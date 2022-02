LIVE: Kan Remco Evenepoel leidersplaats van Vlasov in Ronde van Valencia nog in gevaar brengen?

Vandaag staat de 4e etappe van de Ronde van Valencia op het programma. De renners moeten 193 km overbruggen van Orihuela naar Torrevieja. Gisteren nam Aleksandr Vlasov de leiderstrui over van Remco Evenepoel. Kan Evenepoel de eerste plaats van Vlasov nog in gevaar brengen of helpt hij sprinter Fabio Jakobsen naar een 2e etappezege? Volg het hier live.