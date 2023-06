LIVE: Opnieuw serene etappe in Zwitserland ter nagedachtenis van Gino Mäder

clock 14:36 14 uur 36. Ook vandaag zien we nog heel veel mooie eerbetonen aan Gino Mäder.

clock 14:24 14 uur 24. Ronde van Slovenië Pakkende beelden: Simon Pellaud eert landgenoot Mäder met aanval, maar emoties lopen te hoog op

clock 14:20 Eichberg/Eggerstanden. De tweede beklimming van de dag begint heel erg steil, maar vlakt richting de top serieus af. Zo komen we op een gemiddelde van 5,7% voor 6,2 kilometer. Trek-Segafredo voert nog steeds het commando over een gelaten peloton. . 14 uur 20. hill Eichberg/Eggerstanden

clock 14:08 14 uur 08. Wat met de etappezege? Na bijna 2 uur koers lijkt vandaag opnieuw een soort geneutraliseerde rit te zullen worden. We hebben nog geen enkele aanvalspoging genoteerd. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de renners in grote groep rijden tot de laatste 25 kilometer, waar de tijdsverschillen op worden gemeten. Vanaf daar kan dan de strijd om de etappezege beginnen tussen de renners die zich er klaar voor voelen. .

clock 13:57 13 uur 57. Eenkhoorn sprokkelt geen 12, maar 2 punten op de top van de Oberegg. Omdat zijn naaste belager Sergio Higuita evenwel niks meepakt, is de Nederlander wel zeker van de bergtrui. Nu volgen een korte afdaling en vlak stukje voor de volgende beklimming van de dag al op het menu staat met de Eichberg. . Eenkhoorn sprokkelt geen 12, maar 2 punten op de top van de Oberegg. Omdat zijn naaste belager Sergio Higuita evenwel niks meepakt, is de Nederlander wel zeker van de bergtrui. Nu volgen een korte afdaling en vlak stukje voor de volgende beklimming van de dag al op het menu staat met de Eichberg.

clock 13:43 Een mooi beeld uit de Ronde van Slovenië. . 13 uur 43.

clock 13:31 13 uur 31. Op deze manier lijkt Pascal Eenkhoorn zijn bergtrui zo meteen definitief binnen te kunnen halen. Als de Nederlander de top van de Oberegg als eerste rondt, mag hij 12 punten bijschrijven achter zijn naam. Dan is de kloof niet meer te overbruggen voor Sergio Higuita, de nummer 2 in het bergklassement. . Op deze manier lijkt Pascal Eenkhoorn zijn bergtrui zo meteen definitief binnen te kunnen halen. Als de Nederlander de top van de Oberegg als eerste rondt, mag hij 12 punten bijschrijven achter zijn naam. Dan is de kloof niet meer te overbruggen voor Sergio Higuita, de nummer 2 in het bergklassement.

clock 13:20 Oberegg. Met de Oberegg beginnen de renners stilaan aan de eerste helling van de dag. Dat is er meteen eentje van 1e categorie: 8,9 km aan 5,3% gemiddeld. De eerste helft van die Oberegg is zonder twijfel het lastigste gedeelte, al is de kans klein dat de koers hier uit het niets zal losbarsten. . 13 uur 20. hill Oberegg

clock 13:12 Voor de start hielden de renners nog een minuut stilte. 13 uur 12. Voor de start hielden de renners nog een minuut stilte.

clock 13:04 13 uur 04. Het is aan iedereen persoonlijk om te beslissen of ze zich emotioneel klaar voelen om te koersen. Pas tijdens de rit zelf zullen we zien of het echt koers wordt of niet. Wout van Aert. Het is aan iedereen persoonlijk om te beslissen of ze zich emotioneel klaar voelen om te koersen. Pas tijdens de rit zelf zullen we zien of het echt koers wordt of niet. Wout van Aert

clock 13:03 13 uur 03.

clock 13:02 13 uur 02. Wapenstilstand in het peloton. Het is Trek-Segafredo, de ploeg van leider Mattias Skjelmose, die het tempo bepaalt in het peloton. De eerste 30 kilometer van deze etappe werd alvast afgehaspeld in wapenstilstand. .

clock 12:59 12 uur 59. De niet-starters van de dag die we nog niet vermeld hadden: Rohan Dennis (Jumbo-Visma) Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) Quinn Simmons (Trek-Segafredo) Julius van den Berg & Tom Scully (EF Education) Daryl Impey, Krists Neilands & Nick Schultz (Israel-Premier Tech) Matis Louvel & Daniel McLay (Arkéa-Samsic) Zo komen we uiteindelijk op 37 niet-starters vandaag. . De niet-starters van de dag die we nog niet vermeld hadden: Rohan Dennis (Jumbo-Visma) Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) Quinn Simmons (Trek-Segafredo) Julius van den Berg & Tom Scully (EF Education) Daryl Impey, Krists Neilands & Nick Schultz (Israel-Premier Tech) Matis Louvel & Daniel McLay (Arkéa-Samsic)

Zo komen we uiteindelijk op 37 niet-starters vandaag.

clock 12:53 De nog aanwezige renners rijden vandaag rond met een zwarte rouwband. . 12 uur 53. De nog aanwezige renners rijden vandaag rond met een zwarte rouwband.

clock 12:51 12 uur 51. Het kleine peloton rijdt nog steeds au grand complet over de inmiddels iets meer oplopende wegen. Over een goede 20 kilometer is het tijd voor de eerste gecategoriseerde helling van de dag. . Het kleine peloton rijdt nog steeds au grand complet over de inmiddels iets meer oplopende wegen. Over een goede 20 kilometer is het tijd voor de eerste gecategoriseerde helling van de dag.

clock 12:49 Nog 113 renners in koers. Het is met een stevig gereduceerd peloton dat we het slotweekend van de Ronde van Zwitserland aanvatten. Naast Stefan Küng bij Groupama-FDJ zien onder andere nog 3 Zwitsers het niet meer zitten om verder te koersen. Marc Hirschi (UAE Emirates), Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) en Michael Schär (AG2R-Citroën) zijn enkele van de vele niet-starters vandaag. . 12 uur 49. give up

clock 12:41 Bij Groupama-FDJ lieten ze de keuze aan de renners om door te koersen of niet. Met Arnaud Démare, Miles Scotson en Stefan Küng zijn er 3 renners uit koers gestapt. . 12 uur 41. Bij Groupama-FDJ lieten ze de keuze aan de renners om door te koersen of niet. Met Arnaud Démare, Miles Scotson en Stefan Küng zijn er 3 renners uit koers gestapt.

clock 12:33 12 uur 33. In de eerste koerskilometers hebben we nog geen aanvalspogingen moeten noteren. De wegen langs het Bodenmeer zijn dan ook vrij vlak, misschien dat de renners hun kruit opsparen tot de meer hellende wegen verderop in de rit. . In de eerste koerskilometers hebben we nog geen aanvalspogingen moeten noteren. De wegen langs het Bodenmeer zijn dan ook vrij vlak, misschien dat de renners hun kruit opsparen tot de meer hellende wegen verderop in de rit.

clock 12:22 12 uur 22 match begonnen start time Officiële start 2 kilometer buiten Tübach is de 7e etappe in deze Ronde van Zwitserland op gang gevlagd. Krijgen we meteen aanvallen te zien?