Scheldeprijs: Alpecin-Fenix brengt sprintkanonnen Philipsen én Merlier in stelling

18 uur 03. Alpecin-Fenix met Philipsen én Merlier. Alpecin-Fenix wedt op twee paarden en brengt naast titelverdediger Jasper Philipsen ook Tim Merlier aan de start. Vorig jaar won Philipsen voor Sam Bennett en Mark Cavendish. Kopman Mathieu van der Poel is er niet bij. Hij spaart zich voor de Amstel Gold Race van zondag. Vuurt hij zijn teammaats weer aan langs het parcours? In de lokale rondes doorkruist de Scheldeprijs zijn woonplaats Schilde. .

15 uur 07. Het is logisch dat we alles op Fabio (Jakobsen) zetten. Met Mørkøv hebben we een ideale lead-out en ook Ethan Vernon is snel aan de finish. Maar veel hangt af van het koersverloop. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl).

15 uur 05. Ik ben het parcours vandaag nog eens gaan verkennen. Normaal gezien verwacht je een groepssprint, maar de weersomstandigheden kunnen er wel eens voor zorgen dat dat niet het geval is. In Zeeland heeft de wind altijd vrij spel. Wilfried Peeters (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl).

15:00

15 uur . Sprintkoers Scheldeprijs. Woensdag is het aan de sprinters in de Scheldeprijs. Zij kunnen in de Churchillaan in Schoten hun hartje ophalen. Starten doen ze net als de voorbije jaren in de Nederlandse stad Terneuzen. Na beukwerk in Zeeland komen ze in Putte-Kapellen de grens over om nog 3 lokale rondes af te werken. In totaal moeten de deelnemers 199 kilometer afleggen. Vorig jaar won Jasper Philipsen. .