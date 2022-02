LIVE: Wie wint vlakke slotetappe in Ronde van Valencia?

Leider Aleksandr Vlasov deed in de koninginnenrit van vrijdag al een gooi naar de eindoverwinning. Zijn eerste achtervolger is Remco Evenepoel op 32 seconden. Op dit parcours is het een moeilijke opdracht om een aantal seconden goed te maken. Gisteren zagen we dat Evenepoel zich opofferde voor zijn sprinter Fabio Jakobsen door aan kop van het peloton het tempo te verhogen in de laatste kilometer.

14 uur 38. Het parcours. De startstreep van de laatste etappe van de Ronde van Valencia ligt op minder dan 5 kilometer van de aankomstplaats in Valencia. Om 15.20 uur schieten de renners in Paterna uit de startblokken. In vergelijking met gisteren moeten de renners vandaag een minder lange rit verteren. Na een lus van 92 kilometer weten we wie de winnaar is van de slotetappe. Vandaag krijgen de renners een vlakke etappe voor de wielen geschoven. Net zoals gisteren kijken we vermoedelijk weer uit naar een sprint. .