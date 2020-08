LIVE Strade Bianche: Slijtageslag op weg naar Siena, wie houdt het hoofd koel?

16:39 16 uur 39. Astana hervat de werken van het openingsuur en dicteert het tempo in het peloton. Deceuninck-Quick Step zit met Jungels in een zetel, ook Bora (Burghardt) en EF Pro Cycling (Craddock) kunnen even een afwachtende houding aannemen. . Astana hervat de werken van het openingsuur en dicteert het tempo in het peloton. Deceuninck-Quick Step zit met Jungels in een zetel, ook Bora (Burghardt) en EF Pro Cycling (Craddock) kunnen even een afwachtende houding aannemen.

16:37 7/11. Beetje bij beetje breekt de koers toch open. Hoewel we ogenschijnlijk nog niet te veel wapenfeiten hebben moeten noteren, zal de uitputting al navenant zijn. Die wordt nog wat groter op zone 7, weer zo'n kurkdroge portie ellende van net geen 10 kilometer. . 16 uur 37. 7/11 Beetje bij beetje breekt de koers toch open. Hoewel we ogenschijnlijk nog niet te veel wapenfeiten hebben moeten noteren, zal de uitputting al navenant zijn. Die wordt nog wat groter op zone 7, weer zo'n kurkdroge portie ellende van net geen 10 kilometer.

16:32 16 uur 32. Voorin herkennen we Jungels. Pellaud krijgt dan toch gezelschap, weliswaar niet van het volledige elitegroepje. Jungels, Burghardt en Craddock sluiten na 105 kilometer aan. Ze zetten de overige tenoren op een half minuutje. . Voorin herkennen we Jungels Pellaud krijgt dan toch gezelschap, weliswaar niet van het volledige elitegroepje.

Jungels, Burghardt en Craddock sluiten na 105 kilometer aan. Ze zetten de overige tenoren op een half minuutje.

16:29 Eten. Nog 20 minuten tot de rechtstreekse uitzending op Eén. Het peloton lijkt wel in stukken en brokken uit elkaar te liggen. Het pakket wordt soms weer wat omvangrijker, maar meestal gaat het slechts om uitstel van executie. In de bevoorradingszone wordt er nog wat proviand aangenomen: de 7e lading van de dag staat voor de deur. . 16 uur 29. Eten Nog 20 minuten tot de rechtstreekse uitzending op Eén.

Het peloton lijkt wel in stukken en brokken uit elkaar te liggen. Het pakket wordt soms weer wat omvangrijker, maar meestal gaat het slechts om uitstel van executie.



In de bevoorradingszone wordt er nog wat proviand aangenomen: de 7e lading van de dag staat voor de deur.

16:23 16 uur 23. Pellaud verdappert weer een beetje. Pellaud blijkt een kat met 9 levens, want de Zwitser speelt jojo met het peloton. Ondanks de versnellingen heeft hij nog altijd een marge van 25 seconden. . Pellaud verdappert weer een beetje Pellaud blijkt een kat met 9 levens, want de Zwitser speelt jojo met het peloton. Ondanks de versnellingen heeft hij nog altijd een marge van 25 seconden.

16:22 Een klassiek beeld uit de Strade Bianche. 16 uur 22. Een klassiek beeld uit de Strade Bianche

16:19 16 uur 19. Het is nog even afwachten wat de schermutselingen allemaal hebben opgeleverd. Het trio Alaphilippe, Van der Poel en Oss geraakt niet echt weg, maar ze zetten de rest wel voortdurend onder druk. . Het is nog even afwachten wat de schermutselingen allemaal hebben opgeleverd. Het trio Alaphilippe, Van der Poel en Oss geraakt niet echt weg, maar ze zetten de rest wel voortdurend onder druk.

16:15 16 uur 15. De leider wordt gegrepen. De handrem wordt stilaan een beetje gelost. Ook Oss vindt dit een geschikt moment om zich te roeren. Pellaud is er zo goed als aan voor de moeite. . De leider wordt gegrepen De handrem wordt stilaan een beetje gelost. Ook Oss vindt dit een geschikt moment om zich te roeren. Pellaud is er zo goed als aan voor de moeite.

16:14 16 uur 14. Gelost worden in de Strade Bianche is geen pretje: nog meer stof! Gelost worden in de Strade Bianche is geen pretje: nog meer stof!

16:13 16 uur 13. Alaphilippe en Van der Poel! We kruipen naar het puntje van onze stoel. Op 80 km van de finish tekenen Alaphilippe en Van der Poel voor de eerste versnelling van de dag. Wat levert het op? . Alaphilippe en Van der Poel! We kruipen naar het puntje van onze stoel. Op 80 km van de finish tekenen Alaphilippe en Van der Poel voor de eerste versnelling van de dag. Wat levert het op?

16:08 Mathieu van der Poel houdt zich vooraan op in het peloton. 16 uur 08. Mathieu van der Poel houdt zich vooraan op in het peloton

16:07 6/11. Zonder adempauze gaat het van strook 5 naar settore 6. Pellaud dreigt stilaan in de klauwen te vallen van de grote bende: 1'04". . 16 uur 07. 6/11 Zonder adempauze gaat het van strook 5 naar settore 6. Pellaud dreigt stilaan in de klauwen te vallen van de grote bende: 1'04".

16:02 16 uur 02. Strade Bianche bij de vrouwen: winst voor Van Vleuten. Er zijn nog zekerheden: Annemiek van Vleuten wint de Strade Bianche bij de vrouwen. De wereldkampioene leek in een verloren positie te zitten, maar schudt een straffe remonte uit haar dijen. . Strade Bianche bij de vrouwen: winst voor Van Vleuten Er zijn nog zekerheden: Annemiek van Vleuten wint de Strade Bianche bij de vrouwen. De wereldkampioene leek in een verloren positie te zitten, maar schudt een straffe remonte uit haar dijen.

16:00 16 uur . Waar slaat de vlam in de pan? Hier en nu dan? Het peloton draait de vijs weer wat strakker aan. Op strook 5 danst Van Aert alleszins goed mee vooraan, Benoot en Teuns tonen een grimas. . Waar slaat de vlam in de pan? Hier en nu dan? Het peloton draait de vijs weer wat strakker aan. Op strook 5 danst Van Aert alleszins goed mee vooraan, Benoot en Teuns tonen een grimas.

15:55 15 uur 55. Nog 100 kilometer. Voor wie nu pas inschakelt, u heeft nog niet te veel gemist. Simon Pellaud is de overlever van de vroege vlucht en trekt in zijn eentje van de ene grindpartij naar de andere. Het peloton knabbelt aan de achterstand: 1'57". . Nog 100 kilometer Voor wie nu pas inschakelt, u heeft nog niet te veel gemist.



Simon Pellaud is de overlever van de vroege vlucht en trekt in zijn eentje van de ene grindpartij naar de andere. Het peloton knabbelt aan de achterstand: 1'57".

15:50 15 uur 50. Bij de vrouwen kijken we naar een straffe omwenteling, want Annemiek van Vleuten lijkt uit een schijnbaar verloren positie helemaal terug te komen. Iets om ook mee te nemen naar het wedstrijdverhaal bij de mannen? . Bij de vrouwen kijken we naar een straffe omwenteling, want Annemiek van Vleuten lijkt uit een schijnbaar verloren positie helemaal terug te komen. Iets om ook mee te nemen naar het wedstrijdverhaal bij de mannen?

15:46 Gemiddelde snelheid. We zijn 2 uur in deze warmtekamer aan het koersen. Het gemiddelde: 38,6 km/u. Als we deze lijn aanhouden, finishen we rond 18.35u. . 15 uur 46. Gemiddelde snelheid We zijn 2 uur in deze warmtekamer aan het koersen. Het gemiddelde: 38,6 km/u. Als we deze lijn aanhouden, finishen we rond 18.35u.

15:45 15 uur 45. Ik mik vooral op de Tour en de Giro. Mocht ik vandaag toch een protagonist kunnen zijn, is dat uiteraard mooi meegenomen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Ik mik vooral op de Tour en de Giro. Mocht ik vandaag toch een protagonist kunnen zijn, is dat uiteraard mooi meegenomen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

15:37 Nog iemand een wiel nodig? 15 uur 37. Nog iemand een wiel nodig?

15:36 15 uur 36. Bij de vrouwen zien we hoe Mavi Garcia een indrukwekkende solo aan het uittekenen is. Er wordt ook met minuten gegoocheld. Een voorbode voor de koers bij de mannen? . Bij de vrouwen zien we hoe Mavi Garcia een indrukwekkende solo aan het uittekenen is. Er wordt ook met minuten gegoocheld. Een voorbode voor de koers bij de mannen?

Ook de patron van Deceuninck-Quick Step zit te puffen in de wagen.

15:31 5/11. We zetten ons klaar voor het 5e gerecht in dit menu. De zone van Lucignano d'Asso is de langste van de dag: 11,9 kilometer. Goed om te weten: na de exit volgt slechts 1 kilometer asfalt en spelen we weer 8 kilometer in de zandbak. Hier kan dus misschien iets geforceerd worden... . 15 uur 31. 5/11 We zetten ons klaar voor het 5e gerecht in dit menu. De zone van Lucignano d'Asso is de langste van de dag: 11,9 kilometer.

Goed om te weten: na de exit volgt slechts 1 kilometer asfalt en spelen we weer 8 kilometer in de zandbak.

Hier kan dus misschien iets geforceerd worden...

15:26 15 uur 26. Hoogtestage. Zowat alle renners zaten de voorbije weken met hun hoofd in de bergen. Hoe reageren zij op hun hoogtekamp in deze eerste zomerse koers na de break? Julian Alaphilippe reisde vorige week al door naar Toscane, waar hij kon wennen aan de hitte. Ook Greg Van Avermaet trok een dagje vroeger dan gepland van Livigno naar Siena. Wout van Aert zat de voorbije weken in Frankrijk, waar het ook al vrij heet was. En Tiesj Benoot is meestal meteen op dreef na een stage in de cols. . Hoogtestage Zowat alle renners zaten de voorbije weken met hun hoofd in de bergen. Hoe reageren zij op hun hoogtekamp in deze eerste zomerse koers na de break?

Julian Alaphilippe reisde vorige week al door naar Toscane, waar hij kon wennen aan de hitte. Ook Greg Van Avermaet trok een dagje vroeger dan gepland van Livigno naar Siena.

Wout van Aert zat de voorbije weken in Frankrijk, waar het ook al vrij heet was. En Tiesj Benoot is meestal meteen op dreef na een stage in de cols.

15:23 Door het stof is het peloton nog amper zichtbaar. 15 uur 23. Door het stof is het peloton nog amper zichtbaar

15:22 Tijdsverschil. De voorsprong van Pellaud was een tijdje in vrije val, maar het peloton komt in deze fase - nog 10 kilometer tot strook 5 - tot rust. Dat merken we ook aan de bonus van de eenzame Zwitser: 3'34". . 15 uur 22. Tijdsverschil De voorsprong van Pellaud was een tijdje in vrije val, maar het peloton komt in deze fase - nog 10 kilometer tot strook 5 - tot rust. Dat merken we ook aan de bonus van de eenzame Zwitser: 3'34".

15:16 15 uur 16. 39 graden. Het kwik begint nu zelfs te flirten met 40 graden... Deze koers kruipt sowieso in de kleren, maar met deze hitte zal dat nog wat meer zijn dan gebruikelijk. . 39 graden Het kwik begint nu zelfs te flirten met 40 graden... Deze koers kruipt sowieso in de kleren, maar met deze hitte zal dat nog wat meer zijn dan gebruikelijk.

15:15 15 uur 15. Als je één of twee bidons 'mist', kan je wedstrijd snel voorbij zijn. Zodra je één keer oververhit, zal je lichaam niet meer herstellen. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). Als je één of twee bidons 'mist', kan je wedstrijd snel voorbij zijn. Zodra je één keer oververhit, zal je lichaam niet meer herstellen. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal)

15:08 15 uur 08. De achterstand van het peloton na meer dan 55 kilometer koers: 2'02". . De achterstand van het peloton na meer dan 55 kilometer koers: 2'02".

15:05 4/11. Ook de 4e sectie is verleden tijd. Enkele voormalige vluchters zwemmen nog tussen Pellaud en het peloton in. We staan nu voor een intermezzo van zo'n 20 kilometer en maken ons dan op voor de langste zone van de dag. . 15 uur 05. 4/11 Ook de 4e sectie is verleden tijd. Enkele voormalige vluchters zwemmen nog tussen Pellaud en het peloton in.

We staan nu voor een intermezzo van zo'n 20 kilometer en maken ons dan op voor de langste zone van de dag.

15:01 15 uur 01. Door de hitte ligt het zand op de onverharde wegen nog losser dan anders. Beschouw het een beetje als koersen in de sneeuw. Ex-winnaar Michal Kwiatkowski (Ineos). Door de hitte ligt het zand op de onverharde wegen nog losser dan anders. Beschouw het een beetje als koersen in de sneeuw. Ex-winnaar Michal Kwiatkowski (Ineos)

15:00 Nog een aas uit het kamp van Bora-Hansgrohe: Maximilian Schachmann, winnaar van Parijs-Nice. 15 uur . Nog een aas uit het kamp van Bora-Hansgrohe: Maximilian Schachmann, winnaar van Parijs-Nice

14:55 14 uur 55. Door de druk van het peloton spat de kopgroep uit elkaar. Simon Pellaud is weinig verrassend de sterkste soldaat en staat nu alleen op de Toscaanse dansvloer. . Door de druk van het peloton spat de kopgroep uit elkaar. Simon Pellaud is weinig verrassend de sterkste soldaat en staat nu alleen op de Toscaanse dansvloer.

14:53 14 uur 53. 3 "settori sterrati" achter de rug. In het eerste uur hebben we 38,8 kilometer van ons lijstje mogen schrappen. We zetten nu koers naar de 4e strook van de dag. . 3 "settori sterrati" achter de rug In het eerste uur hebben we 38,8 kilometer van ons lijstje mogen schrappen. We zetten nu koers naar de 4e strook van de dag.

14:49 Lekke band. Terwijl Astana nu toch wel stevig begint te beuken en het verschil terugbrengt tot slechts een halve minuut, staat Peter Sagan stil met een lekke achterband. Ook Vincenzo Nibali sluit weer aan na pech. . 14 uur 49. Lekke band Terwijl Astana nu toch wel stevig begint te beuken en het verschil terugbrengt tot slechts een halve minuut, staat Peter Sagan stil met een lekke achterband. Ook Vincenzo Nibali sluit weer aan na pech.

14:48 14 uur 48. Scoren als debutant? Mathieu van der Poel topt heel wat favorietenlijstjes. De Nederlander ontdekt voor het eerst de Strade Bianche, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Ook Julian Alaphilippe scoorde vorig jaar bij zijn debuut. En er zijn nog wel meer eerstejaars in dit peloton, met onder meer Oliver Naesen en Dylan Teuns. . Scoren als debutant? Mathieu van der Poel topt heel wat favorietenlijstjes. De Nederlander ontdekt voor het eerst de Strade Bianche, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Ook Julian Alaphilippe scoorde vorig jaar bij zijn debuut. En er zijn nog wel meer eerstejaars in dit peloton, met onder meer Oliver Naesen en Dylan Teuns.

14:43 14 uur 43. In het peloton merken we enkele truitjes van Astana op de eerste rij op. Zij begeleiden de meute naar zone 3. De chronometer geeft amper 1'10" aan. . In het peloton merken we enkele truitjes van Astana op de eerste rij op. Zij begeleiden de meute naar zone 3. De chronometer geeft amper 1'10" aan.

14:36 14 uur 36. Hoe liggen de kaarten bij de nummer 2 van vorig jaar? Hoe liggen de kaarten bij de nummer 2 van vorig jaar?

14:35 14 uur 35. Arrivederci! Nog voor het einde van het eerste wedstrijduur noteren we al een eerste opgave: Sam Bewley (Mitchelton-Scott) heeft er genoeg van. . Arrivederci! Nog voor het einde van het eerste wedstrijduur noteren we al een eerste opgave: Sam Bewley (Mitchelton-Scott) heeft er genoeg van.

14:33 2/11. We schrappen weer een lading steentjes. Veel tijd om te verpozen is er niet, want over een 5-tal kilometer moeten de mondmaskers weer op. Al zijn deze eerste stroken al bij al opwarmertjes als we kijken naar wat er nog volgt. . 14 uur 33. 2/11 We schrappen weer een lading steentjes.

Veel tijd om te verpozen is er niet, want over een 5-tal kilometer moeten de mondmaskers weer op. Al zijn deze eerste stroken al bij al opwarmertjes als we kijken naar wat er nog volgt.

14:32 14 uur 32. Nog 153 kilometer. Het lijkt een beetje stilte voor de storm, want de koerssituatie is momenteel vrij stabiel. . Nog 153 kilometer Het lijkt een beetje stilte voor de storm, want de koerssituatie is momenteel vrij stabiel.

14:24 14 uur 24. Er wordt een probleem gemeld voor rugnummer 1: Julian Alaphilippe. We vermoeden dat de Fransman met een mechanisch defect kampt. Uiteraard zal ook Dame Fortuna haar zegje doen in deze veldslag. . Er wordt een probleem gemeld voor rugnummer 1: Julian Alaphilippe. We vermoeden dat de Fransman met een mechanisch defect kampt. Uiteraard zal ook Dame Fortuna haar zegje doen in deze veldslag.

14:19 Tijdsverschil. Het verschil met het peloton loopt op tot 2'12". Over enkele minuten trekken we naar de 2e zone. Die bedraagt 5,8 kilometer en telt de eerste passages van meer dan 10 procent. . 14 uur 19. Tijdsverschil Het verschil met het peloton loopt op tot 2'12". Over enkele minuten trekken we naar de 2e zone. Die bedraagt 5,8 kilometer en telt de eerste passages van meer dan 10 procent.

14:13 14 uur 13. 6 leiders. Voorin hebben we een samensmelting. Dit zijn de 6 leiders: Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic), Corne van Kessel (Circus-Wanty Gobert), Nicola Bagioli en Simon Pellaud (Androni), Quentin Pacher (B&B) en Iuri Filosi (Bardiani). . 6 leiders Voorin hebben we een samensmelting.



Dit zijn de 6 leiders: Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic), Corne van Kessel (Circus-Wanty Gobert), Nicola Bagioli en Simon Pellaud (Androni), Quentin Pacher (B&B) en Iuri Filosi (Bardiani).

14:12 14 uur 12. De tv-beelden geven een vertekend beeld. Ik ben een beetje geschrokken van het aantal hoogtemeters. En er zijn echt wel slechte stroken bij. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). De tv-beelden geven een vertekend beeld. Ik ben een beetje geschrokken van het aantal hoogtemeters. En er zijn echt wel slechte stroken bij. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

14:10 14 uur 10. Er is sprake van een val in het peloton. De mecaniciens van Trek, Mitchelton en Israel springen uit de volgwagen, maar hun renners kunnen voortrijden. . Er is sprake van een val in het peloton. De mecaniciens van Trek, Mitchelton en Israel springen uit de volgwagen, maar hun renners kunnen voortrijden.

14:06 De ploeg van titelverdediger Alaphilippe. 14 uur 06. De ploeg van titelverdediger Alaphilippe

14:05 1/11. Het bordje met antipasti is al afgestoft door de renners. Pellaud voelt de achtervolgers - Declercq, Van Kessel, Bagioli, Pacher, Filosi - naderen. Het peloton staat zo'n 40 tellen in het krijt en daar loopt de nervositeit meer en meer op. De wedstrijdradio heeft het over enkele akkefietjes, voorlopig zonder al te veel schade. . 14 uur 05. 1/11 Het bordje met antipasti is al afgestoft door de renners.

Pellaud voelt de achtervolgers - Declercq, Van Kessel, Bagioli, Pacher, Filosi - naderen.

Het peloton staat zo'n 40 tellen in het krijt en daar loopt de nervositeit meer en meer op. De wedstrijdradio heeft het over enkele akkefietjes, voorlopig zonder al te veel schade.

14:04 14 uur 04. Pellaud, de onderschatte Zwitser van Androni Giocattoli, trekt in zijn eentje naar de eerste zone van de dag. Op ruim 15 seconden vormt zich een groepje tegenaanvallers met onder meer Van Kessel en Declercq (Benjamin, de broer van Tim die voor Arkea Samsic rijdt). . Pellaud, de onderschatte Zwitser van Androni Giocattoli, trekt in zijn eentje naar de eerste zone van de dag.

Op ruim 15 seconden vormt zich een groepje tegenaanvallers met onder meer Van Kessel en Declercq (Benjamin, de broer van Tim die voor Arkea Samsic rijdt).

14:00 14 uur . Onze reporter ging voor de start nog eens de temperatuur opmeten bij Dylan Teuns. Onze reporter ging voor de start nog eens de temperatuur opmeten bij Dylan Teuns

14:00 14 uur . De verschijning van Van Kessel in de spits van de koers is van korte duur geweest. De Nederlander moet zijn metgezel Pellaud laten gaan. . De verschijning van Van Kessel in de spits van de koers is van korte duur geweest. De Nederlander moet zijn metgezel Pellaud laten gaan.

13:59 Circus-Wanty Gobert rekent op onder meer Xandro Meurisse. 13 uur 59. Circus-Wanty Gobert rekent op onder meer Xandro Meurisse

13:56 13 uur 56. De veldrit van Siena. In dit peloton huppelen een pak crossers rond. Corné van Kessel werd in laatste instantie ingevlogen na een val van ploegmakker Maurits Lammertink en de Nederlandse veldrijder van Circus-Wanty Gobert probeert een vlucht op poten te zetten. Hij krijgt Simon Pellaud mee. . De veldrit van Siena In dit peloton huppelen een pak crossers rond. Corné van Kessel werd in laatste instantie ingevlogen na een val van ploegmakker Maurits Lammertink en de Nederlandse veldrijder van Circus-Wanty Gobert probeert een vlucht op poten te zetten. Hij krijgt Simon Pellaud mee.

13:53 13 uur 53. Veel tijd om op te warmen is er niet. Dat hoeft uiteraard ook niet bij deze temperaturen. Onder meer Boasson Hagen en Koch steken hun neus eens aan het venster, maar het peloton roept hen al tot de orde. . Veel tijd om op te warmen is er niet. Dat hoeft uiteraard ook niet bij deze temperaturen.

Onder meer Boasson Hagen en Koch steken hun neus eens aan het venster, maar het peloton roept hen al tot de orde.

13:52 Tiesj Benoot: winnaar van 2018. 13 uur 52. Tiesj Benoot: winnaar van 2018

13:49 13 uur 49. Een vlucht die minuten krijgt van het peloton: u weet wel hoe een koers meestal neergepend wordt. In de Strade Bianche is dat lang niet altijd het geval. Na 17 kilometer krijgen we al de eerste portie met grind, de hitte speelt een sleutelrol en door de coronastop zal de honger nog groter zijn dan anders. Verstoppertje spelen in de eerste uren zit er vandaag wellicht niet in. . Een vlucht die minuten krijgt van het peloton: u weet wel hoe een koers meestal neergepend wordt. In de Strade Bianche is dat lang niet altijd het geval.

Na 17 kilometer krijgen we al de eerste portie met grind, de hitte speelt een sleutelrol en door de coronastop zal de honger nog groter zijn dan anders. Verstoppertje spelen in de eerste uren zit er vandaag wellicht niet in.

13:44 13 uur 44. Start! Wat normaal op 7 maart had moeten gebeuren, wordt nu op 1 augustus geschreven. Na de positieve test van Silvan Dillier zijn we op pad met 167 renners. Zij krijgen nog een geneutraliseerde zone van 2,5 kilometer voor de wielen geschoven. . Start! Wat normaal op 7 maart had moeten gebeuren, wordt nu op 1 augustus geschreven. Na de positieve test van Silvan Dillier zijn we op pad met 167 renners. Zij krijgen nog een geneutraliseerde zone van 2,5 kilometer voor de wielen geschoven.

13:24 13 uur 24. "Het voelt desolaat aan". Door de coronamaatregelen zit de Strade Bianche uiteraard in een atypisch jasje. "De sfeer is hier toch wat vreemd", vertelt Renaat Schotte bij de start. "De muziek wordt door de boxen gepompt, maar hier staat geen ziel. De mensen worden ver van het evenement gehouden. Het voelt desolaat aan." "Aan de finish verwacht ik wel dat enkele toeschouwers zullen kunnen plaatsnemen op de terrasjes, op zo'n 100 meter van de renners. Maar het wordt sowieso een koers om nooit te vergeten." . "Het voelt desolaat aan" Door de coronamaatregelen zit de Strade Bianche uiteraard in een atypisch jasje.

"De sfeer is hier toch wat vreemd", vertelt Renaat Schotte bij de start. "De muziek wordt door de boxen gepompt, maar hier staat geen ziel. De mensen worden ver van het evenement gehouden. Het voelt desolaat aan."

"Aan de finish verwacht ik wel dat enkele toeschouwers zullen kunnen plaatsnemen op de terrasjes, op zo'n 100 meter van de renners. Maar het wordt sowieso een koers om nooit te vergeten."

13:23 13 uur 23. Renaat Schotte in Siena: "Een heel vreemd sfeertje". Renaat Schotte in Siena: "Een heel vreemd sfeertje"

13:22 13 uur 22. Het is snikheet vandaag. De thermometer geeft 37 graden aan, maar de gevoelstemperatuur ligt zeker boven de 40 graden. Het wordt koersen in de woestijn. Door het stof zal ook de zichtbaarheid beperkt zijn. Renaat Schotte bij de start in Siena. Het is snikheet vandaag. De thermometer geeft 37 graden aan, maar de gevoelstemperatuur ligt zeker boven de 40 graden. Het wordt koersen in de woestijn. Door het stof zal ook de zichtbaarheid beperkt zijn. Renaat Schotte bij de start in Siena

12:46 12 uur 46. Koers, koers en nog eens koers. Het is de voorbije maanden helemaal anders geweest, maar vandaag ademen we weer koers. We schotelen u de Strade Bianche bij de mannen en de vrouwen voor, maar er zijn nog schotels in ons buffet. Ook de Ronde van Burgos volgen we op onze site op de voet: Remco Evenepoel begint als leider aan de slotrit. En als toetje is er ook nog La Route d'Occitanie. In de vierdaagse Franse rittenkoers verschijnt er heel wat schoon volk aan de start, met onder meer Egan Bernal, Chris Froome, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez en Warren Barguil. . Koers, koers en nog eens koers Het is de voorbije maanden helemaal anders geweest, maar vandaag ademen we weer koers.

We schotelen u de Strade Bianche bij de mannen en de vrouwen voor, maar er zijn nog schotels in ons buffet.

Ook de Ronde van Burgos volgen we op onze site op de voet: Remco Evenepoel begint als leider aan de slotrit.

En als toetje is er ook nog La Route d'Occitanie. In de vierdaagse Franse rittenkoers verschijnt er heel wat schoon volk aan de start, met onder meer Egan Bernal, Chris Froome, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez en Warren Barguil.

12:31 12 uur 31. In Siena hebben ze een kleine adempauze achter de rug na de start van de vrouwenrace. Intussen tellen we af naar de start van de klassieker bij de mannen. Tussen 12.15u en 13.35u plaatsen de renners hun handtekening op het startblad. Om 13.45u volgt dan het startschot. . In Siena hebben ze een kleine adempauze achter de rug na de start van de vrouwenrace.



Intussen tellen we af naar de start van de klassieker bij de mannen.

Tussen 12.15u en 13.35u plaatsen de renners hun handtekening op het startblad.

Om 13.45u volgt dan het startschot.

09:17 09 uur 17. Livé op Eén en sporza.be! Ook de vrouwen rijden vandaag hun Strade. U kunt die wedstrijd live bekijken op Eén, vanaf 15.10u. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix verzorgen het commentaar. Daarna is het aan de mannen. Die uitzending gaat van start om 16.52u, ook op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer geven uitleg en duiding bij wat ze zien. Stem straks dus zeker af op Eén, of schakel de livestream in dit artikel aan! U kunt beide wedstrijden op onze site van start tot finish ook live met tekstupdates volgen. . Livé op Eén en sporza.be! Ook de vrouwen rijden vandaag hun Strade. U kunt die wedstrijd live bekijken op Eén, vanaf 15.10u. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix verzorgen het commentaar.



Daarna is het aan de mannen. Die uitzending gaat van start om 16.52u, ook op Eén. Renaat Schotte en José De Cauwer geven uitleg en duiding bij wat ze zien. Stem straks dus zeker af op Eén, of schakel de livestream in dit artikel aan!



U kunt beide wedstrijden op onze site van start tot finish ook live met tekstupdates volgen.

09:11 09 uur 11. Ruim 35 graden straks in Siena. Met de Strade Bianche is de wielerwereld vandaag toe aan zijn eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden. De Strade ontpopte zich in korte tijd tot klassieker en wordt hoog ingeschat in het peloton. Dit jaar moeten de renners 184 kilometer afleggen, waarvan 63 kilometer over grindwegen. De renners krijgen straks te maken met temperaturen van ruim 35 graden, wat de wedstrijd nog zwaarder zal maken. De finish ligt zoals altijd op de Piazza del Campo in Siena, na een slotklimmetje over de Via Santa Caterina met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Wegens het coronavirus wordt geen publiek toegelaten in de startzone en aan de finish. De aankomst wordt verwacht rond 18.30u. . Ruim 35 graden straks in Siena Met de Strade Bianche is de wielerwereld vandaag toe aan zijn eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden.



De Strade ontpopte zich in korte tijd tot klassieker en wordt hoog ingeschat in het peloton. Dit jaar moeten de renners 184 kilometer afleggen, waarvan 63 kilometer over grindwegen.



De renners krijgen straks te maken met temperaturen van ruim 35 graden, wat de wedstrijd nog zwaarder zal maken.



De finish ligt zoals altijd op de Piazza del Campo in Siena, na een slotklimmetje over de Via Santa Caterina met een maximaal stijgingspercentage van 16%. Wegens het coronavirus wordt geen publiek toegelaten in de startzone en aan de finish. De aankomst wordt verwacht rond 18.30u.

23:54 23 uur 54. Ploegmaat van broers Naesen test vlak voor Strade positief. De Zwitser Silvan Dillier heeft een dag voor de Strade Bianche positief getest op het coronavirus. De renner van AG2R moet daarom 10 dagen in quarantaine. "Ik baal hier verschrikkelijk van", zegt Dillier in de Zwitserse krant Blick. "Ik ben de gezondste persoon ter wereld." Vorig jaar kwam Dillier als 14e over de streep in Siena. De ploegmaat van Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh vertoont geen symptomen van het coronavirus en twijfelt over de juistheid van de test die positief uitviel. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed." AG2R heeft nog niet gecommuniceerd over de besmetting binnen de ploeg. Oliver en Lawrence Naesen rijden zaterdag wel de Strade voor het Franse team. . Ploegmaat van broers Naesen test vlak voor Strade positief De Zwitser Silvan Dillier heeft een dag voor de Strade Bianche positief getest op het coronavirus. De renner van AG2R moet daarom 10 dagen in quarantaine. "Ik baal hier verschrikkelijk van", zegt Dillier in de Zwitserse krant Blick. "Ik ben de gezondste persoon ter wereld."

Vorig jaar kwam Dillier als 14e over de streep in Siena. De ploegmaat van Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh vertoont geen symptomen van het coronavirus en twijfelt over de juistheid van de test die positief uitviel. "Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed."

AG2R heeft nog niet gecommuniceerd over de besmetting binnen de ploeg. Oliver en Lawrence Naesen rijden zaterdag wel de Strade voor het Franse team.

18:12 18 uur 12. Van Aert op zijn hoede voor de hitte. "Zo warm zal ik het waarschijnlijk nooit meer meemaken", vertelt Wout van Aert. "Het zal misschien wel voor een andere koers zorgen. Je zal net iets minder pijlen op je boog hebben en dus zullen er wel wat renners zichzelf tegenkomen door te vroeg alles te geven. Dat kan voor verrassingen zorgen. Het valt hier nooit stil en neem daar de warmte bij, dan krijg je een zware wedstrijd." . Van Aert op zijn hoede voor de hitte "Zo warm zal ik het waarschijnlijk nooit meer meemaken", vertelt Wout van Aert. "Het zal misschien wel voor een andere koers zorgen. Je zal net iets minder pijlen op je boog hebben en dus zullen er wel wat renners zichzelf tegenkomen door te vroeg alles te geven. Dat kan voor verrassingen zorgen. Het valt hier nooit stil en neem daar de warmte bij, dan krijg je een zware wedstrijd."

17:53 17 uur 53. Van Aert: "Er zullen renners zijn die zichzelf gaan tegenkomen door te vroeg alles te geven". Van Aert: "Er zullen renners zijn die zichzelf gaan tegenkomen door te vroeg alles te geven"

17:35 17 uur 35. Vorig jaar was mijn eerste grote doel de Strade Bianche, nu komen mijn doelen later. Dat ga ik niet wegsteken. Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar. Vorig jaar was mijn eerste grote doel de Strade Bianche, nu komen mijn doelen later. Dat ga ik niet wegsteken. Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar

17:32 17 uur 32. Alaphilippe: "Mijn doelen komen later". Julian Alaphilippe ziet zichzelf niet als een kanshebber voor de zege morgen. De winnaar van vorig jaar heeft "niet hetzelfde gevoel in de benen als vorig jaar". "Toen heb ik echt toegewerkt naar de Italiaanse wedstrijden, nu is mijn conditie niet exceptioneel. Natuurlijk ben ik gemotiveerd, maar mijn doelen komen later. Dat ga ik niet wegsteken." De Fransman van Deceuninck-Quick Step kon in 2020 nog geen enkele keer vieren. Vorig seizoen versloeg hij Fuglsang en Van Aert in Siena. Morgen wordt het bakken in Siena. Alaphilippe verwacht een slijtageslag. "Op training voelden we vandaag al dat het lastig was, anders koersen dan vorig jaar ook. Het wordt een factor waar we rekening mee moeten houden en we zullen genoeg moeten drinken." "Bij zo'n hitte moet je ook opletten. Als je één keer diep gaat, heb je meer tijd nodig om te herstellen, maar dat geldt voor iedereen. We zullen ook gewoon allemaal klaar moeten zijn om stof te happen." . Alaphilippe: "Mijn doelen komen later" Julian Alaphilippe ziet zichzelf niet als een kanshebber voor de zege morgen. De winnaar van vorig jaar heeft "niet hetzelfde gevoel in de benen als vorig jaar". "Toen heb ik echt toegewerkt naar de Italiaanse wedstrijden, nu is mijn conditie niet exceptioneel. Natuurlijk ben ik gemotiveerd, maar mijn doelen komen later. Dat ga ik niet wegsteken."

De Fransman van Deceuninck-Quick Step kon in 2020 nog geen enkele keer vieren. Vorig seizoen versloeg hij Fuglsang en Van Aert in Siena.

Morgen wordt het bakken in Siena. Alaphilippe verwacht een slijtageslag. "Op training voelden we vandaag al dat het lastig was, anders koersen dan vorig jaar ook. Het wordt een factor waar we rekening mee moeten houden en we zullen genoeg moeten drinken."

"Bij zo'n hitte moet je ook opletten. Als je één keer diep gaat, heb je meer tijd nodig om te herstellen, maar dat geldt voor iedereen. We zullen ook gewoon allemaal klaar moeten zijn om stof te happen."

17:06 17 uur 06. Van der Poel: "Geschrokken van hoogtemeters en gravelstroken". Van der Poel: "Geschrokken van hoogtemeters en gravelstroken"

14:42 14 uur 42. Het zal een harde en warme dag worden morgen. Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal. Neem er dan bij dat dit de eerste koers is sinds lang, dan wordt het heel spannend. Ik verwacht dat het snel zal gaan morgen. Jakob Fuglsang. Het zal een harde en warme dag worden morgen. Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal. Neem er dan bij dat dit de eerste koers is sinds lang, dan wordt het heel spannend. Ik verwacht dat het snel zal gaan morgen. Jakob Fuglsang

13:59 13 uur 59. Gilbert tipt crossers Van der Poel en Van Aert als favorieten. Gilbert tipt crossers Van der Poel en Van Aert als favorieten

13:57 13 uur 57. Fuglsang: "Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal". Fuglsang: "Sommige grindstroken zijn misschien zelfs moeilijker dan normaal"

12:16 12 uur 16. Van Avermaet: "Als je op het gemak kan rijden, is het zalig". Van Avermaet: "Als je op het gemak kan rijden, is het zalig"

11:48 11 uur 48. Van der Poel tijdens verkenning op de Toscaanse grindwegen. Van der Poel tijdens verkenning op de Toscaanse grindwegen

11:10 Van Avermaet werkt met een verkenning aan de laatste loodjes voor morgen. 11 uur 10. Van Avermaet werkt met een verkenning aan de laatste loodjes voor morgen Greg Van Avermaet op verkenning in het Toscaanse landschap.

23:15 23 uur 15. Van Kessel vervangt onfortuinlijke Lammertink. Maurits Lammertink moet op de valreep afhaken voor de Strade Bianche. De Nederlander heeft bij een val tijdens de verkenning zijn schouder bezeerd. Hij vliegt meteen over naar België. Lammertink zal vervangen worden door Corné van Kessel, die zijn debuut zal maken voor Circus-Wanty op de weg. "We zijn overtuigd dat hij de perfecte vervanger wordt." Van Kessel is niet de enige veldrijder in de ploeg van Hilaire Van der Schueren, want ook Quinten Hermans is overgevlogen naar Italië. . Van Kessel vervangt onfortuinlijke Lammertink Maurits Lammertink moet op de valreep afhaken voor de Strade Bianche. De Nederlander heeft bij een val tijdens de verkenning zijn schouder bezeerd. Hij vliegt meteen over naar België.

Lammertink zal vervangen worden door Corné van Kessel, die zijn debuut zal maken voor Circus-Wanty op de weg. "We zijn overtuigd dat hij de perfecte vervanger wordt."

Van Kessel is niet de enige veldrijder in de ploeg van Hilaire Van der Schueren, want ook Quinten Hermans is overgevlogen naar Italië.

10:23 10 uur 23. Mathieu van der Poel krijgt twee Belgen in steun bij Alpecin-Fenix. De Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Strade Bianche. Van der Poel is op de Toscaanse grindwegen uiteraard de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix. In zijn jacht op zijn eerste zege in de Strade kan hij rekenen op de steun van 2 Belgen: Floris De Tier en Gianni Vermeersch. De rest van de selectie bestaat uit de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli. . Mathieu van der Poel krijgt twee Belgen in steun bij Alpecin-Fenix De Nederlandse alleskunner Mathieu van der Poel staat zaterdag voor het eerst aan de start van de Strade Bianche. Van der Poel is op de Toscaanse grindwegen uiteraard de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix.

In zijn jacht op zijn eerste zege in de Strade kan hij rekenen op de steun van 2 Belgen: Floris De Tier en Gianni Vermeersch.

De rest van de selectie bestaat uit de Duitser Philipp Walsleben, de Brit Scott Thwaites, de Tsjech Petr Vakoc en de Italiaan Kristian Sbaragli.



18:42 18 uur 42. Philippe Gilbert kopman van jonge Lotto Soudal-selectie. Lotto-Soudal kiest voor de ervaring van Philippe Gilbert om zaterdag een jonge selectie van de ploeg aan te voeren. Hij komt als kopman aan de start in Siena. Ondertussen is het al de vierde keer dat de 38-jarige renner deelneemt. In 2011 won hij nog de Strade Bianche, voor de Italianen Alessandro Ballan en Damiano Cunego. Gilbert kan rekenen op ploegmaats Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst, Kobe Goossens en Florian Vermeersch. Ook de Italiaan Stefano Oldani en Brit Matthew Holmes krijgen van Lotto-Soudal een plaats in de selectie. Vorige week ondertekende de 21-jarige Vermeersch nog zijn eerste contract bij de ploeg, nu al maakt hij zijn profdebuut in Italië. Voor Goossens en Oldani is het hun eerste WorldTour-koers. . Philippe Gilbert kopman van jonge Lotto Soudal-selectie Lotto-Soudal kiest voor de ervaring van Philippe Gilbert om zaterdag een jonge selectie van de ploeg aan te voeren. Hij komt als kopman aan de start in Siena. Ondertussen is het al de vierde keer dat de 38-jarige renner deelneemt. In 2011 won hij nog de Strade Bianche, voor de Italianen Alessandro Ballan en Damiano Cunego.

Gilbert kan rekenen op ploegmaats Tosh Van der Sande, Jasper De Buyst, Kobe Goossens en Florian Vermeersch. Ook de Italiaan Stefano Oldani en Brit Matthew Holmes krijgen van Lotto-Soudal een plaats in de selectie.

Vorige week ondertekende de 21-jarige Vermeersch nog zijn eerste contract bij de ploeg, nu al maakt hij zijn profdebuut in Italië. Voor Goossens en Oldani is het hun eerste WorldTour-koers.

14:22 14 uur 22. Team INEOS rekent op Kwiatkowski en Moscon. Bij Team INEOS is Michal Kwiatkowski de kopman zaterdag. De Poolse ex-wereldkampioen won de grindklassieker al twee keer: in 2014 en 2017. Ook Gianni Moscon is één van de schaduwfavorieten. . Team INEOS rekent op Kwiatkowski en Moscon Bij Team INEOS is Michal Kwiatkowski de kopman zaterdag. De Poolse ex-wereldkampioen won de grindklassieker al twee keer: in 2014 en 2017. Ook Gianni Moscon is één van de schaduwfavorieten.

12:52 12 uur 52. Oliver Naesen kijkt uit naar eerste deelname: "Uitgelezen kans". Voor Oliver Naesen is het komende zaterdag de eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden omwille van de coronacrisis. "Ik ben blij dat ik de Stade Bianche voor het eerst kan rijden", stelt het speerpunt van AG2R La Mondiale. "Dit was een uitgelezen kans. Gewoonlijk vindt de koers de dag voor Parijs-Nice plaats en bekijk ik de wedstrijd op tv. Ik heb ongelooflijke herinneringen aan de editie van 2018, toen Tiesj Benoot voor Romain Bardet won. Ik was erg opgewonden voor de tv, en was er toen graag bij geweest." "Ik ben blij met de manier waarop ik ben omgegaan met deze lange pauze", vervolgt Naesen. "Ik had geluk, ik kon gewoon op de weg trainen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn." . Oliver Naesen kijkt uit naar eerste deelname: "Uitgelezen kans" Voor Oliver Naesen is het komende zaterdag de eerste WorldTour-wedstrijd na een onderbreking van bijna 5 maanden omwille van de coronacrisis. "Ik ben blij dat ik de Stade Bianche voor het eerst kan rijden", stelt het speerpunt van AG2R La Mondiale.

"Dit was een uitgelezen kans. Gewoonlijk vindt de koers de dag voor Parijs-Nice plaats en bekijk ik de wedstrijd op tv. Ik heb ongelooflijke herinneringen aan de editie van 2018, toen Tiesj Benoot voor Romain Bardet won. Ik was erg opgewonden voor de tv, en was er toen graag bij geweest."

"Ik ben blij met de manier waarop ik ben omgegaan met deze lange pauze", vervolgt Naesen. "Ik had geluk, ik kon gewoon op de weg trainen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn."



12:51 12 uur 51. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn. Oliver Naesen. Sinds begin januari legde ik al 20.000 kilometer af. Het gevoel is goed, maar er zijn veel onzekerheden. Zo weet ik niet hoe fit mijn tegenstanders zijn. Oliver Naesen

13:36 13 uur 36. Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Davide Bramati - Sportdirecteur Deceuninck-Quick Step. Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Davide Bramati - Sportdirecteur Deceuninck-Quick Step

13:32 13 uur 32. Titelverdediger Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar voeren Deceuninck-Quick Step aan. Deceuninck-Quick-Step staat zaterdag met Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar als kopmannen aan de start van de Strade Bianche. Alaphilippe won vorig jaar, Stybar was de beste in 2015. Ze krijgen de steun van de Denen Kasper Asgreen en Mikkel Honoré, Italiaan Davide Ballerini, Luxemburger Bob Jungels en Pieter Serry. "We hebben hier verschillende goede resultaten neergezet in het verleden", verklaart sportdirecteur Davide Bramati. "We willen nu opnieuw meedoen in de strijd om de winst." "Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Maar we zullen starten met een grote motivatie en zijn klaar voor elk mogelijk wedstrijdverloop." . Titelverdediger Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar voeren Deceuninck-Quick Step aan Deceuninck-Quick-Step staat zaterdag met Julian Alaphilippe en Zdenek Stybar als kopmannen aan de start van de Strade Bianche. Alaphilippe won vorig jaar, Stybar was de beste in 2015. Ze krijgen de steun van de Denen Kasper Asgreen en Mikkel Honoré, Italiaan Davide Ballerini, Luxemburger Bob Jungels en Pieter Serry.

"We hebben hier verschillende goede resultaten neergezet in het verleden", verklaart sportdirecteur Davide Bramati. "We willen nu opnieuw meedoen in de strijd om de winst."

"Het gaat een heel andere koers worden dan normaal, met temperaturen rond de 35 graden en nog meer stof dan anders. Maar we zullen starten met een grote motivatie en zijn klaar voor elk mogelijk wedstrijdverloop."