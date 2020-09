Wat wordt het vandaag in de Tour: sprinten of aanvallen?

09:41 09 uur 41. De sleutel ligt bij... (5). De aanvallers en hun benen. Een tijdrit zaterdag en een bestelde sprint zondag: voor heel wat renners is dit echt wel hun allerlaatste kans om nog het mooie weer te maken in deze Tour de France. Zij moeten voor het offensief kiezen, maar naast de wil van het peloton is er nog een cruciale factor. Wat zit er nog in hun tank na 18 slopende dagen? Volgen de benen wat de hersenen bevelen? . De sleutel ligt bij... (5) De aanvallers en hun benen.

Een tijdrit zaterdag en een bestelde sprint zondag: voor heel wat renners is dit echt wel hun allerlaatste kans om nog het mooie weer te maken in deze Tour de France.

Zij moeten voor het offensief kiezen, maar naast de wil van het peloton is er nog een cruciale factor.

Wat zit er nog in hun tank na 18 slopende dagen? Volgen de benen wat de hersenen bevelen?

09:39 09 uur 39. De sleutel ligt bij... (4). CCC. Matteo Trentin sluit nog altijd niet uit dat hij de lachende derde wordt in het groene gevecht. De Italiaan staat 3e, op 63 punten van Sam Bennett. Hij is niet de snelste van het pak, maar verteert deze golvende wegen normaal beter dan de Ierse leider. Sluit hij een pact met de ploeg van Sagan om Bennett te droppen?



Matteo Trentin sluit nog altijd niet uit dat hij de lachende derde wordt in het groene gevecht. De Italiaan staat 3e, op 63 punten van Sam Bennett.

Hij is niet de snelste van het pak, maar verteert deze golvende wegen normaal beter dan de Ierse leider.

Sluit hij een pact met de ploeg van Sagan om Bennett te droppen?

09:37 09 uur 37. De sleutel ligt bij... (3). Lotto-Soudal. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Caleb Ewan kan de bergen met een glimlach achter zich laten. De Australiër won al twee ritten en krijgt vandaag (en zondag) nog een kans om dat aantal aan te dikken. Maar de Belgische ploeg heeft nog maar 5 renners in koers. Om te knechten en te controleren wordt vooral naar Thomas De Gendt en Frederik Frison gekeken. Is dat voldoende om het beest in bedwang te houden of kijken ze bij Lotto eerder de kat uit de boom?

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Caleb Ewan kan de bergen met een glimlach achter zich laten.

De Australiër won al twee ritten en krijgt vandaag (en zondag) nog een kans om dat aantal aan te dikken.

Maar de Belgische ploeg heeft nog maar 5 renners in koers. Om te knechten en te controleren wordt vooral naar Thomas De Gendt en Frederik Frison gekeken. Is dat voldoende om het beest in bedwang te houden of kijken ze bij Lotto eerder de kat uit de boom?

09:35 09 uur 35. De sleutel ligt bij... (2). Deceuninck-Quick Step. Op papier zou de Belgische formatie het altijd op een sprint willen laten aankomen, maar is dat vandaag wel het plan met de groene trui in de gelederen? Een vluchtersgroep voor de dagzege laten bikkelen, betekent dat Peter Sagan heel wat potentiële punten dreigt te missen. En hoe fris is Sam Bennett na al het klimwerk? Gaat de Ier uit van zijn eigen sterkte en schrikt een rechtstreeks duel met Sagan hem niet af?

Op papier zou de Belgische formatie het altijd op een sprint willen laten aankomen, maar is dat vandaag wel het plan met de groene trui in de gelederen?

Een vluchtersgroep voor de dagzege laten bikkelen, betekent dat Peter Sagan heel wat potentiële punten dreigt te missen.

En hoe fris is Sam Bennett na al het klimwerk? Gaat de Ier uit van zijn eigen sterkte en schrikt een rechtstreeks duel met Sagan hem niet af?

09:31 09 uur 31. De sleutel ligt bij... (1). Bora-Hansgrohe. Peter Sagan staat in het puntenklassement op 52 punten van Sam Bennett. Vandaag worden 70 punten uitgedeeld: 20 bij de tussensprint, 50 aan de finish. De tussensprint ligt op 50 kilometer van de aankomst. Als Sagan en zijn maats nog in het groen geloven, dan is dit hun laatste kans om een forse inhaalbeweging te maken. De voorbije weken zijn ze er al meermaals in geslaagd om de groene concurrenten te elimineren door van bij de start snoeihard door te trekken. Ook dit grillige ritprofiel - onderschat het parcours niet - biedt Sagan en Bora-Hansgrohe een kans om dat recept nog eens uit te proberen. Bij de vorige ondernemingen viel het resultaat tegen, vandaag volgt mogelijk dus een herexamen.



Peter Sagan staat in het puntenklassement op 52 punten van Sam Bennett. Vandaag worden 70 punten uitgedeeld: 20 bij de tussensprint, 50 aan de finish. De tussensprint ligt op 50 kilometer van de aankomst.

Als Sagan en zijn maats nog in het groen geloven, dan is dit hun laatste kans om een forse inhaalbeweging te maken. De voorbije weken zijn ze er al meermaals in geslaagd om de groene concurrenten te elimineren door van bij de start snoeihard door te trekken.

Ook dit grillige ritprofiel - onderschat het parcours niet - biedt Sagan en Bora-Hansgrohe een kans om dat recept nog eens uit te proberen. Bij de vorige ondernemingen viel het resultaat tegen, vandaag volgt mogelijk dus een herexamen.

09:31 09 uur 31. Caleb Ewan vindt de rit niet zo lastig. Hij wil weer sprinten. Thomas De Gendt.

09:30 09 uur 30. Michel Wuyts: "Hopen andermaal op aantrekkelijke rit".

09:30 Het profiel van de dag. 09 uur 30. Het profiel van de dag Behalve een klim van 4e categorie biedt de rit weinig moeilijkheden.