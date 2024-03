LIVE Tirreno: Ayuso blaast iedereen voorlopig weg met knaltijd, Vingegaard verliest 23 seconden

Waar tegenhanger Parijs-Nice elk jaar voor een ander decor kiest voor de openingsrit, houdt Tirreno-Adriatico graag vast aan oude gewoontes. Of het nu met een rit in lijn, een ploegentijdrit of een individuele tijdrit is, Lido di Camaiore is sinds 2015 onafgebroken het epicentrum van de openingsrit in Tirreno-Adriatico.



De badstad aan de westkust van Italië is dan ook een ideaal vertrekpunt bij de koers van de ene naar de andere zee.