Favoriet Groenewegen rijdt verkeerd in slotkilometer, Schelling profiteert en wint

Na twee zeges van Dylan Groenewegen in de Ronde van Slovenië leek alles vandaag klaar voor een hattrick van de snelle Nederlander. Hoewel, hij kreeg het in de heuvelzone even lastig, maar sloot ruim op tijd weer aan bij het pak. Jayco-Alula had alles onder controle, tot in de slotkilometer.

Op minder dan een kilometer van de finish lag er plots nog een rotonde in het parcours. Luka Mezgec ging naar links, zijn kopman Groenewegen naar rechts. Het was Mezgec die de juiste kant had gekozen en zo mocht hij plots zelf gaan sprinten voor de overwinning.

Maar dat lukte hem nipt niet. Hij werd geklopt door Ide Schelling in een spannende sprint.

De vreugde bij de Nederlander was van korte duur. Pas na de finish kreeg het peloton in Slovenië het nieuws over het overlijden van Gino Mäder te horen.