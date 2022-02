Fabio Jakobsen rondt ploegwerk met glans af, Vlasov eindwinnaar in Valencia

In vergelijking met gisteren moest er vandaag 100 kilometer minder afgewerkt worden in de Ronde van Valencia. Een rit van 92 kilometer betekende een later startuur.

Dat de leiderspositie van Aleksandr Vlasov vandaag niet meer in gevaar kon gebracht worden leek duidelijk. Vlasov begon met een voorsprong van 32 seconden op Remco Evenepoel.

In het begin van de wedstrijd gaf Evenepoel het toch een kans. Samen met Matej Mohoric plaatste hij een versnelling, maar zijn ontsnapping was van korte duur. Het peloton liet het niet zomaar gebeuren.

Vincenzo Nibali had met zijn poging meer geluk. Met ploeggenoot Manuele Boaro en 2 Spanjaarden kleurde hij de koers. Hun voorsprong was nooit echt riant, het bleef onder de 2 minuten.

Op 10 kilometer van de finish zat alles weer samen. Remco Evenepoel besefte dat hij de leiderstrui van Vlasov niet meer in gevaar kon brengen en offerde zich op voor Fabio Jakobsen. Net zoals gisteren verhoogde hij in de laatste kilometers het tempo aan kop van het peloton.

Fabio Jakobsen zat in een uitstekende positie. Zijn overwinning was een kers op de taart voor het werk dat zijn ploeg leverde in de laatste etappe. Hij had een fietslengte voorsprong op Elia Viviani.