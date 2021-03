LIVE Tirreno-Adriatico: Kopgroep met Vanspeybrouck, finale voor de punchers

13:40 13 uur 40. Het wedstrijdverhaal heeft weinig om het lijf, maar dat was natuurlijk voorspelbaar. In de laatste 50 kilometer zal de pen wel uit de achterzak gehaald worden en zullen we veel meer wapenfeiten zien. . Het wedstrijdverhaal heeft weinig om het lijf, maar dat was natuurlijk voorspelbaar. In de laatste 50 kilometer zal de pen wel uit de achterzak gehaald worden en zullen we veel meer wapenfeiten zien.

13:32 Een brede glimlach bij Greg Van Avermaet. 13 uur 32. Een brede glimlach bij Greg Van Avermaet

13:29 Tegenwind in de finale. We kunnen er gif op innemen dat er in de finale nog aanvallen zullen volgen, maar de wind zal wellicht geen bondgenoot zijn. Die blaast in het nadeel en dat is meestal nefast voor een offensief. . 13 uur 29. Tegenwind in de finale We kunnen er gif op innemen dat er in de finale nog aanvallen zullen volgen, maar de wind zal wellicht geen bondgenoot zijn. Die blaast in het nadeel en dat is meestal nefast voor een offensief.

13:26 13 uur 26. Nog 110 kilometer en dat betekent dat het makkelijke deel achter de rug is. Vanaf nu helt het wegdek en wordt het op en af, draaien en keren. . Nog 110 kilometer en dat betekent dat het makkelijke deel achter de rug is. Vanaf nu helt het wegdek en wordt het op en af, draaien en keren.

13:22 13 uur 22. Jumbo-Visma staat er niet (meer) alleen voor, ook Deceuninck-Quick Step zet een mannetje bij. . Jumbo-Visma staat er niet (meer) alleen voor, ook Deceuninck-Quick Step zet een mannetje bij.

13:20 13 uur 20. Egan Bernal: "Of Wout van Aert deze Tirreno kan winnen? Dat weet ik niet". Egan Bernal: "Of Wout van Aert deze Tirreno kan winnen? Dat weet ik niet"

13:19 13 uur 19. Mezelf, Sivakov, Thomas, Kwiatkowski: we hebben meerdere troeven voor deze etappe en voor het eindklassement. Egan Bernal (Ineos). Mezelf, Sivakov, Thomas, Kwiatkowski: we hebben meerdere troeven voor deze etappe en voor het eindklassement. Egan Bernal (Ineos)

13:14 13 uur 14. Nog eens de namen van de 6 vluchters die ons nog een tijdje zullen begeleiden: Simon Pellaud (Androni) Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe) Vincenzo Albanese (Eolo) John Archibald (Eolo) Simone Velasco (Gazprom) Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty-Gobert) . Nog eens de namen van de 6 vluchters die ons nog een tijdje zullen begeleiden: Simon Pellaud (Androni) Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe) Vincenzo Albanese (Eolo) John Archibald (Eolo) Simone Velasco (Gazprom) Pieter Vanspeybrouck (Intermarché-Wanty-Gobert)

13:09 Tijdsverschil. Na bijna twee uur koers krikt Jumbo-Visma het tempo een beetje op: 4'30". . 13 uur 09. Tijdsverschil Na bijna twee uur koers krikt Jumbo-Visma het tempo een beetje op: 4'30".

13:02 13 uur 02. In Italië vragen ze zich af of Filippo Ganna ook een klassement in zijn benen heeft. De Italiaan gaf gisteren al een antwoord voor deze rittenkoers: hij finishte na zijn werk in de slotfase op 2'07". Wil Ganna een van de komende dagen een nummertje opvoeren en wil hij al op voldoende achterstand staan? . In Italië vragen ze zich af of Filippo Ganna ook een klassement in zijn benen heeft. De Italiaan gaf gisteren al een antwoord voor deze rittenkoers: hij finishte na zijn werk in de slotfase op 2'07". Wil Ganna een van de komende dagen een nummertje opvoeren en wil hij al op voldoende achterstand staan?

12:57 Leider Wout van Aert wordt teruggebracht naar de staart van het peloton. 12 uur 57. Leider Wout van Aert wordt teruggebracht naar de staart van het peloton

12:57 12 uur 57. Ik heb mijn zinnen gezet op deze etappe. . Ivan Garcia Cortina (Movistar). Ik heb mijn zinnen gezet op deze etappe. Ivan Garcia Cortina (Movistar)

12:49 12 uur 49. Op een aankomst als die van vandaag in Chiusdino hadden we Diego Ulissi normaal zeker enkele sterren gegeven, maar de Italiaan heeft dit jaar nog niet kunnen koersen door een hartkwaal. Intussen zou het licht voor de trainingen al een poosje weer op groen staan, maar over wanneer de UAE-puncher zijn rentree kan maken, is nog niets bekend. . Op een aankomst als die van vandaag in Chiusdino hadden we Diego Ulissi normaal zeker enkele sterren gegeven, maar de Italiaan heeft dit jaar nog niet kunnen koersen door een hartkwaal. Intussen zou het licht voor de trainingen al een poosje weer op groen staan, maar over wanneer de UAE-puncher zijn rentree kan maken, is nog niets bekend.

12:47 12 uur 47. In Parijs-Nice wordt er vandaag gewandeld, in deze rittenkoers zakken we met het gemiddelde net onder de 43 km/u. Door de lastigheidsgraad van de tweede helft van dit parcours zal dat nog wel wat slinken. Dat betekent dat we vermoedelijk rond 16.15 u zullen finishen. . In Parijs-Nice wordt er vandaag gewandeld, in deze rittenkoers zakken we met het gemiddelde net onder de 43 km/u. Door de lastigheidsgraad van de tweede helft van dit parcours zal dat nog wel wat slinken. Dat betekent dat we vermoedelijk rond 16.15 u zullen finishen.

Bij Israel Start-Up Nation zijn ze onder de indruk van de schoonheid van eenvoud in Toscane. 12 uur 42. Bij Israel Start-Up Nation zijn ze onder de indruk van de schoonheid van eenvoud in Toscane.

12:40 12 uur 40. In het peloton kijkt men uiteraard naar Jumbo-Visma. Zij knappen het vuile werk op. Van Aert wordt deze week gesteund door Affini, Foss, Gesink, Martens, Roosen en Van Hooydonck. . In het peloton kijkt men uiteraard naar Jumbo-Visma. Zij knappen het vuile werk op. Van Aert wordt deze week gesteund door Affini, Foss, Gesink, Martens, Roosen en Van Hooydonck.

12:34 12 uur 34. Van Aert en Van der Poel? Ja, maar er zijn nog renners, hé. Ik denk aan Pogacar, Bernal, Higuita, ... Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Van Aert en Van der Poel? Ja, maar er zijn nog renners, hé. Ik denk aan Pogacar, Bernal, Higuita, ... Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

12:33 12 uur 33. Julian Alaphilippe: "Ik ben gemotiveerd. Zeker voor deze etappe". Julian Alaphilippe: "Ik ben gemotiveerd. Zeker voor deze etappe"

12:31 12 uur 31. De rit van morgen. Aangezien het wedstrijdverhaal muurvast ligt, kunnen we al eens piepen naar wat morgen te bieden heeft. Vrijdag krijgen we een heuvelachtige etappe met opnieuw een niet te onderschatten slotkilometer. De laatste 1.000 meter stijgt met zo'n 4 procent en dan weet u al wie we vooraan mogen verwachten... . De rit van morgen Aangezien het wedstrijdverhaal muurvast ligt, kunnen we al eens piepen naar wat morgen te bieden heeft. Vrijdag krijgen we een heuvelachtige etappe met opnieuw een niet te onderschatten slotkilometer. De laatste 1.000 meter stijgt met zo'n 4 procent en dan weet u al wie we vooraan mogen verwachten...