LIVE Ronde van Valencia: Geen BikeExchange meer, slotklim met onverharde wegen

14:00 Geen vergelijking met de Giro? Wie grindwegen en Remco Evenepoel in één zin bezigt, denkt meteen aan de Giro van vorig jaar. In de etappe naar Montalcino werd de zwanenzang van Evenepoel in gang gezet. Kijkt hij dan vandaag met een bang hartje naar de finale? Neen, zo zegt Evenepoel zelf. En de kaarten liggen ook anders. In die bewuste Giro-rit lagen veel meer grindkilometers en kwam Evenepoel vooral in de afdalingen en bochten in de problemen. Vandaag gaat het om slechts 2 kilometer, nota bene bergop. Er wordt ook verwacht dat het peloton al ferm gedecimeerd zal zijn door de klimkilometers in de aanloop naar de gravelstrook. . 14 uur . Geen vergelijking met de Giro? Wie grindwegen en Remco Evenepoel in één zin bezigt, denkt meteen aan de Giro van vorig jaar. In de etappe naar Montalcino werd de zwanenzang van Evenepoel in gang gezet. Kijkt hij dan vandaag met een bang hartje naar de finale? Neen, zo zegt Evenepoel zelf. En de kaarten liggen ook anders. In die bewuste Giro-rit lagen veel meer grindkilometers en kwam Evenepoel vooral in de afdalingen en bochten in de problemen. Vandaag gaat het om slechts 2 kilometer, nota bene bergop. Er wordt ook verwacht dat het peloton al ferm gedecimeerd zal zijn door de klimkilometers in de aanloop naar de gravelstrook.

13:54 Dit is het terrein van vandaag. 13 uur 54. Dit is het terrein van vandaag.

13:47 13 uur 47. Na een halfuurtje hebben we nog geen kopgroep geboetseerd. Op deze vlakke wegen richting Benidorm roeren vooral de iets kleinere garnalen zich, voorlopig zonder succes. . Na een halfuurtje hebben we nog geen kopgroep geboetseerd. Op deze vlakke wegen richting Benidorm roeren vooral de iets kleinere garnalen zich, voorlopig zonder succes.

13:40 13 uur 40. Er wordt gesleuteld aan onze boekhouding, want er sijpelen nog meer afstappers door. Ryan Gibbons (UAE), Jaakko Hänninen en Felix Gall (AG2R) en Tobias Andresen (DSM) zijn net als Wilco Kelderman achtergebleven in het hotel. . Er wordt gesleuteld aan onze boekhouding, want er sijpelen nog meer afstappers door. Ryan Gibbons (UAE), Jaakko Hänninen en Felix Gall (AG2R) en Tobias Andresen (DSM) zijn net als Wilco Kelderman achtergebleven in het hotel.

13:32 13 uur 32. We hebben jaren gezocht naar een unieke aankomst bergop met grindwegen. Onze eisen zijn eindelijk ingevuld. De finish wordt spectaculair. . Paco Benitez (organisatie Ronde van Valencia). We hebben jaren gezocht naar een unieke aankomst bergop met grindwegen. Onze eisen zijn eindelijk ingevuld. De finish wordt spectaculair. Paco Benitez (organisatie Ronde van Valencia)

13:24 Exit Kelderman. Het is helaas geen uitzonderlijke gebeurtenis: Wilco Kelderman likt zijn wonden na een val gisteren en is niet meer aan de start verschenen. De Nederlander is volgens zijn ploeg Bora-Hansgrohe niet geblesseerd, maar heeft last van schaafwonden en kneuzingen. . 13 uur 24. Exit Kelderman Het is helaas geen uitzonderlijke gebeurtenis: Wilco Kelderman likt zijn wonden na een val gisteren en is niet meer aan de start verschenen. De Nederlander is volgens zijn ploeg Bora-Hansgrohe niet geblesseerd, maar heeft last van schaafwonden en kneuzingen.

13:17 13 uur 17. Het was klein bier in vergelijking met de openingsceremonie in Peking, maar in Alicante zit de parade er al op. Het is tijd voor de officiële start. . Het was klein bier in vergelijking met de openingsceremonie in Peking, maar in Alicante zit de parade er al op. Het is tijd voor de officiële start.

13:08 Wordt het straks 3 op 3 voor de Belgische ploeg? 13 uur 08. Wordt het straks 3 op 3 voor de Belgische ploeg?

13:07 13 uur 07. In Alicante is het stilaan tijd om aan deze koersdag te beginnen. We kamperen tijdens het eerste wedstrijduur aan de kustlijn richting Benidorm. . In Alicante is het stilaan tijd om aan deze koersdag te beginnen. We kamperen tijdens het eerste wedstrijduur aan de kustlijn richting Benidorm.

11:46 11 uur 46. Het parcours. De organisatie heeft een route van 155 kilometer uitgestippeld. Niet te lang, horen we u al denken, maar de renners moeten 5 beklimmingen verteren en vooral meer dan 3.600 hoogtemeters. Dat is niet van de poes. De eerste 50 kilometer zijn verwaarloosbaar, daarna gaat het vrijwel voortdurend op en af. Na 2 cols van 2e en 2 van 3e categorie duikt de slotklim op. Volgens de organisator gaat het om een bult van 5,5 kilometer, maar reken maar dat het wegdek al flink oploopt vanaf de boog van de laatste 10 kilometer. Het gemiddelde bedraagt 8,4 procent, er zijn pieken tot 15 procent. Van 2,7 kilometer tot de finish tot aan de rode vod rijden de renners over grindwegen. . Het parcours De organisatie heeft een route van 155 kilometer uitgestippeld. Niet te lang, horen we u al denken, maar de renners moeten 5 beklimmingen verteren en vooral meer dan 3.600 hoogtemeters. Dat is niet van de poes. De eerste 50 kilometer zijn verwaarloosbaar, daarna gaat het vrijwel voortdurend op en af. Na 2 cols van 2e en 2 van 3e categorie duikt de slotklim op. Volgens de organisator gaat het om een bult van 5,5 kilometer, maar reken maar dat het wegdek al flink oploopt vanaf de boog van de laatste 10 kilometer.

Het gemiddelde bedraagt 8,4 procent, er zijn pieken tot 15 procent. Van 2,7 kilometer tot de finish tot aan de rode vod rijden de renners over grindwegen.

10:52 10 uur 52. De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang. Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden, is om ons terug te trekken uit de koers. Brent Copeland (manager BikExchange). De veiligheid van al onze renners en medewerkers en die van iedereen die betrokken is bij de Ronde van Valencia is van het allergrootste belang. Wij geloven dat de enige juiste beslissing die in deze omstandigheden genomen kan worden, is om ons terug te trekken uit de koers. Brent Copeland (manager BikExchange)

10:50 10 uur 50. Corona bij BikeExchange. Het peloton gaat kort na 13 u van start in Alicante voor de 3e etappe. Team BikeExchange heeft zijn koffers al gepakt. Bij de Australische ploeg hebben twee ploegleden gisterenavond een positieve coronatest afgelegd. Het is niet duidelijk om wie het gaat. BikeExchange had 6 renners naar Spanje gestuurd: Lucas Hamilton, Dion Smith, Damien Howson, Tsgabu Grmay, Christopher Juul-Jensen en Kaden Groves. . Corona bij BikeExchange Het peloton gaat kort na 13 u van start in Alicante voor de 3e etappe. Team BikeExchange heeft zijn koffers al gepakt. Bij de Australische ploeg hebben twee ploegleden gisterenavond een positieve coronatest afgelegd. Het is niet duidelijk om wie het gaat. BikeExchange had 6 renners naar Spanje gestuurd: Lucas Hamilton, Dion Smith, Damien Howson, Tsgabu Grmay, Christopher Juul-Jensen en Kaden Groves.