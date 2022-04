Bizar één-tweetje voor Bora-Hansgrohe dankzij Higuita en Vlasov, Dennis als leider naar slotrit

"Ik had vandaag veel last van allergieën. Ik had moeite met mijn ademhaling en kon het tempo van het peloton niet altijd aan."

"Ik ben op karakter bij het peloton gebleven en heb uiteindelijk nog goed kunnen sprinten."

"We beschikken met Vlasov over een sterke kopman. Hij is een van de topfavorieten en ik hoop dat we morgen de eindzege kunnen pakken."