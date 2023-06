Wout van Aert zet zijn sprint te vroeg in, Biniam Girmay kraait victorie in Zwitserland

De 2e etappe in de Ronde van Zwitserland is in het mandje gevallen van Intermarché-Circus-Wanty. Wout van Aert (Jumbo-Visma) kwam in de massasprint iets te vroeg met zijn neus in de wind en werd geremonteerd door Biniam Girmay. Onderweg sprokkelde Remco Evenepoel een bonificatieseconde.