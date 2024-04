LIVE Ronde van Romandië: toptijd van Maikel Zijlaard, Julian Alaphilippe op 2

Maikel Zijlaard draaft als een brommer rond op het circuit. De sprintloods van Tudor klokt af in een pijlsnelle 2'55"43. Hij zet Dorian Godon op 3"19, een aanzienlijk verschil in deze context.



Zijlaard is een telg van de bekende Nederlandse wielerfamilie. Opa Joop was jarenlang een bekende gangmaker in de zesdaagses, oom Michael is de partner van Leontien van Moorsel.