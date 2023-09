Super 8 Classic (13.15 uur): Van der Poel is op zoek naar een eerste zege in de regenboogtrui

clock 12:15

12 uur 15. Het parcours. De renners vertrekken in Brakel voor een tocht van 203,6 kilometer, die onderweg stevig gekruid wordt door maar liefst zestien hellingen. De eerste 120 kilometer vallen relatief mee. Het peloton trekt dan door Henegouwen en Waals-Brabant. Het is pas wanneer de taalgrens weer overschreden wordt, dat het échte zware werk begint. In een tijdspanne van veertig kilometer verschijnen acht klimmetjes, waaronder tweemaal de Moskesstraat (500 meter kasseien aan 7,2%) en de Smeysberg (600 meter aan 7,9%). Ook de Bekestraat (400 meter kasseien aan 7,6 %) en de Holstheide (800 meter aan 5,9%) passeren de revue. Nadien vlakt het parcours meer af. Veel bochtenwerk in de laatste vijf kilometer. De laatste rechte lijn loopt zeer lichtjes op richting de finish. .