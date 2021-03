LIVE Tirreno-Adriatico: Ganna en Rickaert voorin, Van Aert wil scoren op muurtjes

12:08 Rickaert vertoeft in mooi gezelschap. 12 uur 08. Rickaert vertoeft in mooi gezelschap Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371055501887299591

12:04 12 uur 04. In het peloton hebben ze hun rempedaal volledig ingeduwd. 1 minuut achterstand is plots 2 minuten geworden. Kunnen de 5 koplopers die inspanning 150 kilometer lang doortrekken tot de finish? . In het peloton hebben ze hun rempedaal volledig ingeduwd. 1 minuut achterstand is plots 2 minuten geworden. Kunnen de 5 koplopers die inspanning 150 kilometer lang doortrekken tot de finish?

12:01 1 minuut voorsprong. Veel heeft de jacht van Israel Start-Up Nation niet opgeleverd. Ballerini, Bilbao, Ganna, Rickaert en Stannard hebben de kaap van de minuut gerond. Is de vlucht van de dag definitief vertrokken? . 12 uur 01. 1 minuut voorsprong Veel heeft de jacht van Israel Start-Up Nation niet opgeleverd. Ballerini, Bilbao, Ganna, Rickaert en Stannard hebben de kaap van de minuut gerond. Is de vlucht van de dag definitief vertrokken?

12:01 12 uur 01. Alaphilippe: "We zullen vandaag iets proberen". Alaphilippe: "We zullen vandaag iets proberen"

11:56 11 uur 56. Straftraining voor Israel Start-Up Nation. De manschappen van Israel Start-Up Nation hebben niemand voorin en maken in het peloton jacht op de 5 leiders. Het verschil is ondertussen gegroeid tot 39 seconden. . Straftraining voor Israel Start-Up Nation De manschappen van Israel Start-Up Nation hebben niemand voorin en maken in het peloton jacht op de 5 leiders. Het verschil is ondertussen gegroeid tot 39 seconden.

11:55 11 uur 55. 27 seconden bedraagt de voorsprong van het vijftal. Met Davide Ballerini heeft Julian Alaphilippe een gezant mee. Mathieu van der Poel heeft Jonas Rickaert meegestuurd in de vlucht. Die 2 teams hoeven dus niet te werken in het peloton. . 27 seconden bedraagt de voorsprong van het vijftal. Met Davide Ballerini heeft Julian Alaphilippe een gezant mee. Mathieu van der Poel heeft Jonas Rickaert meegestuurd in de vlucht. Die 2 teams hoeven dus niet te werken in het peloton.

11:53 11 uur 53. Samenstelling kopgroep. - Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) - Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) - Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) - Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) - Robert Stannard (Team BikeExchange) . Samenstelling kopgroep - Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step)

- Pello Bilbao (Bahrain-Victorious)

- Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers)

- Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

- Robert Stannard (Team BikeExchange)

11:52 11 uur 52. 5 koplopers, met een Belg en wereldkampioen. Na 45 kilometer tellen we 5 renners in de spits van de koers. De wereldkampioen tijdrijden, Filippo Ganna, is mee. Ook onze landgenoot Jonas Rickaert is meegeglipt met een interessant groepje. . 5 koplopers, met een Belg en wereldkampioen Na 45 kilometer tellen we 5 renners in de spits van de koers. De wereldkampioen tijdrijden, Filippo Ganna, is mee. Ook onze landgenoot Jonas Rickaert is meegeglipt met een interessant groepje.



11:49 11 uur 49. Hoe zit het vandaag met de bonificatieseconden? Hoeveel bonificatieseconden kan Wout van Aert vandaag pakken? Na 157,8 km is er een tussensprint, waar de 1e drie bonificatieseconden sprokkelt, de 2e twee seconden en de 3e één seconde. Maar normaal zijn die seconden een prooi voor de vluchters. Aan de finish wacht een mooiere buit aan bonificatieseconden. De winnaar wordt beloond met 10 seconden, de 2e krijgt 6 seconden en de 3e raapt nog 4 seconden op. , . Hoe zit het vandaag met de bonificatieseconden? Hoeveel bonificatieseconden kan Wout van Aert vandaag pakken? Na 157,8 km is er een tussensprint, waar de 1e drie bonificatieseconden sprokkelt, de 2e twee seconden en de 3e één seconde. Maar normaal zijn die seconden een prooi voor de vluchters.

Aan de finish wacht een mooiere buit aan bonificatieseconden. De winnaar wordt beloond met 10 seconden, de 2e krijgt 6 seconden en de 3e raapt nog 4 seconden op. ,

11:47 11 uur 47. Het zou goed zijn als ik vandaag voor de ritzege ga en bonificatieseconden sprokkel. Maar onderweg liggen heel veel moeilijkheden. Wout van Aert staat 2e in de stand op 35 seconden van Pogacar. Het zou goed zijn als ik vandaag voor de ritzege ga en bonificatieseconden sprokkel. Maar onderweg liggen heel veel moeilijkheden. Wout van Aert staat 2e in de stand op 35 seconden van Pogacar

11:45 11 uur 45. Van der Poel aan de start van de vijfde rit.

11:44 11 uur 44. "Gruppo compatto", meldt de wedstrijdradio. Alles zit dus op een kluitje bij elkaar. Over de breukjes in het peloton is geen sprake meer. . "Gruppo compatto", meldt de wedstrijdradio. Alles zit dus op een kluitje bij elkaar. Over de breukjes in het peloton is geen sprake meer.

11:44 Correctie: 57,4 km/u in het eerste halfuur. 11 uur 44. Correctie: 57,4 km/u in het eerste halfuur Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1371049227804114944

11:41 11 uur 41. In al dat gewoel slaagt tempobeul Ryan Mullen (Trek-Segafredo) erin om weg te knallen uit het peloton. Maar de lange Ier wordt weer bij de kraag gevat. . In al dat gewoel slaagt tempobeul Ryan Mullen (Trek-Segafredo) erin om weg te knallen uit het peloton. Maar de lange Ier wordt weer bij de kraag gevat.

11:39 11 uur 39. De hoge snelheid eist zijn tol: er worden breukjes gemeld in het peloton. . De hoge snelheid eist zijn tol: er worden breukjes gemeld in het peloton.

11:38 57 km/u in eerste halfuur. Het gaat er bliksemsnel aan toe in de aanvangsfase. Na 30 minuten koers hebben de renners al 28,5 kilometer achter de kiezen. Dat betekent dat ze rondvlammen met een gemiddelde snelheid van 57 km/u. . 11 uur 38. 57 km/u in eerste halfuur Het gaat er bliksemsnel aan toe in de aanvangsfase. Na 30 minuten koers hebben de renners al 28,5 kilometer achter de kiezen. Dat betekent dat ze rondvlammen met een gemiddelde snelheid van 57 km/u.

11:36 11 uur 36. Aan kilometerpaal 28 rijdt het peloton als een zwaarbewaakte gevangenis samen. Welke ploeg de debatten daar leidt, is onduidelijk. Van Aert is vandaag tuk op de bonificatieseconden aan de streep. Hoe kleiner de vluchtersgroep, hoe gemakkelijker het is om die terug te pakken in de finale. . Aan kilometerpaal 28 rijdt het peloton als een zwaarbewaakte gevangenis samen. Welke ploeg de debatten daar leidt, is onduidelijk.



Van Aert is vandaag tuk op de bonificatieseconden aan de streep. Hoe kleiner de vluchtersgroep, hoe gemakkelijker het is om die terug te pakken in de finale.

11:33 11 uur 33.

11:32 11 uur 32. Van Aert: "Deze rit zal cruciaal zijn voor het klassement". Van Aert: "Deze rit zal cruciaal zijn voor het klassement"