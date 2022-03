Tirreno-Adriatico: Nieuwe kans voor de sprinters, aankomst op vervelende klinkers

09 uur 13. In 2012 was Edvald Boasson Hagen sneller dan André Greipel en Peter Sagan in Terni. Bekijk in deze video de aankomst (rond 13' in het filmpje). .

09:10

09 uur 10. Tirreno-Adriatico: rit 3. De derde dag van deze Tirreno-Adriatico heeft een nieuwe kans voor de sprinters in petto. Rond 12.50 u gaan we van start in Murlo en na 170 kilometer finishen we in Terni. Net als gisteren telt het parcours ongeveer 2.000 hoogtemeters, maar de moeilijkheden liggen wat meer gespreid over de route. De finish heeft evenwel een extra dimensie: de laatste 300 meter sprinten de renners op een wegdek met klinkers waar de fiets onverwachte sprongen kan maken. .