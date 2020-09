LIVE: Langste etappe in Tirreno gesneden koek voor Van der Poel?

Phil Bauhaus kwam vandaag niet meer aan de start in Italië. De Duitse sprinter heeft een kleine breuk in zijn linkerhand.

Geraint Thomas over niet-selectie Tour: "Wou enkel kopman zijn, niet in dienst rijden"

11 uur 53. Ritprofiel. De renners zijn 50 km ver in deze derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Meteen ook de laatste dag waarop ze kunnen genieten van de Toscaanse landschappen. Deze rit van Follonica naar Saturnia is met zijn 217 km de langste van de hele rittenkoers. Onderweg trotseren de mannen twee keer de Poggio Murella. Een beklimming van 3,4 km aan een stijgingspercentage van gemiddeld 7%. Al zijn er ook heel steile stroken van maximum 21%. De tweede passage bevindt zich op 11,9 km van het einde. Daarna gaat het eerst naar beneden om dan net voor de streep opnieuw op te lopen aan 6 à 7 %. .

10 uur 47. De finale. In volle finale moeten de renners twee keer de Muro di Poggio Murella beklimmen. Na de laatste top is het nog maar negen kilometer. Die gaan voornamelijk in dalende lijn,maar wie als eerste wil arriveren, moet de aankomst bergop van 6-7 procent het best verteren. .