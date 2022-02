Matteo Moschetti wint massasprint in Ronde van Valencia, Jakobsen komt niet aan sprinten toe

Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) heeft de vierde etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. In een chaotische sprint was de Italiaan de snelste. Fabio Jakobsen raakte ingesloten en kon zo niet profiteren van het werk van Remco Evenepoel in de laatste kilometers. Ook Alexander Kristoff en Elia Viviani kwamen te kort.