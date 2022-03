Caleb Ewan maakt gemiste sprint goed, aanvaller Tadej Pogacar grijpt 3 seconden

Na de overwinning van Tim Merlier gisteren kon Alpecin-Fenix vandaag geen verstoppertje spelen.

Met de steun van BikeExchange hield het een vluchtersgroep keurig binnen schot.

Verstandig, want meesteraanvaller Taco van der Hoorn was meegeglipt en de Nederlander mag je nooit onderschatten.

Op 50 kilometer van de aankomst werd Alpecin-Fenix echter bruusk weggeduwd door UAE, de ploeg van Tadej Pogacar.

De Sloveense topfavoriet wilde bij de tussensprint op zowat 30 kilometer van Terni de volle buit opvissen.

Dat plannetje, hoe getelefoneerd het ook was, werd tot in de puntjes uitgevoerd, maar veel verrassender was dat Pogacar het met 3 seconden in zijn rugzakje niet voor bekeken hield.

Met gangmaker Marc Soler, Julian Alaphilippe en Tao Geoghegan Hart verraste hij de sprintersploegen compleet.

Hoewel het even alle hens aan dek was, was het viertal in de overwegend vlakke finale vrijwel kansloos tegen het hongerige peloton.

Na een chaotische voorbereiding leek de timing van Groupama-FDJ op de klinkers in Terni perfect, maar kopman Arnaud Démare maakte er een te lange sprint van.

Caleb Ewan lachte in zijn vuistje en hobbelde al bij al overtuigend naar zijn 3e seizoenszege op de criteriumaankomst.