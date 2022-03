Tadej Pogacar eert Marco Pantani met demonstratie in Tirreno, Remco Evenepoel kraakt

Rit 6 van Tirreno-Adriatico in een notendop:

Pogacar vliegt over de Carpegna

"Il Carpegna mi basta. De Carpegna is genoeg voor mij." Die gevleugelde woorden kwamen uit de mond van wijlen Marco Pantani. De Italiaanse rasklimmer legde de basis van zijn zeges op zijn trainingscol de Monte Carpegna.

Vandaag eerde de Tirreno-Adriatico de renner door die Carpegna tot 2 keer toe te bedwingen in de koninginnenrit. Het was geen verrassing dat Tadej Pogacar zich als een vis in het water zou voelen op die klim.



Remco Evenepoel had het dan weer wel knap lastig. Al op de 1e beklimming (6 kilometer klimmen aan een stijging van 9,9% gemiddeld) moest de kopman van Quick Step - Alpha Vinyl de rest laten rijden. Hij weigerde de strijdbijl te begraven, maar zag zijn podiumkansen wegsmelten als sneeuw voor de zon.



UAE had de touwtjes heel de dag strak in handen. Nadat een sterke Quinn Simmons (Trek-Segafredo), als laatste overgebleven van de vroege vlucht, gegrepen werd was het de beurt aan Pogacar.

Met nog 16 kilometer voor de streep, begon de Sloveen aan zijn nummertje. Niemand die hem nog terugzag. Aan de finish was het verschil met Jonas Vingegaard en Mikel Landa al meer dan een minuut.





De eindzege kan Pogacar nu nauwelijks nog ontglippen. Voor het 2e jaar op rij mag de veelwinnaar de Tirreno-Adriatico op zijn palmares schrijven. Evenepoel valt uit de top 10 en staat nu 11e.