LIVE: Opnieuw aankomst bergop in Zwitserland, maakt Evenepoel tijdverlies van gisteren goed?

clock 13:54 13 uur 54. 1'15. Het tiental heeft al 1 minuut en 15 seconden voorsprong verzameld. . 1'15 Het tiental heeft al 1 minuut en 15 seconden voorsprong verzameld.

clock 13:52 13 uur 52. 10 renners kleuren de vlucht van de dag.

clock 13:44 13 uur 44. Vluchters. 10 renners vormen de vlucht van de dag. Hier zijn ze: Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) Stan Dewulf (AG2R Citroën) Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) Nikias Arndt (Bahrain-Victorious) Lilian Calmejane (Intermarché) Lluis Mas (Movistar) Luca Mozzato (Arkéa Samsic) Kevin Vermaerke (Team DSM) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) . Vluchters 10 renners vormen de vlucht van de dag. Hier zijn ze: Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) Stan Dewulf (AG2R Citroën) Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) Nikias Arndt (Bahrain-Victorious) Lilian Calmejane (Intermarché) Lluis Mas (Movistar) Luca Mozzato (Arkéa Samsic) Kevin Vermaerke (Team DSM) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny)

clock 13:40 13 uur 40. Ze zijn vertrokken! Oef! Dan toch een groepje dat is weggeraakt. De renners in het peloton kunnen wat bekomen van het verschroeiende tempo van het eerste uur. Daarin werd maar liefst 53,7 kilometer afgelegd! . Ze zijn vertrokken! Oef! Dan toch een groepje dat is weggeraakt. De renners in het peloton kunnen wat bekomen van het verschroeiende tempo van het eerste uur. Daarin werd maar liefst 53,7 kilometer afgelegd!

clock 13:26 13 uur 26. 35 kilometer ver en nog steeds geen succesvolle ontsnapping. Jérémy Cabot probeert het nu. . 35 kilometer ver en nog steeds geen succesvolle ontsnapping. Jérémy Cabot probeert het nu.

clock 13:15 13 uur 15. Evenepoel maakt tijd voor een selfie.

clock 13:06 13 uur 06. Het gevecht om een plekje in de vroege vlucht blijft maar duren. Na 20 kilometer is er nog steeds geen groepje vertrokken. Rekenen heel wat renners erop dat de ontsnapping het uitzingt tot het einde vandaag? . Het gevecht om een plekje in de vroege vlucht blijft maar duren. Na 20 kilometer is er nog steeds geen groepje vertrokken. Rekenen heel wat renners erop dat de ontsnapping het uitzingt tot het einde vandaag?

clock 12:52 12 uur 52. Het regent aanvallen in de openingsfase, maar momenteel is er nog niemand in geslaagd om weg te glippen. . Het regent aanvallen in de openingsfase, maar momenteel is er nog niemand in geslaagd om weg te glippen.

clock 12:50 12 uur 50. Geen Beullens. Ook Cedric Beullens is vandaag niet meer gestart. . Geen Beullens Ook Cedric Beullens is vandaag niet meer gestart.

clock 12:40 12 uur 40. Start. De 157 renners zijn vertrokken voor een lokaal rondje van 24 kilometer. Daarna zetten ze koers richting Crans-Montana, de eerste berg van de dag. . Start De 157 renners zijn vertrokken voor een lokaal rondje van 24 kilometer. Daarna zetten ze koers richting Crans-Montana, de eerste berg van de dag.

clock 11:52 Zieken bij Astana. Geen Loetsenko en Pronskiy meer aan de start vandaag. Beide Astana-mannen verlaten de Ronde van Zwitserland door ziekte. Dat is toch een serieuze streep door de rekening van Loetsenko. Hij moet een van de speerpunten worden voor de Tour bij de Kazachse formatie, maar ziet zijn voorbereiding nu in het water vallen. . 11 uur 52. give up Zieken bij Astana Geen Loetsenko en Pronskiy meer aan de start vandaag. Beide Astana-mannen verlaten de Ronde van Zwitserland door ziekte.

Dat is toch een serieuze streep door de rekening van Loetsenko. Hij moet een van de speerpunten worden voor de Tour bij de Kazachse formatie, maar ziet zijn voorbereiding nu in het water vallen.

clock 11:27 11 uur 27. Ik had 2 à 3 minuten een slecht moment. Daarna ben ik blijven knokken tot de streep. Remco Evenepoel. Ik had 2 à 3 minuten een slecht moment. Daarna ben ik blijven knokken tot de streep. Remco Evenepoel

clock 10:58 10 uur 58. Drie cols, waarvan 2 van 1e categorie, op het menu vandaag.

clock 10:53 10 uur 53. Parcours. In de eerste 80 kilometer zullen weinig vernoemenswaardige feiten voorvallen. De aanloop naar het zware slot is zo vlak als maar kan. Op zo'n 70 kilometer van de streep beginnen de renners dan aan de Crans-Montana. De klim zal bij de volgers van de voorbije Giro zeker een belletje doen rinkelen. Op dag 13 reed Rubio er naar de zege na een kat-en-muisspel tussen Pinot en Cepeda. Na de afdaling volgt een col van 3e categorie, waarop de renners hun benen warmdraaien voor de langste klim van deze achtdaagse. De klim naar Dorben is een tweetrapsraket met een kleine afdaling in het midden. De finish ligt niet aan de top, maar wel op een knikje van 1 kilometer aan 5%, na een korte afdaling. . Parcours In de eerste 80 kilometer zullen weinig vernoemenswaardige feiten voorvallen. De aanloop naar het zware slot is zo vlak als maar kan.

Op zo'n 70 kilometer van de streep beginnen de renners dan aan de Crans-Montana. De klim zal bij de volgers van de voorbije Giro zeker een belletje doen rinkelen. Op dag 13 reed Rubio er naar de zege na een kat-en-muisspel tussen Pinot en Cepeda.

Na de afdaling volgt een col van 3e categorie, waarop de renners hun benen warmdraaien voor de langste klim van deze achtdaagse. De klim naar Dorben is een tweetrapsraket met een kleine afdaling in het midden.

De finish ligt niet aan de top, maar wel op een knikje van 1 kilometer aan 5%, na een korte afdaling.

clock 10:50 10 uur 50. Ronde van Zwitserland Remco Evenepoel komt zichzelf tegen na aanval op slotklim, Skjelmose slaat dubbelslag in Zwitserland

clock 10:48 10 uur 48. Evenepoel leek gisteren even op weg naar de etappezege en de leiderstrui, maar kwam zichzelf tegen in de slotkilometers. Een sterke Mattias Skjelmose had wel nog genoeg jus in de benen om van zijn medevluchters weg te springen en de leidersplek in het algemene klassement over te nemen. Kan de Belg de rollen terug omdraaien vandaag? . Evenepoel leek gisteren even op weg naar de etappezege en de leiderstrui, maar kwam zichzelf tegen in de slotkilometers.

Een sterke Mattias Skjelmose had wel nog genoeg jus in de benen om van zijn medevluchters weg te springen en de leidersplek in het algemene klassement over te nemen.

Kan de Belg de rollen terug omdraaien vandaag?

clock 10:48 Zo ging het er gisteren aan toe:. 10 uur 48. Zo ging het er gisteren aan toe: