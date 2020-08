Bennett klopt Démare: "Eindelijk zit het weer mee voor onze ploeg"

Na 2 sprintersritten leek de 3e rit in de Ronde van Wallonië voer voor de klimmerstypes, zeker met de dubbele beklimming van de Côte de Cheratte in de finale.

Die beklimming betekende ook het einde van leider Caleb Ewan, na een impuls van Ineos-renner Narvaez. Stybar, Van Avermaet en titelverdediger Vliegen volgden. Het viertal reed een voorsprong van 20 seconden bij elkaar.

Dat leek geruststellend, maar in de achtervolging kon Arnaud Démare nog enkele ploegmaats vinden. Samen met Philippe Gilbert, in dienst van Degenkolb, sloegen ze de handen in elkaar.

De strijd tussen de leiders en de achtervolgers kampte tot de slotkilometer, maar toen moesten Van Avermaet en co zich toch recht zetten. Uiteindelijk profiteerde Sam Bennett optimaal van het werk van de ploegen van Démare en Degenkolb, die respectievelijk 2e en 3e werden.

Démare gaat morgen als leider de slotrit in, die met een paternoster aan beklimmingen nog veel veeleisender is.