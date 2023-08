Mattia Cattaneo heeft na 2 jaar nieuwe tijdrit-triomf beet, Mohoric blijft nipt leider in Polen

Na een kleine twee jaar mocht Mattia Cattaneo nog eens op het hoogste schavot postvatten. Opnieuw na een tijdritoverwinning.

De Italiaanse ploegmakker van Remco Evenepoel was met overschot de snelste tegen de klok in de Ronde van Polen. De hardrijder van Soudal - Quick Step bleef zijn voormalige ploegmaat João Almeida 13 seconden voor op het relatief vlakke parcours van 16,6 kilometer in en rond Katowice.

De rest van de concurrentie eindigde allemaal op een zakdoek. Zo kwam Geraint Thomas een seconde te laat voor het zilver.

Onze landgenoten Tim Wellens en Ilan Van Wilder - na zijn valpartij gisteren - werden respectievelijk vijfde en zesde op zeventien en achttien seconden van winnaar Cattaneo.

Matej Mohoric verdedigde met een 11e plaats zijn leidersplaats, die hij met een overwinning op dag twee verwierf. Almeida naderde wel tot in dezelfde tijd als de Sloveen. Morgen wordt alles beslist in de uitdagende slotetappe.