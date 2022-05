Aleksandr Vlasov rijdt Rohan Dennis uit de leiderstrui in afsluitende klimtijdrit in Romandië

Vlasov triomfeert, Dennis zakt door het ijs

In de slotrit van de Ronde van Romandië heeft Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe) de eindzege weggekaapt. De Rus moest 18 seconden goedmaken op Rohan Dennis maar dankzij een zeer sterke tijdrit was hij meer dan twee minuten sneller.

Vlasov reed een sterk voorjaar en beloont zichzelf nu met de eindzege in Romandië. Rohan Dennis kon zijn leiderstrui niet verdedigen en zakte er op de slotklim nog helemaal door. Hij tuimelt in het klassement naar beneden tot op de achtste plaats.

In de slottijdrit deed Simon Geschke het verrassend sterk. De Duitser had de tweede beste tijd en zet zich daarmee op de derde plaats in het eindklassement. Gino Mäder had de derde beste tijdrit in de benen en eindigt als tweede in het klassement.

Stef Crass (Lotto-Soudal) valt ondanks een knappe tijdrit nipt uit de top 10. Hij wordt 11de en is daarmee de beste Belg.