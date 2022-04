Scheldeprijs: met opnieuw waaiers in Zeeland? Onze weerman voorspelt windstoten tot 60 km/u

11:00 11 uur . Start 12.45 uur - finish rond 17.30 uur. Om 12.45 uur stappen de renners op hun fiets aan het stadhuis van Terneuzen. Een kwartiertje later volgt de vliegende start aan de Westerschelde. Na net geen 200 kilometer - 199 om precies te zijn - mogen ze zich opmaken voor de traditionele sprint in de Churchillaan in Schoten. Of verrast het peloton ons? Mag altijd. . Start 12.45 uur - finish rond 17.30 uur Om 12.45 uur stappen de renners op hun fiets aan het stadhuis van Terneuzen. Een kwartiertje later volgt de vliegende start aan de Westerschelde.

Na net geen 200 kilometer - 199 om precies te zijn - mogen ze zich opmaken voor de traditionele sprint in de Churchillaan in Schoten.

Of verrast het peloton ons? Mag altijd.

10:45 10 uur 45. Waaiers trekken in Zeeland? Over 2 uur gaat de Scheldeprijs van start in Zeeland. Wie daar al eens een rondje gaat fietsen, weet dat er altijd wind staat. Onze weerman voorspelt een matige en later vrije krachtige wind van 4 tot 5 beaufort uit het zuidwesten, met windstoten rond 60 km/u. Daar kan je wat mee als waaierliefhebber.

Onze weerman voorspelt een matige en later vrije krachtige wind van 4 tot 5 beaufort uit het zuidwesten, met windstoten rond 60 km/u.

Daar kan je wat mee als waaierliefhebber.

10:44 10 uur 44. Krijgen we straks dit beeld te zien? Het peloton breekt in stukken.

10:43 10 uur 43. Onze weerman voorspelt: een beetje regen en windstoten. De voorspelling van onze weerman Bram Verbruggen: Deze voormiddag passeert er een beetje regen. Daarna verwachten we tijdelijk een droge periode, maar in de loop van de namiddag zal het opnieuw regenen. Wanneer die namiddagregen Schoten zal bereiken, is moeilijk in te schatten. Daarom geen garantie op een droge sprint. De wind: matig, later vrij krachtig (4-5 beaufort) uit het ZW met windstoten rond 60 km/u. Temperaturen rond 12°C.

Deze voormiddag passeert er een beetje regen. Daarna verwachten we tijdelijk een droge periode, maar in de loop van de namiddag zal het opnieuw regenen.

Wanneer die namiddagregen Schoten zal bereiken, is moeilijk in te schatten. Daarom geen garantie op een droge sprint. De wind: matig, later vrij krachtig (4-5 beaufort) uit het ZW met windstoten rond 60 km/u. Temperaturen rond 12°C.

18:03 18 uur 03. Alpecin-Fenix met Philipsen én Merlier. Alpecin-Fenix wedt op twee paarden en brengt naast titelverdediger Jasper Philipsen ook Tim Merlier aan de start. Vorig jaar won Philipsen voor Sam Bennett en Mark Cavendish. Kopman Mathieu van der Poel is er niet bij. Hij spaart zich voor de Amstel Gold Race van zondag. Vuurt hij zijn teammaats weer aan langs het parcours? In de lokale rondes doorkruist de Scheldeprijs zijn woonplaats Schilde.



Vorig jaar won Philipsen voor Sam Bennett en Mark Cavendish.

Kopman Mathieu van der Poel is er niet bij. Hij spaart zich voor de Amstel Gold Race van zondag.

Vuurt hij zijn teammaats weer aan langs het parcours? In de lokale rondes doorkruist de Scheldeprijs zijn woonplaats Schilde.

17:58 17 uur 58. Alle ballen op Arnaud De Lie. Bij Lotto-Soudal spelen ze Arnaud De Lie uit als kopman. Na de Trofeo Playa de Palma, de GP Monseré en de Volta Limburg Classic mikt het 20-jarige sprinttalent op zijn 4e zege van het seizoen. Caleb Ewan komt niet aan de start. "Hij stoomt zich klaar voor de Ronde van Turkije (10-17 april) en trekt daarna naar de Giro", legt ploegleider Nikolas Maes uit. Brent Van Moer en Florian Vermeersch kunnen de koers hard maken in Zeeland.

Caleb Ewan komt niet aan de start. "Hij stoomt zich klaar voor de Ronde van Turkije (10-17 april) en trekt daarna naar de Giro", legt ploegleider Nikolas Maes uit.



Brent Van Moer en Florian Vermeersch kunnen de koers hard maken in Zeeland.



16:50 16 uur 50. Zo ging het vorig jaar: Jasper Philipsen is de snelste. Zo ging het vorig jaar: Jasper Philipsen is de snelste

15:07 15 uur 07. Het is logisch dat we alles op Fabio (Jakobsen) zetten. Met Mørkøv hebben we een ideale lead-out en ook Ethan Vernon is snel aan de finish. Maar veel hangt af van het koersverloop. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl).

15:06 15 uur 06. Quick Step-Alpya Vinyl voor de Scheldeprijs. * Fabio Jakobsen * Ethan Vernon * Iljo Keisse * Zdenek Stybar * Stijn Steels * Jannik Steimle * Michael Mørkøv

* Ethan Vernon

* Iljo Keisse

* Zdenek Stybar

* Stijn Steels

* Jannik Steimle

* Michael Mørkøv

15:05 15 uur 05. Ik ben het parcours vandaag nog eens gaan verkennen. Normaal gezien verwacht je een groepssprint, maar de weersomstandigheden kunnen er wel eens voor zorgen dat dat niet het geval is. In Zeeland heeft de wind altijd vrij spel. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl).