LIVE Romandië: Rohan Dennis verdedigt voorsprong van 15 seconden in slottijdrit

13:02 Kan Chris Froome nog iets noemenswaardigs uit de benen schudden vandaag? 13 uur 02. Kan Chris Froome nog iets noemenswaardigs uit de benen schudden vandaag?

12:56 12 uur 56. Laurens Huys. De eerste Belg van de dag is begonnen aan zijn tijdrit. Huys (Intermarché-Wanty-Gobert) is 15 kilometer verwijderd van de finishlijn. . Laurens Huys De eerste Belg van de dag is begonnen aan zijn tijdrit. Huys (Intermarché-Wanty-Gobert) is 15 kilometer verwijderd van de finishlijn.

12:50 12 uur 50. Cataford is begonnen aan zijn tijdrit. Welke tijd kan hij als eerste neerzetten? . Cataford is begonnen aan zijn tijdrit. Welke tijd kan hij als eerste neerzetten?

12:36 12 uur 36.

12:32 12 uur 32. Alexander Cataford (Israel-Premier Tech) mag vanmiddag de spits afbijten. De Canadees staat niet laatste in het klassement maar moet vanwege een foutje van de jury gisteren, als eerste starten. De wedstrijdjury had gisteren foutief gesignaleerd dat Cataford niet van start was gegaan. Niets was minder waar, want hij reed de etappe gewoonweg uit. Cataford rolt van het podium om 12:50 uur. . Alexander Cataford (Israel-Premier Tech) mag vanmiddag de spits afbijten. De Canadees staat niet laatste in het klassement maar moet vanwege een foutje van de jury gisteren, als eerste starten. De wedstrijdjury had gisteren foutief gesignaleerd dat Cataford niet van start was gegaan. Niets was minder waar, want hij reed de etappe gewoonweg uit.

Cataford rolt van het podium om 12:50 uur.

12:12 Een belangrijk vraagstuk voor de ploegen vandaag: wisselen van fiets voor je aan de beklimming begint, of niet? 12 uur 12. Een belangrijk vraagstuk voor de ploegen vandaag: wisselen van fiets voor je aan de beklimming begint, of niet?

11:52 11 uur 52. Belangrijke starttijden. Starttijden Belgen 12u57 – Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert) 13u13 – Sébastien Grignard (Lotto Soudal) 13u15 – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) 13u20 – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) 13u31 – Viktor Verschaeve (Lotto Soudal) 13u45 – Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) 13u49 – Sander Armée (Cofidis) 14u17 – Dylan Teuns (Bahrain Victorious) 14u49 – Steff Cras (Lotto Soudal) Starttijden van de top 10 in het klassement 14u49 – Steff Cras (Lotto Soudal) 14u51 – Simon Geschke (Cofidis) 14u53 – Neilson Powless (EF Education-EasyPost) 14u55 – Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) 14u57 – Gino Mäder (Bahrain Victorious) 14u59 – Luke Plapp (INEOS Grenadiers) 15u01 – Ben O’Connor (AG2R Citroën) 15u03 – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) 15u05 – Juan Ayuso (UAE Emirates) 15u07 – Rohan Dennis (Jumbo-Visma) . Belangrijke starttijden Starttijden Belgen

12u57 – Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert)

13u13 – Sébastien Grignard (Lotto Soudal)

13u15 – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

13u20 – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

13u31 – Viktor Verschaeve (Lotto Soudal)

13u45 – Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

13u49 – Sander Armée (Cofidis)

14u17 – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

14u49 – Steff Cras (Lotto Soudal)

Starttijden van de top 10 in het klassement

14u49 – Steff Cras (Lotto Soudal)

14u51 – Simon Geschke (Cofidis)

14u53 – Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

14u55 – Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ)

14u57 – Gino Mäder (Bahrain Victorious)

14u59 – Luke Plapp (INEOS Grenadiers)

15u01 – Ben O’Connor (AG2R Citroën)

15u03 – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

15u05 – Juan Ayuso (UAE Emirates)

15u07 – Rohan Dennis (Jumbo-Visma)

11:20 11 uur 20. Het vlakke begin van de rit speelt in mijn voordeel. Het klimmen nadien wordt puur afzien. Rohan Dennis. Het vlakke begin van de rit speelt in mijn voordeel. Het klimmen nadien wordt puur afzien. Rohan Dennis

11:06 11 uur 06. In 2018 was Villars al eens de aankomstplek in een tijdrit in de Ronde van Romandië. Toen haalde een 21-jarige Egan Bernal het voor Primoz Roglic. Beide renners zijn er vandaag niet bij. Wie vlamt er vandaag het snelste naar de finishlijn? . In 2018 was Villars al eens de aankomstplek in een tijdrit in de Ronde van Romandië. Toen haalde een 21-jarige Egan Bernal het voor Primoz Roglic. Beide renners zijn er vandaag niet bij. Wie vlamt er vandaag het snelste naar de finishlijn?