Laporte knalt naar winst in 1e rit Ster van Bessèges, valpartijen ontsieren finale

"Het was oké", vertelde Greg Van Avermaet na zijn eerste dag in het shirt van AG2R-Citroën.

"Het was een harde finish om goed gepositioneerd te zijn. Ik zat wat te ver en dat was toch belangrijk. Ik heb het geprobeerd, maar ik zat helaas niet in een goeie positie. Anders had ik wel iets kunnen doen, maar ik was ingesloten."

"Mijn ploeg heeft het geprobeerd en heeft hard gewerkt. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Dat was geen slecht idee. We hebben energie verbruikt, maar het was ook een goeie training. Hopelijk plukken we hier de vruchten van de komende dagen."