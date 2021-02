Kijk straks naar de 2e rit in Bessèges: sprinten geblazen of toch niet?

10:37

10 uur 37. Laatste klim op 40 km van de finish. Daags na de Franse tweestrijd tussen Laporte en Bouhanni krijgen de sprintersbazen opnieuw de kans om in de prijzen te rijden. De 2e rit voert de renners over een golvend parcours (1.610 hoogtemeters), maar de laatste echte klim ligt op ruim 40 km van de streep. Wie gooit zijn armen in de lucht in de achtertuin van Nîmes? Ackermann, Bouhanni, Coquard, Merlier, Nizzolo, Sarreau, Van Poppel en leider Laporte zijn de voornaamste sprinters op de deelnemerslijst. Uitkijken is het ook naar Jordi Meeus, die zich gisteren als 6e plaatste tussen mooi volk. .