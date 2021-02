Ganna schudt eerste nummertje van het jaar uit zijn benen, Wellens blijft leider

Bekijk een korte samenvatting van de 4e rit

De Bondt en Robeet mee in kopgroep met Ganna

Na zijn knappe solo van gisteren begon Tim Wellens in de voorlaatste etappe als leider. Die trui verdedigen was dan ook hoofdzaak vandaag. Een vroege vlucht met daarbij Ganna, Perez en Brunel kreeg wat later nog gezelschap van een Belgisch duo: Dries De Bondt en (alweer) Ludovic Robeet.

Het vijftal reed de hele koers lang rond met een tweetal minuten speelruimte. In het peloton kreeg Lotto-Soudal voldoende hulp. EF Education-Nippo, Total Direct Energie en B&B Hotels hadden hun zinnen gezet op de dagzege.

De vroege vluchters leken een vogel voor de kat, want met de finish in zicht kwamen ook Bora-Hansgrohe en AG2R-Citroën een handje toesteken. De voorsprong kreeg al snel een knauw: 10 seconden bleven over. Gewonnen spel voor het peloton, zo leek het.