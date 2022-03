Tirreno-Adriatico: Evenepoel start om 16.41 u, Pogacar sluit de rij om 16.56 u

De plattegrond spreekt boekdelen: 5,6 km boren tot in Forte dei Marmi, waar het tussenpunt ligt. Na enkele bochten is het nog eens 7,7 km rechttoe rechtaan. 09 uur 59.

09:37

09 uur 37. Remco Evenepoel. Twee weken na zijn eindzege in de Ronde van de Algarve is Remco Evenepoel back in business. Het verwachtingspatroon is altijd hoog, maar deze week komt er een extra dimensie bij: Evenepoel kan zich testen op WorldTour-niveau en de concurrentie is niet van de poes, met Tadej Pogacar uiteraard op kop. Op papier is Evenepoel de betere tijdrijder, maar de opdracht tegen de klok is - zoals hij zelf ook al aangeeft - behapbaar voor iedereen. De zware cols worden ook genegeerd, al mag de zaterdagrit (twee keer Monte Carpegna) niet onderschat worden. Maar de meeste hellingen spreken toch het explosief vermogen van de renners aan. Hoe verteert Evenepoel de Italiaanse muurtjes? .