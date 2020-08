3e keer, goeie keer: Wout van Aert triomfeert in Strade Bianche

Na een 3e plaats in 2018 en 2019 heeft Wout van Aert (Jumbo-Visma) nu de eerste prijs gewonnen in de Strade Bianche. Met een aanval op de laatste witte grindstrook schreef hij de Italiaanse topwedstrijd op zijn naam. De Italiaanse (Formolo) en de Duitse kampioen (Schachmann) beten in het stof.