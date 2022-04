Wie wint de Ronde bij de vrouwen? "Iedereen in België hoopt op Lotte Kopecky"

09:34 09 uur 34. "Hopen op Lotte Kopecky". "Wereldkampioene Balsamo heeft de voorbije weken 3 koersen op een rij gewonnen. Ze is een grote kanshebster vandaag. Ze heeft een perfect team om haar eventueel naar een sprint te brengen", zegt Ine Beyen. "Maar iedereen bij ons hoopt natuurlijk op Lotte Kopecky. Ze lijkt heel op haar gemak in haar ploeg. Je ziet haar altijd lachen. Het is een plezier om naar haar te kijken, op en naast de fiets." "Annemiek van Vleuten? De vraag is wie zal kunnen volgen als zij doortrekt. Maar ze is lang op hoogtestage geweest, dus is de vraag of ze al goed genoeg is. Ik ben heel benieuwd." . "Hopen op Lotte Kopecky" "Wereldkampioene Balsamo heeft de voorbije weken 3 koersen op een rij gewonnen. Ze is een grote kanshebster vandaag. Ze heeft een perfect team om haar eventueel naar een sprint te brengen", zegt Ine Beyen.



09:31 09 uur 31. Het prijzengeld ligt voor het eerst even hoog bij de mannen als de vrouwen. Vorig jaar kreeg de winnares 1.400 euro, nu zal dat 20.000 euro zijn. Dat is een grote verandering. Iedereen ziet dit graag gebeuren. Het is een motivatie en een heel positieve evolutie, al is dat voor mij niet essentieel. Minstens even belangrijk is onze fanbase vergroten en steeds meer vrouwenwielrennen uitzenden. Sporza-cocommentator Ine Beyen.

