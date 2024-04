LIVE Scheldeprijs (v): Houdt iemand Lorena Wiebes van een vierde triomf op de Churchilllaan?

De vrouwen zijn aan hun vierde Scheldeprijs toe. Op het palmares staat maar 1 naam: Lorena Wiebes. De snelle Nederlandse van SD Worx-Protime is ook vandaag de topfavoriete. Ploeggenotes Lotte Kopecky en Demi Vollering doen niet mee.



Spurtuitdagers van Wiebes zijn Charlotte Kool, vorig jaar tweede, bij dsm-firmenich-PostNL en de Italiaanse Rachele Barbieri, in 2022 derde, bij dezelfde ploeg. De Italiaanse Chiara Consonni (UAE) was in 2023 derde en in 2022 tweede.



Het sterke Lidl-Trek rekent op Elisa Balsamo, de wereldkampioene van 2021 werd dat jaar derde in Schoten en won onlangs Brugge-De Panne in een massaspurt.