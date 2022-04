LIVE Ronde van Romandië: Kansje voor de weinige sprinters in dit peloton?

13:38 13 uur 38. In het peloton trekt Jumbo-Visma naar de kop. Of ze dat echt doen met de intentie om het verschil binnen de perken te houden, moet nog blijken. . In het peloton trekt Jumbo-Visma naar de kop. Of ze dat echt doen met de intentie om het verschil binnen de perken te houden, moet nog blijken.

13:32 2'29". Een kwartet in de frontlinie, dat schept nog altijd veel mogelijkheden voor het peloton. Ze gunnen de leiders heel snel 2'29". Voorin is Toms Skujins de best geplaatste op 1'30" van leider Rohan Dennis. . 13 uur 32. 2'29" Een kwartet in de frontlinie, dat schept nog altijd veel mogelijkheden voor het peloton. Ze gunnen de leiders heel snel 2'29". Voorin is Toms Skujins de best geplaatste op 1'30" van leider Rohan Dennis.

13:31 13 uur 31. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) speculeerde op een vlucht en is meegeglipt. Hij vertoeft in het gezelschap van Toms Skujins (Trek-Segafredo), Nils Brun (Zwitserland) en Diego Lopez (Kern Pharma). . Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert) speculeerde op een vlucht en is meegeglipt. Hij vertoeft in het gezelschap van Toms Skujins (Trek-Segafredo), Nils Brun (Zwitserland) en Diego Lopez (Kern Pharma).

13:26 13 uur 26. Straf voor Thomas. Geraint Thomas krijgt een tijdstraf van 20 seconden aangesmeerd, zo wordt aangekondigd. De kopman Ineos Grenadiers betaalt die prijs voor een bevoorrading waar dat niet meer toegestaan was gisteren. De jury had de inbreuk gemist, maar werd geconfronteerd met beelden van het voorval. . Straf voor Thomas Geraint Thomas krijgt een tijdstraf van 20 seconden aangesmeerd, zo wordt aangekondigd. De kopman Ineos Grenadiers betaalt die prijs voor een bevoorrading waar dat niet meer toegestaan was gisteren. De jury had de inbreuk gemist, maar werd geconfronteerd met beelden van het voorval.

13:23 13 uur 23. Quinten Hermans en ik kunnen voor een sprint gaan, al zullen we dan wellicht zijn kaart trekken. Maar we moeten ook opletten voor een ontsnapping, want die kan het tot het einde schoppen. . Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert). Quinten Hermans en ik kunnen voor een sprint gaan, al zullen we dan wellicht zijn kaart trekken. Maar we moeten ook opletten voor een ontsnapping, want die kan het tot het einde schoppen. Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty-Gobert)

13:22 13 uur 22. De vlag wappert bij kilometerpaal nul, in beide betekenissen. Er staat behoorlijk veel wind. . De vlag wappert bij kilometerpaal nul, in beide betekenissen. Er staat behoorlijk veel wind.

13:22 De weergoden blijven glimlachen. . 13 uur 22. De weergoden blijven glimlachen.

13:20 3x DNS. Naast Rigoberto Uran (EF-EasyPost) hebben we ook afscheid genomen van Matthew Holmes (Lotto-Soudal) en Kevin Colleoni (BikeExchange). Het peloton telt dus nog 132 kopjes. . 13 uur 20. 3x DNS Naast Rigoberto Uran (EF-EasyPost) hebben we ook afscheid genomen van Matthew Holmes (Lotto-Soudal) en Kevin Colleoni (BikeExchange). Het peloton telt dus nog 132 kopjes.

13:16 13 uur 16. Het startschot is zonet gegeven in Echallens, waar we straks dus ook finishen. Na een korte parade van 2 kilometer kunnen de kandidaten voor een ontsnapping hun vinger opsteken. . Het startschot is zonet gegeven in Echallens, waar we straks dus ook finishen. Na een korte parade van 2 kilometer kunnen de kandidaten voor een ontsnapping hun vinger opsteken.

12:29 12 uur 29. Sprinters? Over 45 minuten begint deze etappe. Wie wil de boel in handen nemen en aansturen op een sprint? Fernando Gaviria is een rassprinter en moet dit terrein kunnen overleven, maar hoe draaien zijn benen? Hij maakt hier pas zijn rentree na een val in de Omloop Het Nieuwsblad. De overige snelle mannen staan duidelijk een trapje lager: Ethan Hayter (gisteren gevallen), Ethan Vernon, Patrick Bevin, Quentin Pacher, Dion Smith, Nikias Arndt en Jon Aberasturi. Een ontsnapping die het uitzingt tot het einde, mogen we dus zeker niet uitsluiten. . Sprinters? Over 45 minuten begint deze etappe. Wie wil de boel in handen nemen en aansturen op een sprint? Fernando Gaviria is een rassprinter en moet dit terrein kunnen overleven, maar hoe draaien zijn benen? Hij maakt hier pas zijn rentree na een val in de Omloop Het Nieuwsblad. De overige snelle mannen staan duidelijk een trapje lager: Ethan Hayter (gisteren gevallen), Ethan Vernon, Patrick Bevin, Quentin Pacher, Dion Smith, Nikias Arndt en Jon Aberasturi. Een ontsnapping die het uitzingt tot het einde, mogen we dus zeker niet uitsluiten.

09:50 09 uur 50. Mijn vorm is goed en ik wil ontdekken waar ik kan eindigen in het klassement, maar ik ben niet de topfavoriet. . Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Mijn vorm is goed en ik wil ontdekken waar ik kan eindigen in het klassement, maar ik ben niet de topfavoriet. Rohan Dennis (Jumbo-Visma)

09:48 09 uur 48. De verliezers van gisteren. Wie verloor gisteren tijd na de valpartij? Steven Kruijswijk: 22" Louis Meintjes: 1'28" Sergio Higuita: 1'28" Thibaut Pinot: 1'28" Maximilian Schachmann: 4'33" Chris Froome: 4'33" Mattia Cattaneo: 7'47" Bob Jungels: 10'34" Rigoberto Uran: 10'37" Ion Izagirre: 10'37" Ethan Hayter: 14'31" . De verliezers van gisteren Wie verloor gisteren tijd na de valpartij? Steven Kruijswijk: 22" Louis Meintjes: 1'28" Sergio Higuita: 1'28" Thibaut Pinot: 1'28" Maximilian Schachmann: 4'33" Chris Froome: 4'33" Mattia Cattaneo: 7'47" Bob Jungels: 10'34" Rigoberto Uran: 10'37" Ion Izagirre: 10'37" Ethan Hayter: 14'31"

09:45 Rigoberto Uran haakt af. De val van gisteren op zo'n 15 kilometer van de finish heeft slachtoffers geëist. Rigoberto Uran, de kopman van EF-EasyPost, stapt niet mee op de ploegbus. De Colombiaan heeft zijn schouder geblesseerd en verlaat de race. . 09 uur 45. Rigoberto Uran haakt af De val van gisteren op zo'n 15 kilometer van de finish heeft slachtoffers geëist. Rigoberto Uran, de kopman van EF-EasyPost, stapt niet mee op de ploegbus. De Colombiaan heeft zijn schouder geblesseerd en verlaat de race.

Dit is de route van vandaag.