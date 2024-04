LIVE: Ronde van Romandië gaat van start met een proloog van 2,28 kilometer

Een proloog als openingsdans in een rittenkoers: het is anno 2024 geen vaste prik meer in het wielrennen.



In de Ronde van Romandië kennen ze hun pappenheimers en het eerste onderonsje heeft een spectaculair karakter.



In Payerne is een circuit van amper 2,28 kilometer uitgetekend met liefst 13 bochten. Spek voor de bek van explosieve en technische types.