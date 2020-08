LIVE: Wordt er meteen keihard gekoerst in deze bloedhete Strade Bianche?

13:53 13 uur 53. Veel tijd om op te warmen is er niet. Dat hoeft uiteraard ook niet bij deze temperaturen. Onder meer Boasson Hagen en Koch steken hun neus eens aan het venster, maar het peloton roept hen al tot de orde. . Veel tijd om op te warmen is er niet. Dat hoeft uiteraard ook niet bij deze temperaturen.

Onder meer Boasson Hagen en Koch steken hun neus eens aan het venster, maar het peloton roept hen al tot de orde.

13:52 Tiesj Benoot: winnaar van 2018. 13 uur 52. Tiesj Benoot: winnaar van 2018

13:49 13 uur 49. Een vlucht die minuten krijgt van het peloton: u weet wel hoe een koers meestal neergepend wordt. In de Strade Bianche is dat lang niet altijd het geval. Na 17 kilometer krijgen we al de eerste portie met grind, de hitte speelt een sleutelrol en door de coronastop zal de honger nog groter zijn dan anders. Verstoppertje spelen in de eerste uren zit er vandaag wellicht niet in. . Een vlucht die minuten krijgt van het peloton: u weet wel hoe een koers meestal neergepend wordt. In de Strade Bianche is dat lang niet altijd het geval.

Na 17 kilometer krijgen we al de eerste portie met grind, de hitte speelt een sleutelrol en door de coronastop zal de honger nog groter zijn dan anders. Verstoppertje spelen in de eerste uren zit er vandaag wellicht niet in.

13:44 13 uur 44. Start! Wat normaal op 7 maart had moeten gebeuren, wordt nu op 1 augustus geschreven. Na de positieve test van Silvan Dillier zijn we op pad met 167 renners. Zij krijgen nog een geneutraliseerde zone van 2,5 kilometer voor de wielen geschoven. . Start! Wat normaal op 7 maart had moeten gebeuren, wordt nu op 1 augustus geschreven. Na de positieve test van Silvan Dillier zijn we op pad met 167 renners. Zij krijgen nog een geneutraliseerde zone van 2,5 kilometer voor de wielen geschoven.

13:24 13 uur 24. "Het voelt desolaat aan". Door de coronamaatregelen zit de Strade Bianche uiteraard in een atypisch jasje. "De sfeer is hier toch wat vreemd", vertelt Renaat Schotte bij de start. "De muziek wordt door de boxen gepompt, maar hier staat geen ziel. De mensen worden ver van het evenement gehouden. Het voelt desolaat aan." "Aan de finish verwacht ik wel dat enkele toeschouwers zullen kunnen plaatsnemen op de terrasjes, op zo'n 100 meter van de renners. Maar het wordt sowieso een koers om nooit te vergeten." . "Het voelt desolaat aan" Door de coronamaatregelen zit de Strade Bianche uiteraard in een atypisch jasje.

"De sfeer is hier toch wat vreemd", vertelt Renaat Schotte bij de start. "De muziek wordt door de boxen gepompt, maar hier staat geen ziel. De mensen worden ver van het evenement gehouden. Het voelt desolaat aan."

"Aan de finish verwacht ik wel dat enkele toeschouwers zullen kunnen plaatsnemen op de terrasjes, op zo'n 100 meter van de renners. Maar het wordt sowieso een koers om nooit te vergeten."

13:23 13 uur 23. Renaat Schotte in Siena: "Een heel vreemd sfeertje". Renaat Schotte in Siena: "Een heel vreemd sfeertje"

13:22 13 uur 22. Het is snikheet vandaag. De thermometer geeft 37 graden aan, maar de gevoelstemperatuur ligt zeker boven de 40 graden. Het wordt koersen in de woestijn. Door het stof zal ook de zichtbaarheid beperkt zijn. Renaat Schotte bij de start in Siena. Het is snikheet vandaag. De thermometer geeft 37 graden aan, maar de gevoelstemperatuur ligt zeker boven de 40 graden. Het wordt koersen in de woestijn. Door het stof zal ook de zichtbaarheid beperkt zijn. Renaat Schotte bij de start in Siena

12:46 12 uur 46. Koers, koers en nog eens koers. Het is de voorbije maanden helemaal anders geweest, maar vandaag ademen we weer koers. We schotelen u de Strade Bianche bij de mannen en de vrouwen voor, maar er zijn nog schotels in ons buffet. Ook de Ronde van Burgos volgen we op onze site op de voet: Remco Evenepoel begint als leider aan de slotrit. En als toetje is er ook nog La Route d'Occitanie. In de vierdaagse Franse rittenkoers verschijnt er heel wat schoon volk aan de start, met onder meer Egan Bernal, Chris Froome, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez en Warren Barguil. . Koers, koers en nog eens koers Het is de voorbije maanden helemaal anders geweest, maar vandaag ademen we weer koers.

We schotelen u de Strade Bianche bij de mannen en de vrouwen voor, maar er zijn nog schotels in ons buffet.

Ook de Ronde van Burgos volgen we op onze site op de voet: Remco Evenepoel begint als leider aan de slotrit.

En als toetje is er ook nog La Route d'Occitanie. In de vierdaagse Franse rittenkoers verschijnt er heel wat schoon volk aan de start, met onder meer Egan Bernal, Chris Froome, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez en Warren Barguil.

12:31 12 uur 31. In Siena hebben ze een kleine adempauze achter de rug na de start van de vrouwenrace. Intussen tellen we af naar de start van de klassieker bij de mannen. Tussen 12.15u en 13.35u plaatsen de renners hun handtekening op het startblad. Om 13.45u volgt dan het startschot. . In Siena hebben ze een kleine adempauze achter de rug na de start van de vrouwenrace.



Intussen tellen we af naar de start van de klassieker bij de mannen.

Tussen 12.15u en 13.35u plaatsen de renners hun handtekening op het startblad.

Om 13.45u volgt dan het startschot.

10:27 10 uur 27. Strade Bianche Van der Poel en Van Avermaet krijgen 3 sterren van Sporza-jury

09:17 09 uur 17. Livé op Eén en sporza.be! Ook de vrouwen rijden vandaag hun Strade. U kunt die wedstrijd live bekijken op Eén, vanaf 15.10u. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix verzorgen het commentaar. Daarna is het aan de mannen. Die uitzending gaat van start om 16.52u, ook op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer geven uitleg en duiding bij wat ze zien. Stem straks dus zeker af op Eén, of schakel de livestream in dit artikel aan! U kunt beide wedstrijden op onze site van start tot finish ook live met tekstupdates volgen. . Livé op Eén en sporza.be! Ook de vrouwen rijden vandaag hun Strade. U kunt die wedstrijd live bekijken op Eén, vanaf 15.10u. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix verzorgen het commentaar.



Daarna is het aan de mannen. Die uitzending gaat van start om 16.52u, ook op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer geven uitleg en duiding bij wat ze zien. Stem straks dus zeker af op Eén, of schakel de livestream in dit artikel aan!



U kunt beide wedstrijden op onze site van start tot finish ook live met tekstupdates volgen.

09:11 09 uur 11. Ruim 35 graden straks in Siena. Met de Strade Bianche is de wielerwereld vandaag toe aan zijn eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden. De Strade ontpopte zich in korte tijd tot klassieker en wordt hoog ingeschat in het peloton. Dit jaar moeten de renners 184 kilometer afleggen, waarvan 63 kilometer over grindwegen. De renners krijgen straks te maken met temperaturen van ruim 35 graden, wat de wedstrijd nog zwaarder zal maken. De finish ligt zoals altijd op de Piazza del Campo in Siena, na een slotklimmetje over de Via Santa Caterina met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Wegens het coronavirus wordt geen publiek toegelaten in de startzone en aan de finish. De aankomst wordt verwacht rond 18.30u. . Ruim 35 graden straks in Siena Met de Strade Bianche is de wielerwereld vandaag toe aan zijn eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden.



De Strade ontpopte zich in korte tijd tot klassieker en wordt hoog ingeschat in het peloton. Dit jaar moeten de renners 184 kilometer afleggen, waarvan 63 kilometer over grindwegen.



De renners krijgen straks te maken met temperaturen van ruim 35 graden, wat de wedstrijd nog zwaarder zal maken.



De finish ligt zoals altijd op de Piazza del Campo in Siena, na een slotklimmetje over de Via Santa Caterina met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Wegens het coronavirus wordt geen publiek toegelaten in de startzone en aan de finish. De aankomst wordt verwacht rond 18.30u.

01-08-2020 01-08-2020.

23:54 23 uur 54. Ploegmaat van broers Naesen test vlak voor Strade positief. De Zwitser Silvan Dillier heeft een dag voor de Strade Bianche positief getest op het coronavirus. De renner van AG2R moet daarom 10 dagen in quarantaine. "Ik baal hier verschrikkelijk van", zegt Dillier in de Zwitserse krant Blick. "Ik ben de gezondste persoon ter wereld." Vorig jaar kwam Dillier als 14e over de streep in Siena. De ploegmaat van Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh vertoont geen symptomen van het coronavirus en twijfelt over de juistheid van de test die positief uitviel. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed." AG2R heeft nog niet gecommuniceerd over de besmetting binnen de ploeg. Oliver en Lawrence Naesen rijden zaterdag wel de Strade voor het Franse team. . Ploegmaat van broers Naesen test vlak voor Strade positief De Zwitser Silvan Dillier heeft een dag voor de Strade Bianche positief getest op het coronavirus. De renner van AG2R moet daarom 10 dagen in quarantaine. "Ik baal hier verschrikkelijk van", zegt Dillier in de Zwitserse krant Blick. "Ik ben de gezondste persoon ter wereld."

Vorig jaar kwam Dillier als 14e over de streep in Siena. De ploegmaat van Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh vertoont geen symptomen van het coronavirus en twijfelt over de juistheid van de test die positief uitviel. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed."

AG2R heeft nog niet gecommuniceerd over de besmetting binnen de ploeg. Oliver en Lawrence Naesen rijden zaterdag wel de Strade voor het Franse team.

18:12 18 uur 12. Van Aert op zijn hoede voor de hitte. "Zo warm zal ik het waarschijnlijk nooit meer meemaken", vertelt Wout van Aert. "Het zal misschien wel voor een andere koers zorgen. Je zal net iets minder pijlen op je boog hebben en dus zullen er wel wat renners zichzelf tegenkomen door te vroeg alles te geven. Dat kan voor verrassingen zorgen. Het valt hier nooit stil en neem daar de warmte bij, dan krijg je een zware wedstrijd." . Van Aert op zijn hoede voor de hitte "Zo warm zal ik het waarschijnlijk nooit meer meemaken", vertelt Wout van Aert. "Het zal misschien wel voor een andere koers zorgen. Je zal net iets minder pijlen op je boog hebben en dus zullen er wel wat renners zichzelf tegenkomen door te vroeg alles te geven. Dat kan voor verrassingen zorgen. Het valt hier nooit stil en neem daar de warmte bij, dan krijg je een zware wedstrijd."

17:53 17 uur 53. Van Aert: "Er zullen renners zijn die zichzelf gaan tegenkomen door te vroeg alles te geven". Van Aert: "Er zullen renners zijn die zichzelf gaan tegenkomen door te vroeg alles te geven"

17:35 17 uur 35. Vorig jaar was mijn eerste grote doel de Strade Bianche, nu komen mijn doelen later. Dat ga ik niet wegsteken. Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar. Vorig jaar was mijn eerste grote doel de Strade Bianche, nu komen mijn doelen later. Dat ga ik niet wegsteken. Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar

17:32 17 uur 32. Alaphilippe: "Mijn doelen komen later". Julian Alaphilippe ziet zichzelf niet als een kanshebber voor de zege morgen. De winnaar van vorig jaar heeft "niet hetzelfde gevoel in de benen als vorig jaar". "Toen heb ik echt toegewerkt naar de Italiaanse wedstrijden, nu is mijn conditie niet exceptioneel. Natuurlijk ben ik gemotiveerd, maar mijn doelen komen later. Dat ga ik niet wegsteken." De Fransman van Deceuninck-Quick Step kon in 2020 nog geen enkele keer vieren. Vorig seizoen versloeg hij Fuglsang en Van Aert in Siena. Morgen wordt het bakken in Siena. Alaphilippe verwacht een slijtageslag. "Op training voelden we vandaag al dat het lastig was, anders koersen dan vorig jaar ook. Het wordt een factor waar we rekening mee moeten houden en we zullen genoeg moeten drinken." "Bij zo'n hitte moet je ook opletten. Als je één keer diep gaat, heb je meer tijd nodig om te herstellen, maar dat geldt voor iedereen. We zullen ook gewoon allemaal klaar moeten zijn om stof te happen." . Alaphilippe: "Mijn doelen komen later" Julian Alaphilippe ziet zichzelf niet als een kanshebber voor de zege morgen. De winnaar van vorig jaar heeft "niet hetzelfde gevoel in de benen als vorig jaar". "Toen heb ik echt toegewerkt naar de Italiaanse wedstrijden, nu is mijn conditie niet exceptioneel. Natuurlijk ben ik gemotiveerd, maar mijn doelen komen later. Dat ga ik niet wegsteken."

De Fransman van Deceuninck-Quick Step kon in 2020 nog geen enkele keer vieren. Vorig seizoen versloeg hij Fuglsang en Van Aert in Siena.

Morgen wordt het bakken in Siena. Alaphilippe verwacht een slijtageslag. "Op training voelden we vandaag al dat het lastig was, anders koersen dan vorig jaar ook. Het wordt een factor waar we rekening mee moeten houden en we zullen genoeg moeten drinken."

"Bij zo'n hitte moet je ook opletten. Als je één keer diep gaat, heb je meer tijd nodig om te herstellen, maar dat geldt voor iedereen. We zullen ook gewoon allemaal klaar moeten zijn om stof te happen."

17:06 17 uur 06. Van der Poel: "Geschrokken van hoogtemeters en gravelstroken". Van der Poel: "Geschrokken van hoogtemeters en gravelstroken"

14:42 14 uur 42. Het zal een harde en warme dag worden morgen. Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal. Neem er dan bij dat dit de eerste koers is sinds lang, dan wordt het heel spannend. Ik verwacht dat het snel zal gaan morgen. Jakob Fuglsang. Het zal een harde en warme dag worden morgen. Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal. Neem er dan bij dat dit de eerste koers is sinds lang, dan wordt het heel spannend. Ik verwacht dat het snel zal gaan morgen. Jakob Fuglsang

13:59 13 uur 59. Gilbert tipt crossers Van der Poel en Van Aert als favorieten. Gilbert tipt crossers Van der Poel en Van Aert als favorieten

13:57 13 uur 57. Fuglsang: "Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal". Fuglsang: "Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal"

12:16 12 uur 16. Van Avermaet: "Als je op het gemak kan rijden, is het zalig". Van Avermaet: "Als je op het gemak kan rijden, is het zalig"

11:48 11 uur 48. Van der Poel tijdens verkenning op de Toscaanse grindwegen. Van der Poel tijdens verkenning op de Toscaanse grindwegen

11:10 Van Avermaet werkt met een verkenning aan de laatste loodjes voor morgen. 11 uur 10. Van Avermaet werkt met een verkenning aan de laatste loodjes voor morgen Greg Van Avermaet op verkenning in het Toscaanse landschap.

31-07-2020 31-07-2020.

23:15 23 uur 15. Van Kessel vervangt onfortuinlijke Lammertink. Maurits Lammertink moet op de valreep afhaken voor de Strade Bianche. De Nederlander heeft bij een val tijdens de verkenning zijn schouder bezeerd. Hij vliegt meteen over naar België. Lammertink zal vervangen worden door Corné van Kessel, die zijn debuut zal maken voor Circus-Wanty op de weg. "We zijn overtuigd dat hij de perfecte vervanger wordt." Van Kessel is niet de enige veldrijder in de ploeg van Hilaire Van der Schueren, want ook Quinten Hermans is overgevlogen naar Italië. . Van Kessel vervangt onfortuinlijke Lammertink Maurits Lammertink moet op de valreep afhaken voor de Strade Bianche. De Nederlander heeft bij een val tijdens de verkenning zijn schouder bezeerd. Hij vliegt meteen over naar België.

Lammertink zal vervangen worden door Corné van Kessel, die zijn debuut zal maken voor Circus-Wanty op de weg. "We zijn overtuigd dat hij de perfecte vervanger wordt."

Van Kessel is niet de enige veldrijder in de ploeg van Hilaire Van der Schueren, want ook Quinten Hermans is overgevlogen naar Italië.

10:23 10 uur 23. Mathieu van der Poel krijgt twee Belgen in steun bij Alpecin-Fenix. De Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Strade Bianche. Van der Poel is op de Toscaanse grindwegen uiteraard de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix. In zijn jacht op zijn eerste zege in de Strade kan hij rekenen op de steun van 2 Belgen: Floris De Tier en Gianni Vermeersch. De rest van de selectie bestaat uit de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli. . Mathieu van der Poel krijgt twee Belgen in steun bij Alpecin-Fenix De Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Strade Bianche. Van der Poel is op de Toscaanse grindwegen uiteraard de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix.

In zijn jacht op zijn eerste zege in de Strade kan hij rekenen op de steun van 2 Belgen: Floris De Tier en Gianni Vermeersch.

De rest van de selectie bestaat uit de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli.



30-07-2020 30-07-2020.

18:42 18 uur 42. Philippe Gilbert kopman van jonge Lotto Soudal-selectie. Lotto-Soudal kiest voor de ervaring van Philippe Gilbert om zaterdag een jonge selectie van de ploeg aan te voeren. Hij komt als kopman aan de start in Siena. Ondertussen is het al de vierde keer dat de 38-jarige renner deelneemt. In 2011 won hij nog de Strade Bianche, voor de Italianen Alessandro Ballan en Damiano Cunego. Gilbert kan rekenen op ploegmaats Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst, Kobe Goossens en Florian Vermeersch. Ook de Italiaan Stefano Oldani en Brit Matthew Holmes krijgen van Lotto-Soudal een plaats in de selectie. Vorige week ondertekende de 21-jarige Vermeersch nog zijn eerste contract bij de ploeg, nu al maakt hij zijn profdebuut in Italië. Voor Goossens en Oldani is het hun eerste WorldTour-koers. . Philippe Gilbert kopman van jonge Lotto Soudal-selectie Lotto-Soudal kiest voor de ervaring van Philippe Gilbert om zaterdag een jonge selectie van de ploeg aan te voeren. Hij komt als kopman aan de start in Siena. Ondertussen is het al de vierde keer dat de 38-jarige renner deelneemt. In 2011 won hij nog de Strade Bianche, voor de Italianen Alessandro Ballan en Damiano Cunego.

Gilbert kan rekenen op ploegmaats Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst, Kobe Goossens en Florian Vermeersch. Ook de Italiaan Stefano Oldani en Brit Matthew Holmes krijgen van Lotto-Soudal een plaats in de selectie.

Vorige week ondertekende de 21-jarige Vermeersch nog zijn eerste contract bij de ploeg, nu al maakt hij zijn profdebuut in Italië. Voor Goossens en Oldani is het hun eerste WorldTour-koers.

14:22 14 uur 22. Team INEOS rekent op Kwiatkowski en Moscon. Bij Team INEOS is Michal Kwiatkowski de kopman zaterdag. De Poolse ex-wereldkampioen won de grindklassieker al twee keer: in 2014 en 2017. Ook Gianni Moscon is één van de schaduwfavorieten. . Team INEOS rekent op Kwiatkowski en Moscon Bij Team INEOS is Michal Kwiatkowski de kopman zaterdag. De Poolse ex-wereldkampioen won de grindklassieker al twee keer: in 2014 en 2017. Ook Gianni Moscon is één van de schaduwfavorieten.

29-07-2020 29-07-2020.

12:52 12 uur 52. Oliver Naesen kijkt uit naar eerste deelname: "Uitgelezen kans". Voor Oliver Naesen is het komende zaterdag de eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden omwille van de coronacrisis. "Ik ben blij dat ik de Stade Bianche voor het eerst kan rijden", stelt het speerpunt van AG2R La Mondiale. "Dit was een uitgelezen kans. Gewoonlijk vindt de koers de dag voor Parijs-Nice plaats en bekijk ik de wedstrijd op tv. Ik heb ongelooflijke herinneringen aan de editie van 2018, toen Tiesj Benoot voor Romain Bardet won. Ik was erg opgewonden voor de tv, en was er toen graag bij geweest." "Ik ben blij met de manier waarop ik ben omgegaan met deze lange pauze", vervolgt Naesen. "Ik had geluk, ik kon gewoon op de weg trainen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn." . Oliver Naesen kijkt uit naar eerste deelname: "Uitgelezen kans" Voor Oliver Naesen is het komende zaterdag de eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden omwille van de coronacrisis. "Ik ben blij dat ik de Stade Bianche voor het eerst kan rijden", stelt het speerpunt van AG2R La Mondiale.

"Dit was een uitgelezen kans. Gewoonlijk vindt de koers de dag voor Parijs-Nice plaats en bekijk ik de wedstrijd op tv. Ik heb ongelooflijke herinneringen aan de editie van 2018, toen Tiesj Benoot voor Romain Bardet won. Ik was erg opgewonden voor de tv, en was er toen graag bij geweest."

"Ik ben blij met de manier waarop ik ben omgegaan met deze lange pauze", vervolgt Naesen. "Ik had geluk, ik kon gewoon op de weg trainen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn."



12:51 12 uur 51. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn. Oliver Naesen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn. Oliver Naesen

28-07-2020 28-07-2020.

13:36 13 uur 36. Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Davide Bramati - Sportdirecteur Deceuninck-Quick Step. Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Davide Bramati - Sportdirecteur Deceuninck-Quick Step

13:32 13 uur 32. Titelverdediger Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar voeren Deceuninck-Quick Step aan. Deceuninck-Quick-Step staat zaterdag met Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar als kopmannen aan de start van de Strade Bianche. Alaphilippe won vorig jaar, Stybar was de beste in 2015. Ze krijgen de steun van de Denen Kasper Asgreen en Mikkel Honoré, Italiaan Davide Ballerini, Luxemburger Bob Jungels en Pieter Serry. "We hebben hier verschillende goede resultaten neergezet in het verleden", verklaart sportdirecteur Davide Bramati. "We willen nu opnieuw meedoen in de strijd om de winst." "Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Maar we zullen starten met een grote motivatie en zijn klaar voor elk mogelijk wedstrijdverloop." . Titelverdediger Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar voeren Deceuninck-Quick Step aan Deceuninck-Quick-Step staat zaterdag met Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar als kopmannen aan de start van de Strade Bianche. Alaphilippe won vorig jaar, Stybar was de beste in 2015. Ze krijgen de steun van de Denen Kasper Asgreen en Mikkel Honoré, Italiaan Davide Ballerini, Luxemburger Bob Jungels en Pieter Serry.

"We hebben hier verschillende goede resultaten neergezet in het verleden", verklaart sportdirecteur Davide Bramati. "We willen nu opnieuw meedoen in de strijd om de winst."

"Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Maar we zullen starten met een grote motivatie en zijn klaar voor elk mogelijk wedstrijdverloop."