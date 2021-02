LIVE: Mis niets van de eerste etappe in de Ster van Bessèges

13:33 13 uur 33. De eindzege? Ik moet eerst afwachten of ik tijd verlies in de etappes voor de slottijdrit. . Filippo Ganna (Ineos). De eindzege? Ik moet eerst afwachten of ik tijd verlies in de etappes voor de slottijdrit. Filippo Ganna (Ineos)

13:32 13 uur 32. Rugnummer 1. De eindwinnaar van vorig jaar, Benoît Cosnefroy, is er door knieperikelen niet bij. De Fransman heeft zijn rugnummer afgestaan aan Greg Van Avermaet, wat meteen iets zegt over de pikorde bij AG2R-Citroën. . Rugnummer 1 De eindwinnaar van vorig jaar, Benoît Cosnefroy, is er door knieperikelen niet bij. De Fransman heeft zijn rugnummer afgestaan aan Greg Van Avermaet, wat meteen iets zegt over de pikorde bij AG2R-Citroën.

13:29 13 uur 29. Uitzending vanaf 14.45u. Onze commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer krijgen nog ruim een uur om hun stembanden te smeren. Rond 14.45u begint op Canvas ook hun wielerseizoen. . Uitzending vanaf 14.45u Onze commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer krijgen nog ruim een uur om hun stembanden te smeren. Rond 14.45u begint op Canvas ook hun wielerseizoen.

13:26 13 uur 26. In het peloton hebben ze elkaar gemist en babbelen ze over koetjes en kalfjes. Dat merken we toch aan de chronometer. Die blijft na 10 kilometer hangen bij 3'05". . In het peloton hebben ze elkaar gemist en babbelen ze over koetjes en kalfjes. Dat merken we toch aan de chronometer. Die blijft na 10 kilometer hangen bij 3'05".

13:23 Voor Egan Bernal is het zijn eerste koersdag sinds zijn opgave in de Tour op 16 september. 13 uur 23. Voor Egan Bernal is het zijn eerste koersdag sinds zijn opgave in de Tour op 16 september.

13:18 Geen Ganna. Het peloton kijkt de andere kant op en gunt de vluchters in geen tijd 45 seconden. Dat deed ons al vermoeden dat de aanwezigheid van Ganna een foutje van de koersradio is. Dit zijn de 3 namen voorin: Alexandre Delettre (Delko), Tom Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Louis Louvet (St Michel). Twee Fransen dus met een sneetje Belgische kaas tussenin. . 13 uur 18. Geen Ganna Het peloton kijkt de andere kant op en gunt de vluchters in geen tijd 45 seconden. Dat deed ons al vermoeden dat de aanwezigheid van Ganna een foutje van de koersradio is.



Dit zijn de 3 namen voorin: Alexandre Delettre (Delko), Tom Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Louis Louvet (St Michel). Twee Fransen dus met een sneetje Belgische kaas tussenin.

13:16 13 uur 16. Kopgroep van 3? De eerste zweepslagen worden meteen uitgedeeld. Er ontstaat een vluchtersgroepje van 3 renners: Delettre, Paquot en - toch wel verrassend - Ganna. Nog even afwachten of hier muziek in zit. . Kopgroep van 3? De eerste zweepslagen worden meteen uitgedeeld. Er ontstaat een vluchtersgroepje van 3 renners: Delettre, Paquot en - toch wel verrassend - Ganna. Nog even afwachten of hier muziek in zit.

13:15 13 uur 15. Deze aankomst moet me echt wel liggen. In het verleden reed ik ook altijd in de top 5 of top 10 op zulke aankomsten, dus nu wil ik ook meespelen. Greg Van Avermaet (AG2R). Deze aankomst moet me echt wel liggen. In het verleden reed ik ook altijd in de top 5 of top 10 op zulke aankomsten, dus nu wil ik ook meespelen. Greg Van Avermaet (AG2R)

13:13 13 uur 13. En nu zijn we echt op weg naar de officiële start. Het wolkendek kleurt grijs, maar we spotten alleszins geen beenstukken. . En nu zijn we echt op weg naar de officiële start. Het wolkendek kleurt grijs, maar we spotten alleszins geen beenstukken.

13:10 De ploeg van de Belgische kampioen. 13 uur 10. De ploeg van de Belgische kampioen.

13:09 13 uur 09. We zijn stilaan klaar voor de eerste wedstrijdkilometers. De startceremonie is behoorlijk bescheiden. Het podium waar de ploegen worden voorgesteld, bevat weinig toeters en bellen. . We zijn stilaan klaar voor de eerste wedstrijdkilometers. De startceremonie is behoorlijk bescheiden. Het podium waar de ploegen worden voorgesteld, bevat weinig toeters en bellen.

13:09 13 uur 09 match begonnen Start



12:55 12 uur 55. We hebben een mooi team samengesteld met finishers en Ganna voor de slotdag. We kunnen elke dag meeknokken voor de prijzen. Geraint Thomas (Ineos). We hebben een mooi team samengesteld met finishers en Ganna voor de slotdag. We kunnen elke dag meeknokken voor de prijzen. Geraint Thomas (Ineos)

12:49 Na de opgave van Bernal in de Tour veranderde Ineos het geweer van schouder. Die offensieve aanpak wil het blijkbaar aanhouden in 2021. 12 uur 49. Na de opgave van Bernal in de Tour veranderde Ineos het geweer van schouder. Die offensieve aanpak wil het blijkbaar aanhouden in 2021.

12:18 12 uur 18. Veel Belgen aan de start. Door de vele geschrapte koersen hebben veel Belgen alsnog de oversteek naar Frankrijk gemaakt. Deze landgenoten zullen de komende dagen uw scherm kleuren: Van Avermaet, de broers Naesen (AG2R-Citroën), Theuns (Trek-Segafredo), Keukeleire (EF Education), Gilbert, Wellens, Thijssen, Van Moer (Lotto-Soudal), Meeus (Bora-Hansgrohe), Biermans, Hermans, Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Allegaert, Vanbilsen (Cofidis), Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert), Debusschere (B&B), Merlier, Leysen, De Bondt, Vergaerde (Alpecin-Fenix), Livyns, Dupont, Menten, Paquot, Robeet, Vallée (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Vermeulen, Picoux (Roubaix). . Veel Belgen aan de start Door de vele geschrapte koersen hebben veel Belgen alsnog de oversteek naar Frankrijk gemaakt. Deze landgenoten zullen de komende dagen uw scherm kleuren: Van Avermaet, de broers Naesen (AG2R-Citroën), Theuns (Trek-Segafredo), Keukeleire (EF Education), Gilbert, Wellens, Thijssen, Van Moer (Lotto-Soudal), Meeus (Bora-Hansgrohe), Biermans, Hermans, Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Allegaert, Vanbilsen (Cofidis), Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert), Debusschere (B&B), Merlier, Leysen, De Bondt, Vergaerde (Alpecin-Fenix), Livyns, Dupont, Menten, Paquot, Robeet, Vallée (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Vermeulen, Picoux (Roubaix).

12:17 Tim Wellens werd zondag 6e in Marseille na een aanvallende koers. 12 uur 17. Tim Wellens werd zondag 6e in Marseille na een aanvallende koers

12:11 12 uur 11. Het indrukwekkende deelnemersveld - het sterkste ooit? - maakt het plots allemaal veel prestigieuzer. Er komen een aantal goeie tijdrijders aan de start zoals Filippo Ganna. Méér dan de typische ronderenners worden zij de belangrijkste concurrenten voor de eindzege. Tim Wellens (Lotto-Soudal) in Het Laatste Nieuws. Het indrukwekkende deelnemersveld - het sterkste ooit? - maakt het plots allemaal veel prestigieuzer. Er komen een aantal goeie tijdrijders aan de start zoals Filippo Ganna. Méér dan de typische ronderenners worden zij de belangrijkste concurrenten voor de eindzege. Tim Wellens (Lotto-Soudal) in Het Laatste Nieuws

12:08 12 uur 08. Deceuninck-Quick Step is er niet bij in Frankrijk (scroll naar beneden voor de uitleg), met Lotto-Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert zijn de andere Belgische WorldTour-ploegen wel aanwezig. Lotto-Soudal rekent op onder meer Degenkolb, Gilbert, Wellens en Kron, WT-nieuwkomer Intermarché-Wanty-Gobert heeft met Devriendt één landgenoot aan boord. . Deceuninck-Quick Step is er niet bij in Frankrijk (scroll naar beneden voor de uitleg), met Lotto-Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert zijn de andere Belgische WorldTour-ploegen wel aanwezig.

Lotto-Soudal rekent op onder meer Degenkolb, Gilbert, Wellens en Kron, WT-nieuwkomer Intermarché-Wanty-Gobert heeft met Devriendt één landgenoot aan boord.

11:05 Vorig jaar: waaiers op dag 1. In deze streek kan de wind al eens lelijk huishouden, zo konden we ook vorig jaar vaststellen tijdens de openingsrit. Het peloton viel door waaiers in stukken en brokken uiteen, maar vermoedelijk zullen we vandaag geen bisnummer krijgen. De weersomstandigheden zijn vrij aangenaam - een graad of 15 - en de wind doet nog een dutje. . 11 uur 05. Vorig jaar: waaiers op dag 1 In deze streek kan de wind al eens lelijk huishouden, zo konden we ook vorig jaar vaststellen tijdens de openingsrit. Het peloton viel door waaiers in stukken en brokken uiteen, maar vermoedelijk zullen we vandaag geen bisnummer krijgen. De weersomstandigheden zijn vrij aangenaam - een graad of 15 - en de wind doet nog een dutje.