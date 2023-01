Ronde van San Juan: Op naar een koninklijke massasprint op circuit zonder bocht?

clock 18:20

18 uur 20. Vijfde sprint, vijfde winnaar? De slotetappe van de Ronde van San Juan is er opnieuw één voor de sprinters. In het stadscentrum krijgen de renners net geen 113km onder de wielen geschoven over 7 ronden. Opvallend: de renners rijden in een grote cirkel door de stad en moeten eigenlijk nooit in de remmen voor een bocht. De kans dat er opnieuw gesprint wordt lijkt 100%. Krijgen we een 5e verschillende snelle man als winnaar na Bennett, Jakobsen, Gaviria en Welsford? .