groen aantrekken. De bolletjes zijn voor Fabien Grellier en Mads Pedersen trekt de witte jongerentrui aan over zijn regenboogtrui. Die heeft de Deen dit jaar nog niet al te veel kunnen showen. .