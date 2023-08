Van den Berg wint sprint na vreemde slotfase in Polen door gevallen motor, Van Wilder valt

Het vijftal ging de drie hellingen van de dag (twee van eerste categorie en een van tweede categorie) samen over. Pas in de slotfase werden de aanvallers een voor een gegrepen.

Bert Van Lerberghe was een van hen. De andere drie namen: Mick van Dijke, Tobias Lund Andresen en Markus Hoelgaard.

Thomas De Gendt had duidelijk zijn zinnen gezet op de vijfde rit in Polen. Zijn eerste aanval werd nog geneutraliseerd, maar na twintig kilometer raakte hij toch weg samen met vier metgezellen.

Sprint verstoord door gevallen motor

Hoelgaard en De Gendt bleven als laatste van de vijf aanvallers over, maar achter hen namen Thymen Arensman en Laurens De Plus in dienst van Ineos-Grenadiers het werk voor hun rekening.

De Gendt was last man standing, maar begreep op 13,5 km van de finish dat hij niet helemaal juist gerekend had.

Een sterk uitgedund peloton met vooral klassementsmannen reed richting een sprint. En toen gebeurde iets vreemds. Op 5 km van de aankomst stopten de renners van UAE plots met tempo maken. De renners reden naast elkaar over de brede weg.

Via de oortjes was blijkbaar doorgegeven dat een motor van de televisie gevallen was op het parcours. Pas twee kilometer verder werd de voorbereiding op de sprint hervat. Dat en de vele klassementsmannen vooraan, zorgden voor een atypische slotfase.

Zeker toen Ilan Van Wilder in het gewriemel nog ten val kwam in de laatste 500m. Marijn van den Berg, die gisteren in de massasprint al tweede werd, profiteerde en won makkelijk. Voor gele trui Matej Mohoric.

Dankzij de bonificaties neemt Mohoric, ook leider in het puntenklassement, iets meer afstand. De 28-jarige Sloveen heeft nu twaalf seconden voor op Almeida.

Ilan Van Wilder kwam er volgens de eerste berichten van zijn ploeg gelukkig met een gescheurde trui en wat bloed aan de elleboog vanaf.