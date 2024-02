Slechtvalk Matej Mohoric daalt naar de overwinning in de Ronde van Valencia

Voor de start wist iedereen dat Matej Mohoric vandaag de te kloppen man zou zijn, ook al hadden ze bij Lidl-Trek in de aanloop naar de slotbeklimming veel vertrouwen in hun sprinter Jonathan Milan.

Even daarvoor waren de vluchters, met daarbij de Belg Johan Meens, gegrepen, zodat we ons konden opmaken voor een finale tussen alle favorieten.

Door een lekke band zou Milan uiteindelijk geen rol spelen. Een aanzienlijk groepje kwam over de top van de klim. In de afdaling kon Mohoric niet alleen zijn daalkunsten tonen, maar profiteerde hij ook van de verkenning die hij eerder op stage had gedaan.



Niemand van de concurrentie durfde evenveel risico's als de Sloveen te nemen, die ook nog eens over voldoende pk's beschikte om het in de vlakke finish richting Simat de la Valldigna af te maken.

Alessandro Tonelli, de verrassende winnaar van gisteren, blijft in de gele trui, al ziet hij Mohoric wel naderen tot op iets meer dan een minuut.