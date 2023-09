Mathieu van der Poel toont zijn regenboogkleuren in Haacht met eerste zege als wereldkampioen

Mathieu van der Poel: "Het is een fijne, maar ook onverwachte overwinning. Het was de bedoeling om met Gianni (Vermeersch,red.) na de heuvelzone in de vlucht te zitten en dat is gelukt. Ik moet hem ook bedanken, want deze zege is voor 50 procent de zijne. Hij heeft me echt geholpen na de tweede heuvelzone, want toen was het beste bij mij er af. In het slot heeft hij geweldig gecontroleerd."

"We wisten als groep ook wel dat we echt moesten blijven ronddraaien, want het peloton was niet ver. Ik heb hier al een paar gereden en ben toen altijd weer ingerekend door het peloton. Het is geweldig dat ik nu die eerste zege beet heb in mijn regenboogtrui."