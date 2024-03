Marianne Vos daagt Lotte Kopecky uit in de Ronde: "Haar ploeg zal extra scherp zijn"

"Ik voel me goed", vertelde Marianne Vos vrijdag op haar persmoment. De 36-jarige Nederlandse won woensdag nog Dwars door Vlaanderen. "Maar de Ronde wordt een andere koers."



"Het is fijn om met dit gevoel aan de start te staan, maar uiteraard zijn er zenuwen. Dat is logisch. In deze koers moet je voortdurend scherp zijn."



"Soms moet het ook wat meezitten. De Ronde is nog dat tikkeltje uitdagender. Ik ben zelf alvast blij dat ik weer voorin kan meedoen."



"Het is heerlijk om dit spel te kunnen doen. Afzien hoort erbij, maar wielrennen is het mooiste spelletje", aldus de winnares van 2013.



"Of dit de allermooiste koers is? In Vlaanderen moet ik dat zeggen, maar ik doe de andere koersen tekort als ik alleen de Ronde vernoem. Al is het heel bijzonder hoe het hier leeft."



Debutant Fem van Empel heeft met Vos de ideale gids. "Het is niet dat ik een vragenlijstje op haar afstuur, maar Marianne weet altijd waar en wanneer ze vooraan moet zitten."