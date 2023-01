LIVE Ronde van San Juan: Egan Bernal geeft op, niemand raakt voorlopig weg

clock 20:45 20 uur 45. 3 leiders. Van de 8 vluchters zijn nog 3 renners overgebleven op de eerste klim van derde categorie. Het is gissen naar hun namen. . 3 leiders Van de 8 vluchters zijn nog 3 renners overgebleven op de eerste klim van derde categorie. Het is gissen naar hun namen.

clock 20:44 20 uur 44. De kop van het peloton vormt een bolletje en daardoor kunnen de achtergebleven renners terugkeren.

clock 20:42 Plotse val. Het peloton wordt opgeschrikt door een val achteraan. Een paar renners van de Chileense nationale ploeg en een Argentijn lijken het voornaamste slachtoffer, maar niemand is ernstig geraakt.

clock 20:41 20 uur 41. Bij het uitrijden van San Juan waait de wind wat steviger in de rug. Evenepoel wil zich niet laten verrassen en rijdt goed voorin het peloton rond.

clock 20:40 20 uur 40. Ondertussen is een groep van 8 renner er toch in geslaagd een kloof bijeen te fietsen. Het is nog even wachten op de namen, maar WorldTour-renners zitten er niet bij...

clock 20:38 Opgave Bernal. Een opmerkelijke mededeling van de organisatie: Egan Bernal heeft opgegeven. Wat er aan de hand is met de Colombiaanse klimmer van Ineos weten we nog niet.

clock 20:34 20 uur 34. Veel kleine ploegen sturen hun mannetjes vooruit, maar voorlopig is de goede vlucht nog niet vertrokken.

clock 20:32 20 uur 32. Renaat Schotte filmde de start van de 6e rit.

clock 20:29 20 uur 29. De vorming van de kopgroep laat atypisch lang op zich wachten. In de vorige ritten waren de vluchters altijd snel weg.

clock 20:27 20 uur 27. Attente Simmons. Na 40km volgt de eerste bonificatiesprint en daar heeft Quinn Simmons (Trek) een doel van gemaakt. De jonge Amerikaan versnelt, maar ver rijdt hij niet weg.

clock 20:21 20 uur 21. Op de Ring rond San Juan raakt voorlopig niemand weg. De strijd om in de kopgroep te raken mag wat ons betreft een tijdje duren.

clock 20:18 20 uur 18. In tegenstelling tot het barre weer in Mallorca is het in Argentinië vandaag opnieuw heerlijk koersweer, al is het met 34 graden wel behoorlijk warm.

clock 20:16 20 uur 16. Meteen snellen een aantal jongens weg van het peloton, daarbij ook een renner van Trek-Segafredo.

clock 20:15 20 uur 15 match begonnen start time Start De vlag van de wedstrijdleider is naar beneden gegaan. De 6e rit is begonnen.

clock 20:11 20 uur 11. In de buurt van de gigantische nieuwe wielerbaan staan de renners klaar voor de start van de zesde rit. Miguel Angel Lopez blinkt in zijn witte trui. Over 144km komen we op deze plaats opnieuw aan.

