Remco Evenepoel komt zichzelf wat tegen op steile slotklim in Valencia, Aleksandr Vlasov is nieuwe heerser

Vluchter Jan Tratnik droomde nog even van de dagzege, maar hij bewees dat de organisatie niet gelogen had over de slotklim van ruim 5 kilometer.

Op de smalle wegen werd de Sloveen net voor het aansnijden van de cruciale grindstrook overvleugeld door het elitegroepje met Remco Evenepoel.

De gele trui oogde de ganse dag soeverein, maar zat bij het opdraaien toch een tikkeltje te ver.

Met een overtuigende inhaalbeweging deed hij iedereen echter vermoeden dat er geen vuiltje aan de lucht was.

Evenepoel liet zich niet verleiden tot haantjesgedrag en controleerde. Tot Aleksandr Vlasov zijn pijl afschoot op zowat anderhalve kilometer van de finish.

De eerste belager in het klassement sloeg meteen een bres en Evenepoel had geen antwoord in petto. Net als zijn andere rivalen overigens, maar zij vonden wel nog hun tweede adem.

Evenepoel niet: de leider botste op zijn limieten en begon steeds meer te zwalpen tijdens de moordende en eindeloze slotkilometer.

Voorin toonde Vlasov geen tekenen van verval: de Russische aanwinst van Bora-Hansgrohe graaide alles mee.

Aangezien het slotweekend twee sprinterskansen behelst, lijkt zijn eindwinst binnen. Evenepoel is tweede op een halve minuut.