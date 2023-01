Donderdag is rustdag in San Juan, vrijdag volgt de koninginnenrit

clock 13:53

13 uur 53. 3e keer voor Remco Evenepoel. Voor Remco Evenepoel mag de Alto Colorado (19 km aan 4,4 %) geen geheimen herbergen. Tijdens zijn debuut in 2019 werd hij 24e op 1'30" van ritwinnaar Winner Anacona op deze slotklim. In 2020 eindigde hij 5e in zijn leiderstrui op 4 seconden van Miguel Florez. Filippo Ganna kleefde die dag aan het achterwiel wat Evenepoel, wat nog eens lijkt te bevestigen dat de klim vooral een lange loper is. Die dag kwam Evenepoel wel in de problemen door waaiervorming richting de voet. In de open vlakten moeten de klimmers dus extra waakzaam zijn voor scheuren. .