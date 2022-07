Oranje andermaal boven: gele trui Vos is de snelste in sprintje in Rosheim

6e rit van de Tour de France Femmes in een notendop:

Gisteren zag het er bijna goed uit voor 2 vroege vluchters, maar vandaag had een ontsnapping misschien meer kans. Op die vlucht was het even wachten, maar na 38 kilometer reden 14 rensters weg. Onder anderen Jesse Vandenbulcke, Christine Majerus en Audrey Cordon-Ragot waren van de partij. UAE Team ADQ en Valcar Travel & Service hadden geen renster mee in de kopgroep dus moesten ze vol aan de bak. De vluchters kregen niet meer dan 1’30”.

Vos zet gele trui in de verf

De klassementsrensters konden voor een zwaar slotweekend misschien nog iets proberen. Op de Route de Mollkirch, de klim voor de bonificatieseconden, wilde Grace Brown voor opschudding zorgen met een aanval. Maar na de top zat alles weer samen.

In de afdaling zag het er even niet goed uit voor Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. De 2 rensters kwamen ten val en bleven zitten. Onze landgenote kon dan toch weer verder en maakte later de aansluiting met het peloton. Wiebes moest achtervolgen met een bebloede elleboog. De Nederlandse zou niet kunnen sprinten voor haar 3e ritzege.

Op de laatste gecatalogiseerde klim, de Côte de Boersch, reed Marie Le Net weg van haar medevluchters. De Franse renster droomde van een zege in eigen land, maar dat was buiten Ellen van Dijk gerekend. In functie van sprintster Elisa Balsamo maakte ze het Le Net moeilijk. Later werd de renster van FDJ ook ingerekend.

De klassementsrensters lieten het over aan de sprinters om de hoofdrol op te eisen. Lotte Kopecky zat goed gepositioneerd en leek een gooi te doen naar de eindzege. Onze landgenote kwam niet aan sprinten toe omdat ze ingesloten zat. Marianne Vos zette haar gele trui in de verf door naar de zege te snellen in Rosheim. Marta Bastianelli werd 2e en Kopecky moest tevreden zijn met een 3e plaats.